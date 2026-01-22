Khởi tố 3 nhân viên hỏa táng Bình Hưng Hòa trục lợi từ dịch Covid-19

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Nguyên Thăng (SN 1977, Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc (SN 1998) và Cao Thái Phi (SN 1984) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thăng, Phi, Phúc (từ trái qua) bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, từ tháng 7/2021 đến giữa tháng 8/2021, khi số ca tử vong tại TPHCM tăng cao do dịch Covid-19, Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa hoạt động với cường độ lớn.

Lợi dụng việc được giao điều phối toàn bộ hoạt động, Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên từ nguồn bên ngoài, không thông qua hợp đồng chính thức với Công ty Môi trường đô thị TPHCM và đơn vị cung ứng, để ngoài sổ sách kế toán.

Các bị can không công khai bảng giá niêm yết theo quy định mà bán cho các cơ sở mai táng với mức cao hơn, qua đó chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch. Riêng hành vi này đã giúp nhóm đối tượng thu lợi bất chính gần 220 triệu đồng. Trong đó, Chu Nguyên Thăng là người chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Ngoài khoản chênh lệch trên, thời điểm dịch bệnh, Chu Nguyên Thăng còn nhận thêm tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền khoảng 478 triệu đồng. Tổng số tiền bị can này chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh là gần 600 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định vụ án gây bức xúc dư luận khi các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của dịch Covid-19 để trục lợi trên nỗi đau của người dân. Dù hành vi phạm tội được che giấu tinh vi, hợp thức hóa quy trình thu - chi, cảnh sát đã từng bước làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo quy định.

Công an TPHCM cho rằng, đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cán bộ, nhân viên được giao thực hiện nhiệm vụ công tại các đơn vị công ích. Đồng thời, việc xử lý kịp thời, nghiêm minh thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, nhất là hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi, xâm hại lợi ích của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đề nghị các cơ sở mai táng có liên quan đến vụ việc trên nhanh chóng liên hệ Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.