Vụ án 4 người tử vong trong đám cháy (kỳ cuối): Hung thủ không ngờ

Từ những chứng cứ thu thập được trong vụ hoả hoạn xảy ra tại gia đình ông V.G.M. (SN 1967, thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên), khiến cả 4 người tử vong, cơ quan điều tra nhận định vụ hỏa hoạn không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Đây là vụ hỏa hoạn cố ý và có yếu tố giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Truy tìm danh tính 2 người đàn ông nghi vấn

Từ camera an ninh của các hộ dân, cơ quan điều tra thu được manh mối vào thời điểm vụ hoả hoạn xảy ra, trước cổng nhà ông M. xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy. Hai người này làm gì, camera không hiển thị rõ nhưng một lúc sau lửa bỗng bùng lên ở nhà ông M.. Sau đó, 2 người vội vàng lên xe máy phóng vụt đi.

Quan sát hình ảnh camera an ninh, cơ quan điều tra chỉ xác định được 2 người đi xe máy khả nghi có độ tuổi khoảng 45 đến 50. Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung lực lượng rà soát truy tìm nghi phạm.

Cơ quan điều tra đã tung các trinh sát thu thập thông tin, xác minh các mối quan hệ, mâu thuẫn của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, các nguồn tin đều cho biết không thấy gia đình ông M. có mâu thuẫn với ai.

Hai đối tượng Lò Văn Hà và Đào Danh Việt (Ảnh: Ng. Trường).

Họ hàng, gia đình và hàng xóm láng giềng đều khẳng định vợ chồng ông M. là người hiền lành, chịu khó làm ăn, giữ chữ tín trong công việc nên từ trước đến nay không thấy xích mích, va chạm hay mâu thuẫn với ai.

Giữa lúc việc điều tra theo hướng này đang lâm vào bế tắc thì các trinh sát bất ngờ thu thập được thông tin quan trọng. Giữa ông M. và người anh vợ là Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu cũ) từng xảy ra cãi vã to tiếng vì ông Việt nghi ngờ ông M. ăn chặn tiền xây nhà của mình vào năm 2018.

Qua xác minh, ông Việt thuê trọ ở Hà Nội nhưng đêm 15/3 đến rạng sáng 16/3/2020, ông Việt không có mặt tại phòng trọ. Trùng hợp là ông Việt cũng sử dụng một xe máy tay ga giống với phương tiện đã xuất hiện trước cổng nhà ông M. khi vụ cháy xảy ra.

Gã anh vợ mất nhân tính

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Đào Danh Việt chính là nghi can số một của vụ án, lực lượng điều tra quyết định triệu tập đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh xét hỏi.

Ban đầu Việt loanh quanh chối tội, nhưng trước những bằng chứng đanh thép cùng nghiệp vụ thẩm vấn sắc sảo của các điều tra viên, cuối cùng Việt đã phải thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra đối với gia đình người em gái ruột.

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2018, vợ chồng Đào Danh Việt có xây dựng nhà ở tại thôn Thành Công, xã Nhuế Dương. Do vợ chồng Việt đi làm ăn ở Hà Nội, thường xuyên vắng nhà nên đã nhờ vợ chồng ông M. thuê thợ xây, trông coi, quản lý, mua bán và thanh toán các khoản tiền liên quan đến việc xây dựng nhà.

Quá trình xây dựng, Việt nghi ngờ vợ chồng ông M. đã bớt xén tiền vật liệu nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Việt đã nhiều lần nhắn tin chửi, đe dọa giết cả nhà ông M..

Đào Danh Việt và Lò Văn Hà tại phiên toà xét xử năm 2021 (Ảnh: ANTĐ).

Kể từ đó, trong thâm tâm Việt đã nảy sinh lòng thù tức, nung nấu ý định trả thù gia đình người em rể.

Chiều ngày 15/3/2020, khi đang ở Hà Nội, Việt rủ Lò Văn Hà (SN 1990, trú xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu cũ, tỉnh Sơn La), cùng mình về quê (huyện Khoái Châu cũ) đốt nhà vợ chồng ông M..

Sau đó, Việt mua hai can nhựa loại can 20 lít rồi đi đón Hà. Khi đi đến cửa hàng xăng dầu Chương Dương, Việt mua xăng chứa trong hai can nhựa rồi đi tiếp về Hưng Yên. Dọc đường 2 đối tượng dừng lại mua khẩu trang, bật lửa, băng dính.

Khoảng 23h50 cùng ngày, Việt chở Hà đi đến gần nhà ông M. thì đỗ xe lại. Mỗi kẻ cầm một can xăng đổ chảy vào nhà ông M. rồi Việt cầm bùi nhùi để Hà bật lửa châm, ném vào đám xăng trước cửa khiến lửa bùng lên, thiêu sống cả gia đình người em gái.