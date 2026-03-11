Collagen Vegan Peptide - Mỹ phẩm thuần chay từ Đức ra mắt người dùng Việt Nam

Làm đẹp thuần chay và xu hướng của tương lai

Những năm qua, ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt, những phương thức cũng như dòng mỹ phẩm ưu tiên sự an toàn và bền vững dần được sự quan tâm. Trong đó, mỹ phẩm thuần chay và các giải pháp không xâm lấn dần trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

Từ trái qua: bà Trần Thị Mai Tâm - Tổng giám đốc P2H Group, ông Phan Hoàng Hiếu - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch P2H Group và khách mời tại sự kiện (Ảnh: P2H Group).

Làm đẹp thuần chay là triết lý chăm sóc da đề cao tính rõ ràng về thành phần, tôn trọng cơ chế tự nhiên của làn da và hướng đến bảo vệ môi trường. Các công thức thường ứng dụng hoạt chất sinh học, chiết xuất thực vật và công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ da tự phục hồi thay vì can thiệp cơ học.

Bộ 6 sản phẩm Collagen Vegan Peptide (Ảnh: P2H Group).

Trong bối cảnh đó, dòng sản phẩm thuần chay Collagen Vegan Peptide của Être Belle ra mắt tại Việt Nam, mang đến làn gió mới về giải pháp làm đẹp với công nghệ kích hoạt collagen nội sinh từ Đức.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm, ông Harry Emich - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Être Belle toàn cầu cho biết: “Thương hiệu Être Belle được thành lập tại Đức vào năm 1982 với khát vọng ứng dụng khoa học da liễu và công nghệ sinh học tiên tiến của châu Âu để mang đến những giải pháp chăm sóc da an toàn, hiệu quả và bền vững. Trải qua hơn 40 năm phát triển, chúng tôi luôn kiên định với các giá trị cốt lõi: chất lượng chuẩn châu Âu - tôn trọng làn da - trách nhiệm với môi trường”.

Collagen Vegan Peptide: Giải pháp công nghệ làm đẹp sinh học, thuần chay

Bộ sản phẩm Collagen Vegan Peptide mang đến giải pháp chăm sóc da với công nghệ sinh học thuần chay tiên tiến, xây dựng nền tảng nuôi dưỡng da theo triết lý “khỏe - bền vững - phục hồi từ gốc”: Không bổ sung collagen thụ động, không can thiệp xâm lấn, đồng thời, tập trung kích hoạt cơ chế tự sản sinh collagen nội sinh theo hướng sinh lý tự nhiên.

Bà Sybille Jüngel, Giám đốc Nghiên cứu và Đào tạo của Être Belle, cho biết khi bắt đầu phát triển Collagen Vegan Peptide, thương hiệu không đặt câu hỏi làm sao để làn da trông đẹp nhanh hơn, mà làm thế làm thế nào để thực sự giúp củng cố nền da từ bên trong theo cách bền vững và không xâm lấn.

Vì vậy, thương hiệu đã chọn ứng dụng peptide hoạt tính sinh học, collagen thực vật từ tảo đỏ Haematococcus Pluvialis và công nghệ kích hoạt tái tạo nội sinh, thay vì tạo ra những hiệu ứng tức thì trên bề mặt.

Từ trái qua: Bà Sybille Jüngel - đại diện Être Belle, TS.BS - chuyên gia da liễu Bích Na, bà Nancy Trần - Brand Corporate Director P2H Group cùng trao đổi về công nghệ làm đẹp sinh học, thuần chay (Ảnh: P2H Group).

Không chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc 100% từ thực vật, loại bỏ các hoạt chất có hại như silicon và paraben, sản phẩm được sản xuất theo công nghệ sinh học thuần chay (biotech-vegan).

Sản phẩm ứng dụng ALGAKTIV® Collagen (chiết xuất từ vi tảo Haematococcus pluvialis) - kích hoạt nguyên bào sợi, thúc đẩy tăng sinh collagen nội sinh; Peptide sinh học mô phỏng tín hiệu tăng trưởng - cải thiện cấu trúc nền da và nếp nhăn và Hyaluronic Acid đa trọng lượng phân tử - duy trì độ ẩm đa tầng.

“Chúng tôi không chỉ tạo ra một sản phẩm chống lão hóa. Chúng tôi xây dựng một nền tảng khoa học giúp làn da tự phục hồi, tự tái tạo và duy trì độ săn chắc theo cơ chế sinh lý tự nhiên của chính làn da”, bà Sybille Jüngel nhấn mạnh.

Nhận định về tính an toàn trong bảng thành phần của Collagen Vegan Peptide dưới góc nhìn của chuyên gia, TS.BS - chuyên gia da liễu Bích Na cho biết việc sử dụng peptide tổng hợp giúp cấu trúc amino acid được cố định, dễ chuẩn hóa và loại bỏ tạp chất protein ngoại lai. Kết hợp với collagen thuần chay từ tảo đỏ, bảng thành phần này vừa mang lại hiệu quả về độ săn chắc, đàn hồi, vừa lành tính cho những làn da nhạy cảm, giúp trẻ hóa rạng rỡ mà không gây độc tế bào.

Collagen Vegan Peptide ​​giúp kích hoạt cơ chế tự sản sinh collagen nội sinh theo hướng sinh lý tự nhiên, không xâm lấn (Ảnh: P2H Group).

Tại sự kiện, phần thị phạm liệu trình chăm sóc da chuyên gia từ P2H Group thực hiện đã mang đến góc nhìn trực quan về hiệu quả sản phẩm. Đại diện thương hiệu cho biết, làn da có thể ghi nhận sự cải thiện về độ ẩm, độ đàn hồi và độ mịn từ sau 7 ngày sử dụng theo hướng dẫn.

Sự kiện ra mắt Collagen Vegan Peptide tại Việt Nam không chỉ mở rộng lựa chọn cho thị trường chăm sóc da cao cấp, mà còn mang đến cơ hội để người tiêu dùng Việt tiếp cận công nghệ làm đẹp sinh học tiên tiến, an toàn và bền vững, xu hướng đang định hình tương lai của ngành mỹ phẩm toàn cầu.

Sự kiện thu hút đông đảo người nổi tiếng tham dự ra mắt Collagen Vegan Peptide (Ảnh: P2H Group).

Tại Việt Nam, P2H Group, đơn vị có hơn 15 năm uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp là đối tác chiến lược và đơn vị phân phối chính thức của Être Belle. Thông qua mạng lưới phân phối rộng rãi, đi kèm quy trình tư vấn chuyên sâu và cá nhân hóa, P2H Group giúp khách hàng có thể an tâm tận hưởng giá trị thực của dòng mỹ phẩm Collagen Vegan Peptide thuần chay.

Collagen Vegan Peptide là dòng sản phẩm của Tập đoàn Être Belle Cosmetic, thương hiệu hiện có mặt tại hơn 60 quốc gia và được định vị trong phân khúc “professional skincare”. Bộ sưu tập Collagen Vegan Peptide được P2H Group phân phối tại Việt Nam bao gồm 6 sản phẩm: Serum (24h), Eye Cream, Day Cream, Night Cream, Cream Mask và Sheet Mask Set.

Xem chi tiết thông tin sản phẩm Collagen Vegan tại https://p2hgroup.vn/etre-belle-cosmetic-germany/collagen-vegan/.