Tên trộm cuỗm 2 iPhone của du khách trên bãi biển, khai thêm 7 vụ khác

Ngày 2/6, Công an phường An Hải, Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đề xuất áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Khắc Quang (SN 1974, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 1/6, ông A.N. (quốc tịch Kazakhstan) đến tắm biển Mỹ Khê và để lại 2 điện thoại di động iPhone 16 Pro và iPhone 15 ProMax, tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng, trên bãi cát rồi dùng áo che lại.

Khoảng 15 phút sau quay lên bờ, ông N. phát hiện toàn bộ tài sản đã bị lấy trộm nên trình báo Công an phường An Hải.

Đối tượng Nguyễn Khắc Quang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường An Hải).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hải vào cuộc điều tra và phát hiện thủ phạm vụ trộm chính là đối tượng Nguyễn Khắc Quang.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, công an kiểm tra, phát hiện Quang đang giữ toàn bộ tang vật cùng nhiều tài sản nghi do phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở của người dân và du khách khi tắm biển để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh mở rộng, Quang còn thừa nhận đã thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp khác tại các bãi biển, trong đó có nhiều vụ tại bãi biển Mỹ Khê và cơ sở y tế ở nhiều địa phương.

Tang vật công an thu giữ gồm nhiều điện thoại di động các loại, 36 triệu đồng và một nhẫn kim loại màu vàng. Tổng giá trị tài sản thu hồi ước tính hàng trăm triệu đồng.