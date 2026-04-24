Thu giữ gần 26 tấn thực phẩm bẩn trong một ngày

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng. Lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm liên quan thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Hơn 10,5 tấn cánh gà, chân gà đông lạnh bốc mùi, bị hư hỏng chuẩn bị đưa vào thị trường tiêu thụ bị cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm, thu giữ gần 26 tấn thực phẩm đông lạnh gồm chân gà, cánh gà và chân lợn.

Lúc 9h45, tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh của ông N.A.D. phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh.

Đến 10h, tại khu phố 12, phường Móng Cái 1, lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh của ông S.V.L., phát hiện 3,3 tấn cánh gà đông lạnh.

Tiếp đó, lúc 11h50, tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh của ông S.A.S., phát hiện 12 tấn chân lợn đông lạnh.

Như vậy, chỉ trong ngày 18/4, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 3 vụ, thu giữ gần 26 tấn thực phẩm đông lạnh hư hỏng, không rõ nguồn gốc, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Qua kiểm tra, toàn bộ số thực phẩm đều đã hư hỏng, chuyển màu xám đen, bốc mùi hôi thối. Các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Ba chủ kho chưa được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, đồng thời tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.