Đưa y học cổ truyền về gần dân: Cần tư duy mới và cơ chế đột phá

Hoàn thiện chính sách để tạo bước chuyển mới

Mới đây, trong buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần có tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới để tạo bước chuyển mình mang tính lịch sử cho y học cổ truyền Việt Nam.

Theo đó, y học cổ truyền cần được đưa về gần người dân hơn, phát huy vai trò trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mạn tính và được tích hợp sâu hơn vào hệ thống bảo hiểm y tế.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm nhìn dài hạn, giúp y học cổ truyền lấy lại vị thế vốn có và đáng phải có trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Trong chiến lược chuyển trọng tâm y tế từ điều trị sang chủ động phòng bệnh, y học cổ truyền có nhiều lợi thế trong nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh tật và phục hồi chức năng.

"Cơ chế, nguyên lý của y học cổ truyền rất phù hợp với nâng cao sức khỏe và phục hồi chức năng. Ngay cả sau giai đoạn bệnh nặng, khi người bệnh cần phục hồi chức năng, y học cổ truyền cũng có nhiều thế mạnh", bà Trang cho biết.

Có thể nói đây là thời cơ rất thuận lợi để phát triển y học cổ truyền. Chưa có lĩnh vực nào nhận được sự quan tâm lớn như vậy khi liên tiếp được đề cập trong các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ Y tế chắc chắn sẽ bám sát các chỉ đạo để triển khai Bà Trần Thị Trang Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế

Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm phát triển y học cổ truyền từ hoàn thiện hành lang pháp lý, sửa đổi cơ chế chính sách, phát triển hệ thống khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực đến khuyến khích phát triển phát triển dược liệu dược liệu, công nghiệp sản xuất trong nước, tăng tỷ trọng thuốc y học cổ truyền trong tiêu dùng và sử dụng.

Theo lãnh đạo Vụ Bảo hiểm Y tế, các nội dung liên quan đến cải cách cơ chế tài chính, đầu tư cho lĩnh vực y học cổ truyền cũng sẽ được nghiên cứu đồng bộ, với lộ trình, đầu mối thực hiện và sản phẩm cụ thể.

Cần cách tiếp cận riêng cho y học cổ truyền

Từ góc độ cơ sở khám chữa bệnh, PGS.TS.BS Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, cho rằng để hiện thực hóa các chỉ đạo đột phá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều quan trọng nhất là phải cụ thể hóa bằng chính sách.

Ông cho rằng y học cổ truyền cần có những cơ chế riêng biệt, tư duy khác biệt và phải cụ thể hóa bằng chính sách.

Chúng ta có thể dùng y học hiện đại để chứng minh y học cổ truyền, khoa học hóa nền y học cổ truyền nhưng dựa vào các tiêu chí của y học hiện đại áp sang y học cổ truyền thì sẽ khập khễnh. Y học cổ truyền cần có cách nhìn riêng PGS.TS.BS Lê Mạnh Cường Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Một trong những vấn đề cần được xem xét là quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Theo ông, người dân nên được quyền lựa chọn cơ sở y học cổ truyền phù hợp thay vì bị giới hạn bởi các điều kiện hành chính hay chuyên môn.

Bên cạnh đó, nhận thức về y học cổ truyền cũng cần thay đổi, tuyệt đối không được lấy y học hiện đại để làm thước đo.

Ông cũng đồng tình với quan điểm đưa y học cổ truyền về tuyến xã, tuyến cơ sở để người dân dễ tiếp cận hơn, đúng với bản chất gần gũi của nền y học dân tộc.

Chỉ đạo mang tính chiến lược cho y học cổ truyền

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là định hướng chiến lược đối với sự phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới, vừa bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, vừa thúc đẩy nghiên cứu, chuẩn hóa, hiện đại hóa và nâng cao giá trị y dược cổ truyền.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm y tế, phát triển y học cổ truyền tại y tế cơ sở và đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại một cách thực chất, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, y dược cổ truyền là một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, được hình thành, kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát huy giá trị của y học cổ truyền trên cơ sở kết hợp hài hòa với y học hiện đại.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển lĩnh vực này, nổi bật là Nghị quyết số 72-NQ/TW và Chỉ thị số 25/CT-TTg về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các văn bản này yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền; tăng cường quản lý nhà nước; nâng cao năng lực hệ thống; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong đào tạo, phòng bệnh và khám chữa bệnh; đồng thời nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền, dược liệu và thúc đẩy phổ biến các giá trị y học cổ truyền đến cộng đồng.