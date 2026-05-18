Bé gái 19 tháng tuổi bị chó cắn vào đầu

Ngày 18/5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, điều trị cho một bé gái 19 tháng tuổi (trú tại xã Đình Cương, Quảng Ngãi) bị chó cắn.

Cháu bé được người nhà đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng vùng thái dương, trán và má chảy máu do bị chó cắn. Qua thăm khám, bác sĩ xác định tại các vị trí này có nhiều vết rách sâu. Cháu bé được cầm máu, tiêm vaccine phòng dại, sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật để khâu vết thương.

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho bé gái bị chó cắn (Ảnh: Kim Ny).

Người nhà cháu bé cho biết 2 con chó trong nhà tranh giành thức ăn nên cắn nhau. Lúc này cháu bé đang đi vệ sinh gần đó thì bị một con chó lao đến cắn vào vùng đầu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người nhà không kịp ngăn cản.

Theo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, tính từ đầu tháng 5, đây là bệnh nhi thứ 2 bị chó cắn vào vùng đầu được bệnh viện tiếp nhận, điều trị.

Trước đó, một gia đình ở xã Ba Gia (Quảng Ngãi) đưa bé trai 5 tuổi bị chó cắn đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm được đưa đến viện cháu bé bị mất nhiều máu, có biểu hiện hoảng loạn, vùng đầu có vết rách dài khoảng 25cm làm lộ xương sọ. Nhờ được bác sĩ xử trí kịp thời nên sức khỏe cháu bé ổn định, không ghi nhận biến chứng.