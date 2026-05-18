Y án chung thân người phụ nữ lừa bán khu đất vàng 36 Trần Hưng Đạo ở Hà Nội

Ngày 18/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (52 tuổi, ở Hà Nội) và bị hại là bà Vũ Thị H. (63 tuổi, ở Hà Nội).

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hương mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, bà H. kháng cáo, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, vi phạm tố tụng. Bị hại cũng cho rằng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 500 tỷ đồng, không phải hơn 290 tỷ đồng như cáo buộc.

Theo bản án sơ thẩm, Đặng Thị Thanh Hương làm nghề buôn bán bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, Hương giới thiệu với bà H. rằng chồng mình là tổng giám đốc một công ty bất động sản, còn bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của TP Hà Nội.

Khoảng tháng 8/2018, bà H. thấy khu đất tại số 36 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

Trên thực tế, đây là biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, trước đó đã được giao cho các cơ quan và nhiều hộ dân quản lý, sử dụng.

Dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất, Hương vẫn nói có thể giúp bà H. mua được toàn bộ thửa đất với giá 400 triệu đồng/m2. Tin lời bị cáo, bà H. đã chuyển 25 tỷ đồng để mua nhà.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hương tiếp tục gợi ý bà H. mua thêm thửa đất tại 47F phố Ngô Quyền, Hà Nội. Tuy nhiên, theo cáo buộc, địa chỉ trên thực tế không tồn tại.

Sau đó, bà H. tiếp tục chuyển cho bị cáo hơn 229 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hương dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H. tiếp tục đưa ra tài liệu và khẳng định số tiền bị cáo Hương đã nhận, chiếm đoạt của bà là hơn 533 tỷ đồng.

Bị hại đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm làm rõ toàn bộ dòng tiền, xác định số tiền bị cáo đã nhận, chuyển đi đâu và sử dụng vào mục đích gì.

Bà H. trình bày, số tiền bà đưa cho bị cáo là tiền gom từ nhiều người, trong đó có cả người lao động nghèo.

Bị hại cũng cho biết, từ sau phiên tòa sơ thẩm đến nay, gia đình bị cáo không đến hỏi thăm, cũng không khắc phục hậu quả.

“Gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào trong số hơn 229 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm buộc bị cáo phải bồi thường. Hiện nay, gia đình tôi rất khó khăn, vẫn phải thuê nhà để ở. Những người cho tôi vay tiền, góp vốn mua đất ngày nào cũng đến đòi. Hoàn cảnh gia đình tôi cực kỳ bi đát”, bà H. trình bày.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cho rằng có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại.

Theo VKS, tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án. Cụ thể, cấp sơ thẩm mới xác định số tiền bị cáo Hương chiếm đoạt của bà H. là hơn 229 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền này, bà H. khai còn nhiều lần khác chuyển cho bị cáo từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ tổng số tiền bị cáo Hương đã chiếm đoạt của bà H.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hương, đại diện VKS đề nghị bác kháng cáo, cho rằng mức án tù chung thân mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, đúng người, đúng tội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của cả bị cáo Đặng Thị Thanh Hương và bị hại Vũ Thị H., tuyên y án sơ thẩm.

Tòa buộc bị cáo Hương phải bồi thường cho bà H. số tiền hơn 229 tỷ đồng.