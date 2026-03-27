Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi - "Cánh tay nối dài" nâng tầm chẩn đoán cho y bác sĩ

Y tế tuyến cơ sở và những rào cản trong khám chữa bệnh

Ở tuyến cơ sở, việc tiếp cận các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại vẫn còn không ít rào cản (Ảnh: MEDLATEC).

Trong thực hành lâm sàng, xét nghiệm giữ vai trò then chốt trong đánh giá tình trạng bệnh, hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, đặc biệt ở tuyến cơ sở, việc tiếp cận các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại vẫn còn hạn chế.

Các xét nghiệm chuyên sâu như sinh học phân tử, PCR hay xét nghiệm di truyền đòi hỏi hệ thống thiết bị đồng bộ, chi phí đầu tư lớn và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Đây là những điều kiện không phải cơ sở y tế nào cũng đáp ứng được, dẫn đến sự chênh lệch về năng lực chuyên môn giữa các tuyến.

Trong khi đó, nhu cầu theo dõi sức khỏe định kỳ ngày càng gia tăng, nhất là ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh gan… Việc phải di chuyển nhiều lần đến cơ sở y tế gây không ít bất tiện, đặc biệt với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người hạn chế vận động.

Từ thực tế này, mô hình kết nối với trung tâm xét nghiệm chuyên sâu kết hợp dịch vụ lấy mẫu tận nơi đang trở thành giải pháp hiệu quả, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trong chăm sóc sức khỏe.

MEDLATEC - “cánh tay nối dài” hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị

Nhiều năm qua, Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC đã trở thành đối tác chiến lược của hàng nghìn phòng khám và bác sĩ trên toàn quốc. Thay vì phải đầu tư hệ thống máy móc tốn kém, các cơ sở y tế có thể linh hoạt gửi mẫu về trung tâm để phân tích chuyên sâu.

Dịch vụ lấy mẫu tận nơi đóng vai trò kết nối trực tiếp: Nhân viên y tế đến lấy mẫu tại nhà người bệnh hoặc tại phòng khám theo yêu cầu, sau đó bệnh phẩm được vận chuyển theo quy trình chuẩn về phòng Lab. Với các xét nghiệm thường quy, kết quả được trả chỉ sau khoảng 2 giờ qua các kênh trực tuyến, email hoặc tận nơi. Mô hình này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp bác sĩ có cơ sở dữ liệu tin cậy để đưa ra phác đồ điều trị nhanh nhất.

BS.CKI Đặng Văn Lắm đánh giá cao kết quả xét nghiệm của MEDLATEC (Ảnh: MEDLATEC).

BS.CKI Đặng Văn Lắm - Phòng khám siêu âm tại Kiên Giang cho hay: “Kết quả xét nghiệm tại MEDLATEC có độ chính xác cao và được các bệnh viện tuyến trên chấp nhận khi bệnh nhân cần chuyển viện, điều này tạo sự liên thông và tin tưởng trong quá trình điều trị”.

Trong quá trình khám chữa bệnh, không ít trường hợp cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa bác sĩ lâm sàng và hệ thống xét nghiệm. ThS.BS Trương Thị Thúy Lan - Phòng khám Tâm Lan, An Giang vẫn nhớ rõ trường hợp một sản phụ ở tuần thai thứ 11 có độ mờ da gáy cao (3,8mm) - dấu hiệu nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể.

ThS.BS Trương Thị Thúy Lan - Chuyên khoa Sản Phụ khoa, Phòng khám Tâm Lan (Ảnh: MEDLATEC).

Ngay sau khi bác sĩ chỉ định Double test và gửi mẫu về MEDLATEC, kết quả cho thấy nguy cơ cao với hội chứng Down (tỷ lệ 1/39). Ngay lập tức, chuyên gia di truyền của MEDLATEC đã chủ động hội chẩn cùng bác sĩ Lan để tư vấn sản phụ làm thêm xét nghiệm NIPT. Nhân viên lấy mẫu đã đến tận nhà sản phụ để hỗ trợ nhanh nhất. Sau 5 ngày, kết quả cho thấy thai nhi hoàn toàn bình thường.

“Khoảnh khắc nhận kết quả, tôi và gia đình sản phụ đều thở phào nhẹ nhõm. Sự hỗ trợ kịp thời từ hệ thống xét nghiệm không chỉ giúp giảm áp lực tâm lý cho người bệnh mà còn giúp bác sĩ tránh được thủ thuật xâm lấn như chọc ối”, bác sĩ Lan nói.

Hành trình 30 năm đưa dịch vụ xét nghiệm tận nơi đến gần hơn với người dân

MEDLATEC nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh: MEDLATEC).

Đầu tháng 3, Hệ thống Y tế MEDLATEC đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (6/3/1996 - 6/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Từ một phòng xét nghiệm nhỏ, đến nay MEDLATEC đã phát triển thành hệ thống y tế đa chuyên khoa phủ rộng toàn quốc, phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách hàng mỗi năm và là đối tác của hơn 17.000 bác sĩ, bệnh viện.

Điểm tựa vững chắc của hệ thống là trung tâm xét nghiệm được đầu tư máy móc hiện đại từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, áp dụng song hành hai tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 và CAP (Hoa Kỳ).

BS.CKII Nguyễn Minh Thắng - Đối tác gửi mẫu xét nghiệm tại MEDLATEC (Ảnh: MEDLATEC).

BS.CKII Nguyễn Minh Thắng - Chuyên khoa Nội, Phòng khám bệnh tư nhân tại Cần Thơ, nhận định: “MEDLATEC không chỉ cung cấp chỉ số xét nghiệm mà còn cung cấp trí tuệ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Sự hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia ung thư, sản khoa, truyền nhiễm... giúp chúng tôi tự tin hơn trong những ca bệnh khó”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, MEDLATEC đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và chẩn đoán, hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh. Với nền tảng chuyên môn vững vàng, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi sẽ tiếp tục là mắt xích quan trọng, đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ khắp mọi miền Tổ quốc vì mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe của người dân.