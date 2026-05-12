Công nghệ nội soi hiện đại gỡ bỏ nguy cơ bỏ sót ung thư ống tiêu hóa

Tại Nhật Bản - quốc gia tiên tiến với chương trình sàng lọc định kỳ mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa - công nghệ nội soi không ngừng được nâng cấp. Nổi bật là hệ thống nội soi siêu phóng đại lên tới 520 lần do Olympus phát triển, cho phép quan sát tế bào sống ngay trong quá trình nội soi.

Đây là bước tiến quan trọng trong phát hiện sớm ung thư ống tiêu hoá. Công nghệ này hiện đã được Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tiên phong ứng dụng tại Việt Nam.

Bỏ sót tổn thương trong nội soi tiêu hóa: Động lực cải tiến công nghệ nội soi

Bỏ sót tổn thương trong nội soi đã được nhiều nghiên cứu trên thế giới thừa nhận. Tại hội thảo “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong Nội soi tiêu hóa” diễn ra ngày 22/3 do Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức, các chuyên gia nhận định thách thức lớn nhất của nội soi là phát hiện ung thư ở giai đoạn rất sớm (khi khối u còn nhỏ hoặc rất nhỏ).

Nguyên nhân được chỉ ra gồm: Người bệnh chưa chủ động thăm khám, thường chỉ đi khám khi triệu chứng đã rõ rệt; bên cạnh đó là sự phụ thuộc vào trang thiết bị và kinh nghiệm của bác sĩ.

Tại hội thảo, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.BS. Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam (VNAGE), chuyên gia tiêu hóa tại Thu Cúc TCI cho biết trên thế giới, tỷ lệ bỏ sót ung thư tiêu hóa trên dao động 6-11,3%; tỷ lệ bỏ sót polyp đại trực tràng dao động 20-47%.

Có nhiều nguyên nhân (khách quan và chủ quan): Vị trí tổn thương, chuẩn bị bệnh nhân chưa tốt, kinh nghiệm của bác sĩ và không phát hiện được thương nhỏ trên các hệ thống máy nội soi thông thường (không có phóng đại, không có nhuộm màu),.. Vì vậy, theo bác sĩ Khiên cần phải có các thiết bị hiện đại và chất lượng tốt hơn.

Chuyên gia - TTƯT. PGS.TS.BS. Vũ Văn Khiên phát biểu tại hội thảo (Ảnh: TCI).

Hiện nay, các hệ thống máy nội soi trên thế giới được cải tiến để nâng cao chất lượng nội soi, trong đó có việc nâng cấp hệ thống nhuộm màu và hệ thống phóng đại. Riêng với Olympus (Nhật Bản), mức độ phóng đại trong nội soi đã liên tục được cải tiến, với độ phóng đại quang học trung bình của một số dòng máy như sau:

Dòng CV 190: 67 lần (màn hình 26 inch).

Dòng CV X1-1500: 100 lần (màn hình 32 inch).

Dòng CV X1-1200: 135 lần (màn hình 32 inch).

Nội soi phóng đại (Magnification Endoscopy) là phương pháp nội soi cải tiến tạo hình ảnh hiển thị lớn hơn so với thực tế của các tổn thương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các tổn thương kích thước nhỏ, dạng phẳng dễ bị bỏ qua với nội soi ánh sáng trắng, nội soi không có phóng đại.

Nhờ phóng đại, kết hợp nhuộm màu ảo thông qua kỹ thuật thuật nội soi dải tần ánh sáng hẹp (Narrow Band Imaging - NBI), khả năng phát hiện các tổn thương tiền ung thư được tăng lên, đồng thời giúp các bác sĩ tiến hành sinh thiết tổn thương chính xác và có hiệu quả hơn.

Phát hiện ung thư sớm từ giai đoạn tế bào: Lời giải cho bài toán bỏ sót

Tại Nhật Bản, Olympus cho ra đời công nghệ nội soi tiêu hoá Endocyto 520x với mức phóng đại lên tới 520 lần, cho phép quan sát tổn thương ở mức tế bào, thông qua các biến đổi trên tế bào (hình dạng tế bào và nhân tế bào).

Tính ưu việt này sẽ giúp bác sĩ phát hiện các tổn thương tiền ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm, thông qua các biến đổi hình thái học trên nội soi và trên hình ảnh tế bào của tổn thương ống tiêu hoá.

Hình ảnh qua quan sát thông thường - quan sát phóng đại - quan sát cấp độ tế bào (Ảnh: TCI).

Để đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất lượng chẩn đoán, từ tháng 3, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI đưa công nghệ nội soi tiêu hóa Endocyto 520x về Việt Nam và ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Ngoài Nhật Bản, Việt Nam là một trong số ít nước sở hữu công nghệ nội soi này.

Với vai trò là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai Endocyto 520x, đại diện TCI cho biết: "Việc đưa Endocyto 520x về Việt Nam không chỉ là sự đầu tư về trang thiết bị, mà là cam kết của TCI trong việc nâng tầm tiêu chuẩn nội soi, giúp người dân được tiếp cận với những tinh hoa y học thế giới ngay tại Việt Nam, để mọi tổn thương đều được tìm thấy sớm và điều trị kịp thời".

Theo TTƯT. PGS.TS.BS. Vũ Văn Khiên, sau hơn 2 tháng ứng dụng tại TCI, Endocyto 520x cho thấy công nghệ không chỉ giúp phát hiện sớm ung thư tiêu hoá (khi bệnh nhân đi khám lần đầu), mà còn giúp bệnh nhân tầm soát tái phát ung thư sau các đợt điều trị ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hoá (ung thư thực quản, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng).

Việc nhận định hình ảnh tổn thương trên hệ thống Endocyto 520x sẽ giúp bác sĩ quyết định trong việc hạn chế sinh thiết không cần thiết. Thực tế đã ghi nhận trường hợp ung thư thực quản giai đoạn rất sớm được phát hiện bằng phương pháp này.

Bác sĩ Vũ Văn Khiên nhấn mạnh mục tiêu là đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng: Hiệu quả cao, an toàn và hài lòng cho người bệnh.

Ông Hiroki Nagata - Giám đốc Olympus Việt Nam cho biết: “Thu Cúc TCI hiện là bệnh viện tiên phong tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Endocyto 520X. Olympus đang phối hợp chặt chẽ với TCI để mở rộng và nâng cao ứng dụng công nghệ, nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh”.

Đại diện Olympus Việt Nam - ông Hiroki Nagata chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: TCI).

Khi yêu cầu tầm soát ngày càng cao, nội soi tiêu hóa không chỉ dừng lại ở việc phát hiện tổn thương, mà đang tiến tới nhận diện bản chất tổn thương ngay từ những thay đổi sớm nhất. Việc tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại cho thấy định hướng của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI trong việc nâng tầm tiêu chuẩn nội soi tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm - điều trị kịp thời - cải thiện tiên lượng cho người bệnh.