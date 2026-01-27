Môi giới ghép thận bất thành nhưng không trả lại tiền, 2 bị cáo nhận án tù

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Huế, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Dương Viết Châu (SN 1988) và Nguyễn Quốc Tiến (SN 1995), cùng trú tại thành phố Huế về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Viết Châu 7 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 3 năm tù về tội danh nêu trên.

Bị cáo Dương Viết Châu (áo xanh) và Nguyễn Quốc Tiến tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng, từ năm 2022, nhận thấy nhu cầu ghép thận của bệnh nhân ngày càng lớn trong khi nguồn hiến tạng hợp pháp khan hiếm, Châu đã nảy sinh ý định môi giới nhằm thu lợi bất chính.

Mỗi khi có người bệnh cần ghép thận, Châu trực tiếp thỏa thuận giá cả, lấy các chỉ số kháng nguyên bạch cầu (HLA) để tìm người bán thận thông qua các đầu mối môi giới.

Sau khi tìm được người bán có chỉ số HLA phù hợp với bệnh nhân, Châu tổ chức cho các bên đi khám, xét nghiệm, hoàn thiện hồ sơ dưới hình thức hiến tạng để hợp thức hóa thủ tục.

Giá mỗi ca ghép được thỏa thuận 1-1,1 tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, ăn ở, đi lại cho người hiến và thân nhân. Nếu ca ghép thành công, Châu được hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Dương Viết Châu đã môi giới mua bán thận cho 2 trường hợp.

Châu nhận 300 triệu đồng của ông T.Q.N. (trú tỉnh Ninh Bình) để tìm người bán thận. Tuy nhiên, ca ghép thất bại do không phù hợp chỉ số HLA.

Ông N. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng khi Châu không hoàn trả tiền như cam kết, cố tình chiếm đoạt.

Bị cáo Châu cũng thỏa thuận môi giới ghép thận cho ông T.T.H. (trú tỉnh An Giang), với giá 1,1 tỷ đồng và đã nhiều lần nhận tiền để lo thủ tục. Ca ghép tiếp tục thất bại do người bán từ chối hoặc không đủ điều kiện sức khỏe.

Trong quá trình phạm tội, Châu thuê bị cáo Nguyễn Quốc Tiến đưa người bán thận đi khám, xét nghiệm, mỗi lần trả công 300.000 đồng.

Sau khi Châu bị bắt, Tiến tiếp tục nhận tiền từ người có nhu cầu ghép thận để đưa người bán đi khám nhưng không mang lại kết quả.