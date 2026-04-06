“Nuôi” Limo Green với vài trăm nghìn đồng mỗi tháng: Lựa chọn phù hợp cho tài xế

Chạy xe không mất nhiên liệu, trả góp lãi suất ưu đãi

Trong giới tài xế dịch vụ, câu chuyện “mua xe gì để nhanh hồi vốn” luôn là bài toán đau đầu nhất. Với anh Lưu Thanh Thành, lời giải đã được tìm ra với mẫu xe VinFast Limo Green.

“Nhiều anh em ngại bỏ ra số vốn lớn ban đầu để mua xe điện, nhưng nếu nhìn xa thì đây mới là khoản đầu tư thông minh”, anh Thành chia sẻ.

Với chính sách hỗ trợ lãi suất trong 3 năm đầu chỉ ở mức cố định thấp, gánh nặng trả góp hàng tháng của anh được giảm tải đáng kể. Thay vì lo lắng lãi suất thả nổi có thể tăng vọt, anh Thành hoàn toàn chủ động được dòng tiền của mình.

Anh Lưu Thanh Thành và gia đình bên người bạn mới trong hành trình chạy dịch vụ Limo Green (Ảnh: NVCC).

“Ba năm đầu được hỗ trợ lãi suất, tính ra tiền lãi không đáng kể so với việc bỏ tiền ngay từ đầu mua một chiếc xe mới”, anh Thành nhẩm tính.

Anh Thành cũng cho biết, so với các dòng xe MPV 7 chỗ khác, người mua được hưởng lợi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ. Đây là một khoản tiết kiệm lớn ngay tại thời điểm mua xe, giúp rút ngắn thời gian hòa vốn.

Anh Thành cũng xác định, xe vừa là phương tiện kiếm tiền vừa là tài sản giữ giá nhờ chính sách bảo hành xe và pin dài, vì vậy hành trình làm việc của anh trở nên thoải mái hơn.

Mẫu xe Limo Green (Ảnh: VinFast).

Không chỉ giảm áp lực tài chính đầu vào nhờ chính sách trả góp, Limo Green còn giúp anh Thành tối ưu chi phí vận hành hằng ngày nhờ chính sách miễn phí sạc. Với một tài xế chạy dịch vụ cường độ cao, đây mới là yếu tố tạo ra khác biệt rõ nhất của xe điện.

“Từ lúc lấy xe đến giờ, tôi chưa mất một đồng tiền nhiên liệu nào. Xe cứ hết điện là vào trạm sạc miễn phí”, anh kể.

Vận hành tiện lợi, an tâm và tiết kiệm

Chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng khiến anh Thành bất ngờ. Với Limo Green, chu kỳ bảo dưỡng của xe lên tới 15.000km/lần giúp anh không phải mất nhiều thời gian cho xe nằm xưởng. Chi phí bảo dưỡng với xe điện theo anh là phải chăng.

“Từ lúc chạy Limo Green, tôi chỉ việc đổ nước rửa kính và bơm lốp là chạy. Mỗi lần bảo dưỡng, hóa đơn thanh toán hơn 900.000 đồng, tôi còn thay cả lọc gió điều hòa cho sạch. Nếu không thay lọc gió thì chỉ hết hơn 500.000 đồng”, anh Thành cho biết.

Limo Green còn giúp anh Thành yên tâm trên những chặng đường dài nhờ mạng lưới trạm sạc dày đặc với hơn 150.000 cổng sạc trên khắp cả nước.

“Cứ vào các khu đô thị lớn, trung tâm thương mại là thấy trụ sạc. Ngay cả các bãi gửi xe công cộng hay nhiều cây xăng cũng có trạm sạc. Thời gian sạc chính là lúc mình tái tạo sức lao động, không lãng phí hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh”, anh Thành chia sẻ.

Ngoài hệ thống trạm sạc lớn, VinFast còn có mạng lưới xưởng dịch vụ hàng đầu Việt Nam, phủ khắp các thành phố. Nhờ đó, việc bảo dưỡng định kỳ trở nên thuận tiện. “Đặt lịch qua app VinFast rất nhanh, đến là làm luôn không phải chờ đợi. Kỹ thuật viên chuyên nghiệp”, anh Thành nhận xét về chất lượng hậu mãi của VinFast.

Sau tất cả những lợi thế về chi phí và hạ tầng, yếu tố khiến anh Thành gắn bó lâu dài với Limo Green vẫn là trải nghiệm vận hành thực tế.

“Xe điện tăng tốc nhanh nhưng lại rất êm, không bị rung giật hay tiếng ồn động cơ. Đi phố tắc đường mà đi xe điện thì nhàn tênh và cũng không lo tốn chi phí nhiên liệu. Khách hàng cũng hài lòng vì nội thất rộng”, anh đánh giá.

Sau hàng nghìn cuốc xe, giá trị Limo Green mang lại cho công việc và cuộc sống của anh Thành đều được thể hiện rõ nét trong từng con số chi phí và khoản tiền giữ lại mỗi tháng. Với anh, Limo Green là lựa chọn giúp công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập rõ ràng hơn và tương lai tài chính chủ động hơn.