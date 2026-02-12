Hiểu về liên kết ruột - não - miễn dịch: Chìa khóa giúp trẻ phát triển khỏe mạnh

Các chuyên gia khuyến cáo sữa mẹ là tiêu chuẩn vàng, có nhiều thành phần hỗ trợ miễn dịch và phát triển trí não cho trẻ. Khi cần dùng sữa công thức, các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu những giải pháp mới.

Trong đó, nổi bật là các giải pháp dựa trên thông tin khoa học về mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột - não - miễn dịch để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ, hệ miễn dịch và ruột có sự kết nối chặt chẽ. Ruột được xem là “bộ não thứ hai” khi có đến 600 triệu tế bào thần kinh, tham gia điều khiển nhu động ruột và ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi.

Hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp miễn dịch khỏe, từ đó tạo nền tảng hỗ trợ trẻ phát triển trí não tốt hơn, khả năng học hỏi, xử lý thông tin hiệu quả hơn.

Theo chuyên gia, trẻ sinh mổ cần được chú ý đặc biệt về dinh dưỡng để có nền tảng tốt để phát triển (Ảnh: BTC).

Tại hội thảo, TS.BS. Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giảng viên Bộ môn Sản - Đại học Y Dược TPHCM, cho biết khoa học đã chứng minh mối liên kết chặt chẽ giữa tiêu hóa, trí não và miễn dịch.

“Dinh dưỡng phù hợp là nền tảng giúp hỗ trợ tiêu hóa - miễn dịch, từ đó tạo nền vững chắc cho trí não phát triển. Trong đó, việc bổ sung HMOs hàm lượng cao (2,5g/L) đã cho thấy lợi ích rõ ràng trong việc hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch và sự phát triển của não bộ ở trẻ”, chuyên gia nhấn mạnh.

TS.BS. Bùi Chí Thương chia sẻ tại hội thảo về mối tương quan chặt chẽ giữa phát triển trí não và sức khỏe đường ruột (Ảnh: BTC).

Về dinh dưỡng cho trẻ, PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 - Bệnh viện Nhi Đồng 1; Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại học Y Dược TPHCM, chia sẻ vai trò quan trọng của HMOs hàm lượng cao.

Chuyên gia cho biết: “Nghiên cứu khoa học quốc tế đã chứng minh bổ sung HMO hàm lượng cao giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và trí não. Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ”.

Thông tin từ nghiên cứu mới và dài hạn của Abbott cho thấy hiệu quả của việc kết hợp công thức bổ sung 5HMOs hàm lượng cao (2,5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não..

Nghiên cứu còn cho thấy, công thức này giúp trẻ sinh mổ gia tăng lượng bifidobacterium - một lợi khuẩn hỗ trợ sự hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ sinh mổ. Điều này đặc biệt hữu ích khi chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ trước nguy cơ có hệ miễn dịch kém và khả năng gặp các vấn đề về tiêu hóa, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất như BB-12® giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ tăng chỉ số IQ gần 5 điểm, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Theo thông tin nghiên cứu, trẻ dùng công thức 5HMO hàm lượng cao 2,5g/L có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng công thức không có HMO (Ảnh: Shutterstock).

Hội thảo là hoạt động hợp tác mới nhất giữa Hội Phụ sản Việt Nam và Abbott nhằm cập nhật các tiến bộ khoa học cho đội ngũ chuyên viên y tế đồng thời trang bị kỹ năng chăm sóc mẹ và bé dựa trên khoa học thấu cảm.

Hội Phụ sản Việt Nam và Abbott đã đồng hành trong nhiều năm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, giúp ngày càng nhiều trẻ em được chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ dinh dưỡng phù hợp.