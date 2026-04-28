Lập khống hồ sơ đào tạo nghề, kế toán trung tâm giáo dục bị khởi tố

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam, địa chỉ tại xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 1/4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra trong năm 2024 tại trung tâm này; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà, 51 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, kế toán của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam.

Nguyễn Thị Hà (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện hợp đồng đào tạo nghề với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam bị phát hiện có dấu hiệu lập khống chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp sửa chữa cơ khí.

Hai lớp học này được mở tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan công an xác định trung tâm không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, nhưng vẫn lập khống tài liệu trong hồ sơ thanh, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi nêu trên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.