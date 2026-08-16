Công an Lâm Đồng truy tìm 3 phụ nữ hô lô tô trên Facebook

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng truy tìm 4 cá nhân liên quan đến các vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó, đối tượng Huỳnh Văn Cảnh (SN 1974, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) bị cảnh sát truy tìm để làm rõ vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trực tuyến.

3 phụ nữ liên quan vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc bị công an truy tìm (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Nhóm 3 phụ nữ gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1995, trú tại Hải Phòng), Trần Nguyễn Thúy Vân (SN 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long), Phan Thị Mộng Tuyền (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị Công an Lâm Đồng truy tìm do liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi hô lô tô qua livestream trên mạng xã hội Facebook.

3 phụ nữ liên quan trực tiếp đến vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Hoàng Phạm Nguyệt Vi tổ chức tại phường Phan Thiết (vùng Bình Thuận cũ trước sáp nhập) vào tháng 2/2025.

Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân phối hợp truy tìm, báo tin cho lực lượng chức năng khi có thông tin về đối tượng.