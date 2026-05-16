Bệnh viện FV phát trực tiếp phẫu thuật cắt dạ dày bằng robot da Vinci Xi

Đông đảo các bác sĩ Việt Nam theo dõi ca phẫu thuật cắt dạ dày bằng robot phát từ phòng mổ FV (Ảnh: FV).

HIGCF 2026 là diễn đàn học thuật quốc tế chuyên sâu trong lĩnh vực ung thư dạ dày, được tổ chức từ ngày 13/5 đến 16/5 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sự kiện quy tụ hơn 500 chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực phẫu thuật, nội soi, hóa trị, giải phẫu bệnh và đặc biệt là các chuyên gia phẫu thuật robot đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia…

Quy tụ các chuyên gia ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản

Ê-kíp bác sĩ Việt Nam và Nhật Bản tham gia mổ thị phạm tại Bệnh viện FV ngày 14/5 (Ảnh: FV).

Trong hai ngày 13/5 và 14/5, Bệnh viện FV có 4 ca phẫu thuật thị phạm được trực tiếp đến hội trường Bệnh viện FV và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bao gồm 2 ca phẫu thuật cắt toàn phần dạ dày bằng robot da Vinci Xi; 1 ca phẫu thuật nội soi cắt phần dưới dạ dày và nạo hạch D2 cho bệnh nhân ung thư dạ dày tiến triển tại chỗ; 1 ca phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương sớm dạ dày cho bệnh nhân 60 tuổi có tổn thương tiền ung thư tại hang vị dạ dày, giúp cắt bỏ chính xác vùng tổn thương, bảo tồn dạ dày và rút ngắn thời gian hồi phục.

Thông qua các ca thị phạm này, hội nghị giới thiệu các kỹ thuật điều trị ung thư dạ dày từ giai đoạn sớm đến giai đoạn tiến triển.

Hai ca phẫu thuật robot được thực hiện bởi ê-kíp các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật robot đến từ Nhật Bản và các bác sĩ của Bệnh viện FV và Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM như: GS.TS.BS Koichi Suda - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Fujita; GS.TS.BS Ichiro Uyama - Trưởng khoa Phẫu thuật Nội soi và Robot, Đại học Y Fujita (người đã thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật robot trong điều trị ung thư dạ dày và thực quản); PGS.TS.BS Masaya Nakauchi - chuyên gia phẫu thuật robot cắt dạ dày và thực quản, Đại học Y Fujita; BS.CKII Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện FV; BS.CKII Nguyễn Viết Hải - Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

BS.CKII Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện FV, đại diện ê-kíp phẫu thuật robot chia sẻ tại chương trình mổ thị phạm (Ảnh: FV).

Hai ca phẫu thuật nội soi còn lại được thực hiện bởi các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện FV cùng với sự hỗ trợ của GS.TS.BS Noriyuki Inaki - chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi và tái tạo sau cắt dạ dày.

Trong ca phẫu thuật robot ngày 13/5, các bác sĩ đã điều trị cho nữ bệnh nhân 51 tuổi mắc ung thư dạ dày thể thâm nhiễm lan tỏa, có dấu hiệu di căn và gần như mất khả năng ăn uống. Ca đại phẫu kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ và kết thúc thành công với việc cắt bỏ toàn bộ dạ dày tổn thương.

Hai chuyên gia từ Đại học Y Fujita đánh giá cao công nghệ mổ robot và sự phối hợp chuyên nghiệp của ê-kíp ngoại khoa tại Bệnh viện FV. PGS.TS.BS. Masaya Nakauchi cho biết, các bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ nhanh, chính xác, mang lại cảm giác như làm việc tại chính bệnh viện của ông ở Nhật Bản.

Các chuyên gia trao đổi trong cuộc mổ nội soi bằng robot ngày 14/5 (Ảnh: FV).

Hợp tác công - tư mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ điều trị tiên tiến

Theo ban tổ chức, việc tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu và hàng trăm bác sĩ ngoại khoa có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá năng lực ngoại khoa Việt Nam ra thế giới.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng giám đốc Bệnh viện FV chia sẻ: “Hoạt động này thể hiện nỗ lực và cam kết của FV trong việc thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong nước và quốc tế. Thông qua đó, các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến trong điều trị ung thư được cập nhật, chia sẻ và chuyển giao nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân tại Việt Nam”.

Phẫu thuật robot đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, số lượng hệ thống robot thế hệ mới tại Việt Nam còn hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu học tập và ứng dụng kỹ thuật này của các phẫu thuật viên tại các bệnh viện lớn ngày càng tăng.

Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon: “Ngay từ khi đưa vào vận hành hệ thống robot da Vinci Xi, FV đã định hướng phát triển mô hình hợp tác nhằm tạo điều kiện cho các bác sĩ và chuyên gia ngoại khoa từ các bệnh viện khác tham gia đào tạo, cấp chứng chỉ và sử dụng hệ thống robot tại FV để phẫu thuật cho bệnh nhân”.

Ca phẫu thuật cắt dạ dày toàn phần được phát trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường Bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Phẫu thuật robot mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư dạ dày

Điều trị ung thư dạ dày, nhất là các ca phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao do khối u nằm gần nhiều mạch máu và hạch bạch huyết quan trọng.

Hệ thống robot da Vinci Xi với hình ảnh 3D độ phân giải cao và cánh tay robot xoay linh hoạt giúp phẫu thuật viên bóc tách, nạo vét hạch chính xác hơn, hạn chế tổn thương mô lành, giảm mất máu và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục nhanh sau mổ.

Trong bối cảnh ngoại khoa Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ít xâm lấn, mô hình hợp tác giữa bệnh viện công, tư và các trung tâm ngoại khoa quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp bác sĩ và người bệnh sớm tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.