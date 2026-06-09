Bắt thêm 3 người trong vụ lừa đảo tại Công ty Triệu Nụ Cười

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 người trong vụ án Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười.

Ba bị can mới bị bắt gồm Trần Quang (39 tuổi, trú tại TP.HCM), Hồ Hữu Tường (54 tuổi, trú tại TP.HCM) và Bùi Lâm Bình (48 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Theo cơ quan điều tra, sau khi biết Hồ Quốc Thân và các Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười bị bắt, Quang, Tường và Bình đã tìm cách lẩn trốn.

Đối tượng Hồ Quốc Thân (Ảnh: X.M.).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 người. Trong đó, Hồ Quốc Thân là người thành lập, đứng tên đại diện pháp luật và điều hành Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Theo điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười và trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cuối năm 2023, Thân được Quang và Tường giới thiệu về “đồng tiền lượng tử QFS”, gắn với các thông tin như “nguồn tiền di sản” hoặc di sản từ 48 nước trên thế giới bảo chứng.

Các đối tượng đưa ra điều kiện muốn được “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng, người tham gia phải có “tâm”, “trí” và tiền để làm chi phí. Sau đó, Quang và Tường giao cho Phạm Thị Ba hỗ trợ Thân trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản được nhóm này dựng lên.

Để có tiền phục vụ việc “tiếp cận” nguồn di sản, Thân phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Mỗi đồng QFS cá nhân được quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; QFS doanh nghiệp được quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Nhằm mở rộng mạng lưới, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Với mỗi khách hàng cá nhân mua QFS TNCVN, nhân viên được nhận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; với khách hàng doanh nghiệp, mức hoa hồng từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Từ tháng 4/2024, Thân cùng nhóm phó tổng giám đốc tổ chức quảng bá, đưa thông tin không đúng sự thật bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Khách hàng sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Thân hoặc thông qua người giới thiệu, quảng bá.

Tang vật công an thu giữ (Ảnh: X.M.).

Cơ quan điều tra xác định, bằng việc bán QFS TNCVN, nhóm này đã thu hơn 34 tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân trích hơn 11 tỷ đồng chuyển cho nhóm này dưới danh nghĩa chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng. Trong đó, Quang nhận hơn 9,7 tỷ đồng, Tường nhận hơn 106 triệu đồng và Ba nhận hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Quang, Tường và Ba bị cáo buộc chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Lâm Bình biết việc Thân phát hành đồng QFS để thu tiền của nhiều khách hàng. Bị can này cũng nhận thức rõ đồng QFS không thể phát hành do chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhưng vẫn liên quan đến hoạt động của nhóm.

Ngoài hành vi lừa đảo, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội còn làm rõ hành vi Tàng trữ tiền giả của Thân, Ba và Quang. Theo điều tra, Quang có một số tờ USD giả rồi đưa cho Thân 72 tờ, đưa cho Ba 6 tờ để tạo niềm tin về “nguồn di sản”. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 78 tờ USD mệnh giá 100 USD/tờ thu giữ của Thân và Ba đều là tiền giả.

Theo Công an TP Hà Nội, một số bị hại trong vụ án đã tin tưởng vô điều kiện vào những thông tin gian dối do nhóm bị can đưa ra. Đáng chú ý, có trường hợp sau khi bị lừa lại tiếp tục câu kết, lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, từ bị hại trở thành bị can trong vụ án.

Cơ quan điều tra nhận định, thủ đoạn của các đối tượng là tạo vỏ bọc bí mật, nói rằng người tham gia “có duyên mới được tiếp cận” đồng tiền và nguồn tài sản bảo chứng. Chính cách đánh vào lòng tin, tâm lý muốn hưởng lợi lớn từ “nguồn tiền di sản” đã khiến nhiều người sập bẫy.