V-Green và Ngân hàng Số Vikki phát triển hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện

Theo thỏa thuận, Ngân hàng Số Vikki chia sẻ mặt bằng phù hợp thuộc khuôn viên hoạt động để V-Green đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống trạm sạc ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao của cộng đồng người sử dụng xe điện VinFast tại Việt Nam.

Song song đó, Vikki cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, linh hoạt nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động đầu tư và vận hành của V-Green, tạo bệ phóng vững chắc để kiến tạo mạng lưới trạm sạc quy mô toàn cầu.

Thông qua việc hợp tác, không gian hoạt động của Ngân hàng Số Vikki sẽ được bổ sung tiện ích thiết yếu hàng ngày, từ đó gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng mới và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các khách hàng hiện hữu.

V-Green và Vikki Bank chung tay phát triển hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin, mở rộng hệ sinh thái cho xe điện (Ảnh: BTC).

Bà Phan Thị Trâm Anh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki - cho biết: “Chúng tôi cam kết sẽ mang đến những tiện ích tối ưu cùng các dịch vụ tài chính số thông minh, an toàn và linh hoạt cho khách hàng, đồng thời sẽ sát cánh cùng V-Green xây dựng nên một hệ sinh thái toàn diện cho người dùng xe điện VinFast.

Vikki tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai thương hiệu không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm cho người dùng mà còn kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững, nơi tài chính số và năng lượng xanh cùng song hành để phục vụ cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Phó tổng giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green - cũng khẳng định: “Hành trình phủ xanh hạ tầng giao thông đô thị của V-Green sẽ được tiếp thêm sức mạnh đáng kể khi có sự đồng hành của những đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn về tương lai phát triển bền vững như Ngân hàng Số Vikki.

Việc kết hợp hạ tầng trạm sạc hiện đại của V-Green cùng không gian đa tiện ích và các giải pháp tài chính ưu việt từ Vikki sẽ mang đến sự thuận tiện tối đa cho người dùng xe điện VinFast, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mật độ trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới”.

V-Green đang vận hành hệ thống 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp 34 tỉnh, thành phố. Theo kế hoạch, V-Green sẽ đầu tư thêm 99 “siêu trạm sạc” trên cả nước ngay trong năm nay, với quy mô mỗi trạm lên tới 100 đồ sạc công suất 150kW, đảm bảo chỉ sau 15 phút sạc là xe có đủ năng lượng để tiếp tục hành trình.

V-Green tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm sạc và triển khai thêm hệ thống tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc, nhằm đáp ứng hạ tầng tốt nhất cho người dùng xe điện VinFast tại Việt Nam.

Vikki là ngân hàng số thế hệ mới, cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính như thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch và mua sắm.

Với mạng lưới hàng trăm chi nhánh và hàng nghìn máy ATM, Ngân hàng Số Vikki hướng tới kết nối liền mạch các giá trị trong đời sống, mang đến giải pháp tài chính thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu khách hàng.

Vikki Bank định vị là “điểm hẹn ngân hàng số”, nơi khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ hiện đại, tiện ích và truyền cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày.