Nhận tiền tỷ, cựu lãnh đạo sở làm ngơ trước sai phạm ở mỏ titan Bình Thuận

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Muôn (bìa trái, hàng trên) cùng các đồng phạm (Ảnh: Bộ Công an).

Liên quan vụ án, bị can Phan Thị Xuân Thu (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2021-2024, bị can Muôn cùng các đồng phạm tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi này, ông Muôn đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm, tạo điều kiện cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Trước đó, ngày 8/4/2019, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) thành lập Tổ giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai đối với các dự án khai thác titan - zircon trên địa bàn, trong đó có mỏ titan Hưng Thịnh.

Tổ giám sát các mỏ titan tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (cũ) do bà Phan Thị Xuân Thu làm tổ trưởng.

Trong năm 2022, tổ giám sát đã 3 lần kiểm tra trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh, phát hiện Công ty HTZT khai thác vượt độ sâu, tái phạm nhiều lần, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác.

Lê Trung Khánh (Phó trưởng Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) đã tổng hợp kết quả, dự thảo biên bản giám sát phản ánh đúng thực tế sai phạm và gửi cho Trần Vũ Phương (nhân viên đối ngoại Tập đoàn Hưng Thịnh, đại diện Công ty HTZT) để ký thông qua. Biết sự việc, bị can Phương đã chụp lại nội dung gửi cho Muôn.

Sau đó, ông Muôn chỉ đạo bị can Phương gặp và đặt vấn đề nhờ bà Thu bỏ qua hoặc điều chỉnh các lỗi vi phạm theo hướng có lợi cho Công ty HTZT. Bà Thu đồng ý và chỉ đạo cấp dưới sửa nội dung biên bản giám sát theo đề nghị của các bị can Muôn và Phương.

Sau khi biên bản giám sát (đã bị chỉnh sửa) được thông qua, Muôn chỉ đạo Phương đưa tiền cho bà Thu và các thành viên tổ giám sát trong các đợt kiểm tra, với số tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi lần, tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong lần kiểm tra ngày 22/11/2022, Muôn trực tiếp đưa 500 triệu đồng cho bà Thu để xin bỏ qua sai phạm.

Bị can Phan Thị Xuân Thu bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 1,1 tỷ đồng, qua đó chỉ đạo chỉnh sửa, ký thông qua biên bản giám sát theo hướng có lợi cho Công ty HTZT, không kiến nghị tước giấy phép khai thác, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Viện KSND Tối cao ghi nhận tình tiết giảm nhẹ cho các bị can Phan Thành Muôn và Trần Vũ Phương do thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và chủ động tố giác hành vi nhận hối lộ của bà Thu.