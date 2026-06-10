Hệ thống Y tế MEDLATEC khuyến cáo mạo danh dịch vụ xét nghiệm tại nhà

Đơn vị khẳng định các kênh truyền thông chính thống, quy trình xác thực nhân viên và đưa ra cảnh báo nghiêm túc nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

MEDLATEC đưa ra khuyến cáo xác minh về tình trạng giả mạo thương hiệu, đặc biệt đối với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (Ảnh: MEDLATEC).

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà ngày càng tăng cao, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi đã trở thành giải pháp tiện ích được hàng triệu người dân lựa chọn. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng kéo theo những hệ lụy phức tạp khi các đối tượng lừa đảo bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực y tế. Nhiều trang mạng xã hội, website và tổng đài mạo danh đã liên tục mọc lên nhằm đánh lừa khách hàng.

Là thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 30 năm, tiên phong trong dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi tại Việt Nam, MEDLATEC hiện sở hữu mạng lưới y tế phủ rộng toàn quốc với hệ thống trung tâm xét nghiệm hiện đại. Đại diện truyền thông của đơn vị khẳng định, việc bảo vệ quyền lợi, bảo mật thông tin sức khỏe và sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Xác nhận các kênh tiếp nhận dịch vụ chính thức và duy nhất

Để bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo nhận được dịch vụ chuẩn y khoa, Hệ thống Y tế MEDLATEC xác nhận chỉ vận hành, quản lý dữ liệu và tiếp nhận đặt lịch qua các kênh chính thống sau:

Tổng đài, hotline toàn quốc: 1900 56 56 56 (Hỗ trợ và tư vấn liên tục 24/7).

Ứng dụng di động duy nhất: My Medlatec (Ứng dụng công nghệ được mã hóa bảo mật, khách hàng có thể dễ dàng tải miễn phí trên App Store hoặc Google Play).

Giao diện của ứng dụng thông minh My Medlatec (Ảnh: MEDLATEC).

Website chính thức: https://medlatec.vn/.

Fanpage Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC: https://www.facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec

Fanpage MEDLATEC lấy mẫu xét nghiệm tận nơi: https://www.facebook.com/Medlatec.LMTN

Giao diện website chính thức của MEDLATEC (Ảnh: MEDLATEC).

Người dân có quyền và được khuyến khích xác minh danh tính nhân viên

Một trong những kẽ hở nguy hiểm bị các đối tượng xấu lợi dụng nhiều nhất thời gian qua là tự ý đến nhà khách hàng, mạo danh là điều dưỡng, kỹ thuật viên của MEDLATEC để thực hiện kỹ thuật, thu tiền mặt hoặc lấy mẫu xét nghiệm trái phép.

Để ngăn chặn hành vi này, MEDLATEC đã đồng bộ quy trình công nghệ nghiêm ngặt trên toàn hệ thống. Trước khi cho phép nhân viên y tế thực hiện các thao tác chuyên môn, người dân có thể chủ động xác minh danh tính nhân viên thông qua 3 bước kiểm tra:

Hồ sơ kỹ thuật viên hiển thị trên App: Ngay khi lịch hẹn được xếp, toàn bộ thông tin bao gồm: Họ tên, ảnh chân dung, số điện thoại của nhân viên y tế đến lấy mẫu sẽ được cập nhật và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng My Medlatec của chính khách hàng.

Trang phục và thẻ công tác tiêu chuẩn: Nhân viên MEDLATEC khi đi làm việc bắt buộc phải mặc đúng đồng phục nhận diện thương hiệu (áo có logo rõ ràng), mang theo vali dụng cụ chuyên dụng và đeo thẻ cán bộ có ảnh, đóng dấu của công ty;

Hóa đơn điện tử: Tại thời điểm lấy mẫu xong, hệ thống tổng đài tự động sẽ gửi một tin nhắn định danh có tên thương hiệu MEDLATEC về điện thoại khách hàng để đối chiếu chính xác số tiền, danh mục xét nghiệm và cung cấp mã tra cứu kết quả.

Người dân có quyền xác minh danh tính của cán bộ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi MEDLATEC (Ảnh: MEDLATEC).

Chọn đúng MEDLATEC - Trọn vẹn niềm tin, chuẩn xác kết quả

Việc sáng suốt lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, chính thống không chỉ là cách để người dân bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn là giải pháp then chốt để đảm bảo tính chính xác của kết quả xét nghiệm.

Khi sử dụng dịch vụ tại nhà đúng thương hiệu MEDLATEC, khách hàng sẽ nhận được những giá trị cốt lõi:

An toàn và chính xác: Kết quả xét nghiệm được đảm bảo nhờ hệ thống máy móc hiện đại, được kiểm định nghiêm ngặt cùng quy trình vận hành đạt chuẩn quốc tế.

Ngăn ngừa rủi ro lừa đảo: Bảo vệ quyền lợi khách hàng trước các hình thức trục lợi thiếu minh bạch từ các cơ sở không rõ nguồn gốc.

Bảo mật thông tin: Đảm bảo toàn bộ dữ liệu sức khỏe cá nhân được quản lý chặt chẽ và an toàn.

Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại (Ảnh: MEDLATEC).

Để đảm bảo kết quả khám chữa bệnh của bản thân cùng gia đình được đảm bảo chính xác và bảo mật, MEDLATEC khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đối chiếu thông tin, ưu tiên lựa chọn những giá trị minh bạch để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Thông tin cần tư vấn, xác minh hoặc đặt lịch khám chữa bệnh liên hệ tổng đài 1900 56 56 56 để được hỗ trợ.