Y học cổ truyền trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI

Ngày 5/6 tại Hà Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức Hội thảo quốc tế "Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tiên tiến trong Y học cổ truyền" (AITM 2026).

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Trần Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cho biết, y học cổ truyền đang sở hữu kho tàng tri thức phong phú về chẩn đoán, điều trị, dược liệu, dưỡng sinh và phục hồi chức năng.

Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu hiện vẫn tồn tại dưới dạng hồ sơ giấy, tài liệu phân tán hoặc kinh nghiệm cá nhân, gây khó khăn cho việc kế thừa, chuẩn hóa và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Trần Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo AITM 2026 phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: BTC).

"Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình chuyển kho tàng tri thức y học cổ truyền, từ dạng kinh nghiệm phân tán thành hệ thống dữ liệu chuẩn hóa, có thể kiểm chứng, phân tích và tích hợp với y học hiện đại", PGS.TS Trần Văn Thanh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Châm cứu Trung ương, số hóa dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực số, xây dựng cơ sở dữ liệu dược liệu và tăng cường hợp tác quốc tế sẽ là những hướng đi trọng tâm của y học cổ truyền trong thời gian tới.

Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu dược liệu, bản đồ vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng, tính minh bạch và giá trị kinh tế của ngành dược liệu Việt Nam.

Tại hội thảo, TS.BS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, y học cổ truyền là di sản quý báu của dân tộc, được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử, đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, y học cổ truyền đang đứng trước cơ hội lớn để đổi mới và phát triển. AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, khám chữa bệnh cũng như bảo tồn tri thức y học dân tộc.

TS.BS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho rằng AI có thể mở ra không gian phát triển mới cho y học cổ truyền trong nghiên cứu, đào tạo và khám chữa bệnh (Ảnh: BTC).

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc số hóa bài thuốc, hồ sơ bệnh án và dữ liệu lâm sàng sẽ tạo nền tảng để xây dựng các cơ sở dữ liệu lớn phục vụ nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Theo các chuyên gia, AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, nhận diện mô hình bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và cá thể hóa điều trị.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng AI không thay thế vai trò của người thầy thuốc, nhưng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong thực hành lâm sàng, nghiên cứu và quản lý y tế.

Nhiều đại biểu nhận định sự kết hợp giữa tri thức y học cổ truyền với công nghệ số có thể góp phần bảo tồn những giá trị y học dân tộc, đồng thời tạo thêm động lực để lĩnh vực này phát triển trong kỷ nguyên số.

Hội thảo thu hút hơn 400 chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ và doanh nghiệp công nghệ y tế đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ cùng nhiều tổ chức quốc tế.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra một diễn đàn khoa học quy mô quốc tế tập trung thảo luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), AI tạo sinh và các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Với 19 báo cáo chuyên sâu, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, hỗ trợ chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng và phát triển dược liệu.