VinFast VF MPV 7 hút khách tại sự kiện lái thử ở Thanh Hóa

Chuẩn xe gia đình hiện đại, rộng rãi

Cuối tuần vừa qua, Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza Thanh Hóa (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) sôi động với sự xuất hiện của VinFast VF MPV 7. Hàng trăm khách hàng đã có mặt để được trải nghiệm sớm mẫu xe điện 7 chỗ của VinFast.

VinFast VF MPV 7 được trưng bày tại Vincom Plaza Thanh Hóa thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan (Ảnh: VinFast).

Anh Lê Hữu Thắng (sinh viên năm 3 ngành Y, quê Xuân Lập, Thanh Hóa) cho biết mục đích tham gia sự kiện lần này để trực tiếp trải nghiệm và có thêm cơ sở đưa ra quyết định trong tương lai gần. Gia đình anh Thắng cũng đang sử dụng mẫu xe điện khác là VF 8.

Anh Lê Hữu Thắng (đeo kính, áo nâu, thứ hai từ trái sang) tìm hiểu về VF MPV 7 (Ảnh: VinFast).

Sau khi lái thử, anh Thắng đánh giá VF MPV 7 sở hữu thiết kế đẹp, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo anh, xe vận hành êm ái, mượt mà - đặc trưng của dòng xe điện.

“Xe đi rất êm, tăng tốc mượt, khi đạp ga có cảm giác ‘bốc’. Nhìn chung tôi thấy hài lòng. Đây là thương hiệu Việt nên tôi cũng tin tưởng”, anh Thắng chia sẻ.

Khách hàng Lê Văn Hùng (phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa) cũng nhận xét mẫu xe điện mới này gây ấn tượng nhờ thiết kế bắt mắt và phù hợp với xu hướng hiện nay. Đặc biệt, nhiều chi tiết thiết kế tạo được thiện cảm với anh, điển hình như mâm xe 19 inch chắc chắn.

Anh Lê Văn Hùng hào hứng cùng gia đình khám phá công nghệ trên xe (Ảnh: VinFast).

“Mẫu VF MPV 7 kết hợp được sự thực dụng của MPV với nét khỏe khoắn, năng động của SUV. Dải đèn LED cánh chim đặc trưng giúp dễ dàng nhận diện từ xa. Dáng xe trường, bề thế mang lại cảm giác sang trọng”, anh Hùng nói.

Về không gian nội thất, anh Hùng nhận xét rằng, mẫu VF MPV 7 sở hữu cấu hình 7 chỗ thực thụ, trong đó hàng ghế thứ ba vẫn đảm bảo độ rộng rãi, không gây cảm giác chật chội.

Ghế da kết hợp hệ thống điều hòa làm mát sâu tới hàng ghế cuối, phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm. Khoang chứa đồ cũng rất linh hoạt, khi gập ghế có thể mở rộng đáng kể, đáp ứng nhu cầu di chuyển xa hoặc dã ngoại của cả gia đình.

Sau trải nghiệm, anh Hùng cho biết có dự định mua VF MPV 7.

Chi phí gần như bằng 0

Là một nhà sáng tạo nội dung đã trải nghiệm nhiều dòng xe, chị Nguyễn Thị Thương (Tiểu Màn Thầu) cũng bày tỏ sự ấn tượng về thiết kế và không gian của VF MPV 7. Tuy nhiên, với chị, chi phí sử dụng gần như bằng 0 là điểm thu hút.

Chị Nguyễn Thị Thương đánh giá mẫu xe có nhiều ưu đãi về giá, góp phần tăng sức hấp dẫn với người dùng (Ảnh: VinFast).

Chị Thương đang sử dụng VF 7 và cảm nhận rõ khả năng tiết kiệm chi phí vận hành của xe điện. Hiện tại, VF MPV 7 nói riêng và các dòng xe điện VinFast nói chung đang được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

“Động cơ không phức tạp giúp người dùng giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng lâu dài. Ngoài ra, mẫu xe còn đang có nhiều ưu đãi về giá, góp phần tăng sức hấp dẫn với người dùng”, chị Thương bộc bạch.

Sự quan tâm của khách hàng dành cho VF MPV 7 cho thấy nhu cầu xe điện ngày càng tăng tại thị trường Thanh Hóa (Ảnh: VinFast).

Theo đại diện đại lý VinFast Nguyễn Phúc, mẫu xe này đang nhận quan tâm lớn từ khách hàng tại Thanh Hóa. Chỉ trong vài ngày cuối tuần đã có hàng trăm khách hàng đăng ký lái thử, trong đó, nhiều người đã ký hợp đồng mua xe để tranh thủ ưu đãi ngắn hạn chỉ còn áp dụng hết 31/3.

Nhiều khách hàng đã mạnh dạn chốt mua xe sau khi lái thử VF MPV 7 tại sự kiện để tranh thủ ưu đãi ngắn hạn (Ảnh: VinFast).

Cụ thể, từ mức giá niêm yết 819 triệu đồng, khách hàng mua VF MPV 7 trong năm 2026 được hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá bán. Trường hợp chuyển đổi từ ô tô xăng sang xe điện tới 31/3, người mua sẽ được cộng thêm 3% ưu đãi, nâng tổng mức hỗ trợ lên 9%, tương đương 73 triệu đồng.

Với nhóm khách hàng lựa chọn phương án trả góp, VinFast đưa ra tùy chọn lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, thay thế cho mức ưu đãi trực tiếp 6%. Chính sách này đi kèm phương án trả trước từ 0 đồng.

Sự kiện trưng bày, lái thử VF MPV 7 sẽ tiếp tục diễn ra tới hết ngày 5/4, mang lại cơ hội “lên đời” ô tô điện 7 chỗ với mức giá ưu đãi cho nhiều khách hàng Thanh Hóa và các khu vực lân cận.