Khởi tố thêm một bị can liên quan vụ án trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông N.H.N., Phó giám đốc công ty T.K., đã bị khởi tố để điều tra tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Người này được xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D.

Ông N.H.N. bị khởi tố để điều tra tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động đăng kiểm, bị can V.Q.P., Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, đã thông đồng với ông N.H.N. lập khống 13 hồ sơ thi công cải tạo phương tiện.

Các hồ sơ này được sử dụng để hợp thức hóa việc nghiệm thu cải tạo, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo trái với quy định của pháp luật.

Hành vi nêu trên là một phần trong vụ án Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi mở rộng điều tra.