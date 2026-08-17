“Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương đính chính thông tin tại tòa

Sáng 17/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm trong chuyên án VN10 .

Các bị cáo bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong số 227 bị cáo, có 214 người đang bị tạm giam và không được trích xuất đến tòa mà theo dõi phiên xét xử qua điểm cầu tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TPHCM. Một số bị cáo được tại ngoại có mặt trực tiếp tại trụ sở TAND TPHCM.

214 bị cáo theo dõi từ điểm cầu Trại tạm giam Chí Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Có 4 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã, gồm: Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi) và Trương Thiên Ân (25 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Chủ tọa cho biết HĐXX đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng đối với 4 bị cáo này. Việc xét xử vắng mặt được xác định không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo.

Do số lượng bị cáo lớn và phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong phần kiểm tra lý lịch, HĐXX lần lượt gọi tên từng bị cáo. Trường hợp có thông tin thay đổi, bổ sung hoặc khác với hồ sơ vụ án, HĐXX sẽ ghi nhận, đối chiếu và đính chính.

Trong phần này, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện") đính chính thông tin, cho rằng mình không có chồng và không sống chung như vợ chồng với bị cáo Vũ Hải Anh.

Phiên tòa đang tiến hành phần thủ tục và dự kiến kéo dài đến ngày 12/9.

Đường dây đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam

Theo hồ sơ vụ án, Hà Danh Nậm sống ở nước ngoài, sử dụng nhiều tên giả, bị cáo buộc tổ chức đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng cách cất giấu trong các tuýp kem đánh răng cùng hàng tiêu dùng. Nậm thuê tiếp viên hàng không, người Việt tại Pháp xách tay hoặc gửi hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho các đầu mối trong nước.

Đại diện VKSND TPHCM tham gia phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 3/2023, Nậm được xác định đã gửi cho Thắng 7 chuyến hàng.

Ngày 15/3/2023, Nậm tiếp tục yêu cầu Thắng sử dụng sim rác, thông tin giả để nhận một lô hàng từ Pháp. Sáng hôm sau, lực lượng hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 11kg ma túy trong 4 vali của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10.

Biết lô hàng bị phát hiện, Nậm yêu cầu Thắng vứt sim và chuyển tiền cho một nữ tiếp viên.

Ngoài đường xách tay, Nậm còn bị cáo buộc đưa ma túy về Việt Nam thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội rồi tiếp tục chuyển đến người nhận tại nhiều địa phương.

Ngày 21/3/2023, Bùi Văn Ánh tiếp tục nhận một kiện hàng chứa ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng để mang đi giao. Khi không liên lạc được với người nhận, người trung gian đã vứt bỏ số hàng do nghi ngờ có liên quan đến các lô ma túy trước đó. Cơ quan điều tra sau đó truy tìm và thu thập thông tin về các địa điểm liên quan.

Đường dây bị phát hiện từ sáng 16/3/2023, khi lực lượng hải quan nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines. Qua soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, hải quan phát hiện hơn 8kg thuốc lắc, hơn 3kg Ketamine và cocaine.

Kết quả điều tra xác định Nậm sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên con trai để giao dịch và điều hành hoạt động. Mặc dù không thừa nhận liên quan, kết quả giám định giọng nói cùng lời khai, nhận dạng của những người liên quan được xác định là căn cứ xác định Nậm đứng sau chỉ đạo đường dây.

Quá trình điều tra cũng xác định 4 nữ tiếp viên hàng không không biết số hàng được thuê vận chuyển có ma túy, không phát sinh liên lạc hay giao dịch chuyển, nhận tiền với những người bị bắt giữ trong vụ án. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý hình sự đối với các tiếp viên.

Nhiều người nổi tiếng bị cáo buộc liên quan ma túy

Mở rộng chuyên án VN10, Công an TPHCM phát hiện một số người nổi tiếng bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ma túy do các "chân rết" trong đường dây cung cấp, gồm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện").

Một số bị cáo được tại ngoại (Ảnh: Nam Anh).

Theo cáo trạng, rạng sáng 4/11/2024, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cũ, rủ nhóm bạn sử dụng Ketamine và thuốc lắc. Hơn 5h, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm sử dụng "nước vui". Hai gói ma túy trị giá 7,1 triệu đồng được pha vào nước ngọt để mọi người sử dụng. Khoảng 9h cùng ngày, nhóm này tiếp tục mua Ketamine.

Ngày 8/11, cảnh sát kiểm tra căn nhà và phát hiện Chi Dân, anh trai cùng nhóm bạn đang tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 9/11, An Tây cùng trợ lý và nhóm bạn bị phát hiện sử dụng ma túy tại một căn hộ ở Saigon Pearl. Theo điều tra, đây là lần thứ hai nhóm này tổ chức sử dụng ma túy.

Trước đó, rạng sáng 17/3/2024, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy và bóng cười cho nhóm bạn tại một căn nhà ở TP Thủ Đức cũ. Phương từng được biết đến với biệt danh "cô tiên đời thực" nhờ các hoạt động thiện nguyện.

Chi Dân, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị cáo buộc về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; An Tây bị truy tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ảnh: Nam Anh