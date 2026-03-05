Tài xế xe máy điện VinFast: Chạy 50.000km chưa phải sửa, thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng

Chi phí tối ưu, đi 50.000km không phải sửa gì

Đối với những người chạy xe công nghệ, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng là yếu tố quyết định thu nhập. Gắn bó với nghề hơn 1 năm, anh Phan Việt Huy Hoàng (43 tuổi, TPHCM), nhận xét, xe máy điện VinFast đã giải quyết bài toán kinh tế này.

Anh tính toán, để di chuyển quãng đường 100km, chiếc Evo200 tiêu tốn khoảng dưới 10.000 đồng tiền điện nếu sạc ở nhà.

Ngoài ra, theo anh Hoàng, chi phí bảo dưỡng của xe máy điện cũng hợp lý. Anh Hoàng cho biết, do cấu tạo xe điện đơn giản nên chi phí bảo trì tại hãng thường không quá cao. Điều này giúp tài xế yên tâm sử dụng xe mà không lo gánh nặng chi phí phát sinh.

Anh Phan Việt Huy Hoàng bên chiếc xe máy điện VinFast đã cùng đồng hành hơn 50.000km trong 10 tháng qua (Ảnh: NVCC).

Một trong những vấn đề nhiều khách hàng quan tâm là độ bền của xe máy điện khi vận hành cường độ cao. Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm của người dùng đã chứng minh điều ngược lại. Anh Hoàng chia sẻ, chiếc Evo200 đi được 50.000km trong vòng 10 tháng - con số tương đương nhiều năm sử dụng của người dùng bình thường - nhưng xe vẫn vận hành tốt.

“Từ lúc mua xe mới đến giờ, xe vẫn tốt, chạy ổn định và chưa phải sửa bất cứ chi tiết nào, chỉ có thay lốp và bố thắng (má phanh) thôi”, anh Hoàng nói.

Anh cũng tâm đắc với độ bền bỉ và khả năng chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam của mẫu xe VinFast. Xe có thể vận hành qua những đoạn đường ngập nước sâu đến nửa bánh xe trong những ngày mưa lớn hay triều cường tại TPHCM.

Vận hành linh hoạt giúp tài xế kiếm thu nhập

Trong suốt quá trình vận doanh cùng mẫu xe máy điện VinFast, anh Hoàng cũng đánh giá cao tính linh hoạt, cơ động của Evo200.

Anh cho rằng mẫu xe này phù hợp với giao thông đông đúc tại các đô thị lớn với chế độ Eco cho phép di chuyển ổn định ở dải tốc độ 40-45km/h, trong khi chế độ Sport có thể đạt tới 65km/h. Những tính năng này giúp xe leo dốc, vượt cầu hay luồn lách trong hẻm nhỏ một cách mượt mà.

Nhờ những ưu điểm của xe máy điện và chính sách chia sẻ doanh thu tích cực, anh Hoàng có được thu nhập tốt (Ảnh: VinFast).

Hầu hết các dòng xe, mẫu xe máy điện của VinFast đều sử dụng công nghệ pin LFP bền bỉ, an toàn. Với cường độ chạy xe công nghệ trên 200km mỗi ngày, anh Hoàng chỉ cần sạc đầy một lần vào buổi tối và tranh thủ sạc thêm khoảng 2-3 tiếng trong giờ nghỉ trưa để đảm bảo xe luôn sẵn sàng đón khách.

Chính khả năng chạy cơ động, linh hoạt của xe cùng việc bố trí thời gian nghỉ ngơi, sạc pin hợp lý, anh Hoàng cùng người bạn đường Evo200 đã rong ruổi khắp các con phố tại TPHCM và đạt được mức thu nhập ổn định.

Nhờ mức chia sẻ doanh thu tốt và khả năng tiết kiệm chi phí của xe điện VinFast, anh cùng nhiều tài xế có thể đạt mức thu nhập bình quân ước tính 15-18 triệu đồng/tháng.

Thậm chí, nhiều tài xế chăm chỉ có thể đạt mức 22,5-30 triệu đồng/tháng nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ lượng khách hàng dồi dào của hệ sinh thái Xanh SM.

Đánh giá cao hệ sinh thái của VinFast, anh Hoàng hào hứng khi nhắc đến các mẫu xe đổi pin sắp ra mắt.

Anh cho biết, các mẫu xe đổi pin và dòng xe 2 pin mang đến những giải pháp năng lượng mới, phù hợp với các đối tượng khác nhau. Anh đánh giá, công nghệ đổi pin hứa hẹn sẽ rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi và tăng tính linh động cho công việc chạy xe.

Gắn bó với xe điện VinFast chưa đầy 1 năm nhưng anh Hoàng đã đạt được những thành quả trong công việc của mình. Với anh, việc chuyển đổi sang xe điện giúp anh cải thiện đáng kể về trải nghiệm và hiệu quả kinh tế trong công việc.