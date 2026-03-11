SUV flagship Mazda CX-90 2.5 PHEV cùng biểu tượng roadster Mazda MX-5 lần đầu ra mắt Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Lần đầu tiên tại Hà Nội, khách hàng có cơ hội trực tiếp cảm nhận tinh hoa chế tác đỉnh cao trên mẫu SUV flagship cao cấp nhất của Mazda - CX-90 2.5 PHEV “Biểu tượng mới - Tinh hoa đẳng cấp”.

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 14-15/3 (Ảnh: Mazda).

Không đơn thuần là một cỗ máy vận hành uy lực, Mazda CX-90 2.5 PHEV còn là hiện thân của triết lý thủ công tinh xảo Nhật Bản. Từng đường nét, từng bề mặt đều được trau chuốt kỹ lưỡng, hòa quyện cùng sắc đỏ Artisan mới, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thu hút ánh nhìn.

Ẩn sau dáng vẻ uy nghi ấy là công nghệ PHEV hiện đại theo xu hướng tương lai, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh, độ êm ái và tiết kiệm.

Sở hữu Mazda CX-90 2.5 PHEV không chỉ là lựa chọn một mẫu SUV flagship đầu bảng, mà còn là bước vào chuẩn mực trải nghiệm mới - nơi hiệu suất, tính bền vững và công nghệ cá nhân hóa thông minh hội tụ, mở ra tầm nhìn tương lai mà Mazda theo đuổi.

Mazda CX-90 2.5 PHEV “Biểu tượng mới - Tinh hoa đẳng cấp (Ảnh: Mazda).

Song hành cùng SUV Flagship CX-90 2.5 PHEV là biểu tượng roadster huyền thoại Mazda MX-5 - hiện thân của niềm vui lái xe thuần khiết, giá trị đã định hình nên “DNA” thể thao Mazda suốt hơn 100 năm qua.

Ra đời từ năm 1989, MX-5 không chỉ là mẫu roadster bán chạy nhất thế giới của Mazda với hơn một triệu chiếc, mà còn trở thành biểu tượng toàn cầu của cảm xúc lái độc bản. Chính triết lý ấy đã tạo nên một MX-5 linh hoạt, chính xác và đầy mê hoặc, nơi người lái có thể cảm nhận từng chuyển động của chiếc xe như chính nhịp đập của mình.

Biểu tượng roadster huyền thoại Mazda MX-5 (Ảnh: Mazda).

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm xe, sự kiện còn được kiến tạo như một không gian giao thoa văn hóa Nhật Bản đầy tinh tế.

Khách mời có thể thưởng thức trà đạo theo phong cách Chanoyu, tham gia trải nghiệm trang phục truyền thống Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa Ikebana, thư giãn cùng những giai điệu Piano và Violin du dương, đồng thời thưởng thức Teabreak mang đậm phong vị Nhật Bản.

Mỗi hoạt động được thiết kế nhằm kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa, nơi khách mời không chỉ chiêm ngưỡng những cỗ máy biểu tượng mà còn cảm nhận trọn vẹn tinh thần thủ công đằng sau những tác phẩm nghệ thuật của Mazda. Tham dự sự kiện, khách mời còn có cơ hội nhận quà tặng phong cách, may mắn đầu năm.

Sau Hà Nội, SUV flagship CX-90 2.5 PHEV và mẫu MX-5 sẽ tiếp tục hành trình đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Đà Nẵng xuyên suốt trong tháng 3, mở rộng cơ hội trải nghiệm “Biểu tượng mới - Tinh hoa đẳng cấp” đến cộng đồng yêu xe Mazda trên toàn quốc.