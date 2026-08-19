17 nam nữ dương tính với ma túy trong quán 268 Titan ở Đồng Tháp

Ngày 19/8, Công an phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ, xử lý 17 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy; đồng thời tiến hành điều tra để xử lý theo quy định.

Cơ sở ăn uống giải trí 268 Titan (Ảnh: CTV).

Thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Đạo Thạnh kiểm tra Công ty TNHH Ăn uống giải trí 268 Titan trên đường Phạm Thanh.

Thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có 31 khách và 10 nhân viên. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra nhanh thì phát hiện 17 đối tượng dương tính chất ma túy, trong đó có 3 nữ.

Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Đạo Thạnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.