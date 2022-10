New Peugeot 5008 - SUV cho doanh nhân

Để chinh phục được khách hàng doanh nhân và gặt hái doanh số ấn tượng trong phân khúc SUV 7 chỗ, New Peugeot 5008 đã có những ưu điểm nổi bật.

Mẫu SUV 7 chỗ mang giá trị thương hiệu lâu đời

Đối với một doanh nhân, chiếc ô tô không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là tấm gương phản chiếu hình ảnh cá nhân trong mắt đối tác. Chính vì vậy, bên cạnh sự đa dụng và tiện lợi, giá trị thương hiệu luôn là tiêu chí lựa chọn hàng đầu.

Trên thế giới, Peugeot được xem là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô và sản xuất động cơ ô tô với hơn 210 năm tồn tại và phát triển.

New Peugeot hướng đến phân khúc doanh nhân.

Tại Việt Nam, từ trước những năm 1975 ở đường phố Sài Gòn, Peugeot đã trở thành biểu tượng sang trọng. Kế thừa các giá trị thương hiệu, New Peugeot 5008 là mẫu SUV đã được nhiều doanh nhân thành đạt lựa chọn như một cách để khẳng định đẳng cấp và ghi dấu thành công.

Thiết kế ngoại thất sang trọng và lịch lãm

Sở hữu diện mạo đậm chất châu Âu nhờ kế thừa tinh hoa thời trang Pháp, Peugeot 5008 mang dáng vẻ thanh lịch. Ở góc nhìn trực diện, Peugeot 5008 nổi bật với phong cách khác biệt khi sở hữu đèn ban ngày kéo dài dạng nanh sư tử, kết hợp đèn báo rẽ mô phỏng đôi mắt sáng quyền lực. Sự tính toán kỹ lưỡng trên từng chi tiết được thể hiện rõ nét qua lưới tản nhiệt tràn viền, kết hợp với logo đặc trưng được đặt chính giữa, tạo nên vẻ sang trọng và độc đáo của xe.

Phần hông xe cũng được trau chuốt với những đường gân dập nổi dọc thân xe, làm nổi bật lên vẻ lịch lãm của "sư tử Pháp". Ngoài ra, dáng vẻ thể thao và cá tính của New Peugeot 5008 được thể hiện rõ ràng qua chi tiết nẹp crôm, giúp tạo điểm nhấn và khác biệt cho xe.

Phần hông xe được trau chuốt với những đường gân dập nổi dọc thân xe.

Bên cạnh đó, phần mâm xe 19 inch New York hợp kim nhôm được cắt vát dạng kim cương, mang lại cảm giác an tâm cho hành khách khi họ được nâng đỡ bởi " bốn chân sư tử" khỏe khoắn và mạnh mẽ.

Cụm đèn hậu 3D mô phỏng 3 móng vuốt sư tử sắc nét cùng dải đen nối liền 2 cụm đèn hậu, kết hợp với ống xả hình thang cân đối tạo nét đặc trưng của New Peugeot 5008 một mẫu xe châu Âu thời thượng.

Khoang nội thất - tối đa hóa trải nghiệm

Suốt hơn 210 năm qua, Peugeot luôn nỗ lực nâng tầm chất lượng sản phẩm nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm lái đầy cảm xúc. Ở New Peugeot 5008, triết lý đó đã được thể hiện rõ nét qua hàng loạt trang bị nội thất tiện nghi, hiện đại.

Vô lăng D-cut sáng tạo và độc đáo, da đột lỗ và ốp GT bao quanh càng làm tăng lên vẻ sang trọng và cao cấp của "sư tử Pháp". Ngoài ra, toàn bộ thông số trên xe được bày trí rõ ràng và trực quan thông qua màn hình kỹ thuật số 12.3 inch nằm trước vô lăng, giúp người lái có thể nắm bắt thông tin dễ dàng và tiện lợi nhất.

Vô lăng D-cut độc đáo, da đột lỗ và ốp GT bao quanh.

Màn hình trung tâm được thiết kế hướng về người lái, kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối Apple carplay và Android Auto, giúp mang đến những trải nghiệm giải trí trên từng hành trình. Các phím chức năng trên khoang lái mô phỏng lại hình dáng của phím đàn piano khiến New Peugeot 5008 giúp người lái liên tưởng không gian thính phòng lãng mạn của nước Pháp.

Tổng quan nội thất của New Peugeot 5008 như được khoác lên "một chiếc áo" sang trọng với ba hàng ghế bọc da Claudia Habana đi kèm với ốp nội thất Alcantara cao cấp. Bên cạnh đó, hàng ghế trước còn được tích hợp nhiều chức năng hiện đại như chỉnh điện, sưởi, massage và nhớ 3 vị trí. Với lợi thế về kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.670m x 1.855m x 1.655m), kết hợp cùng cách sắp xếp thông minh và hợp lý, New Peugeot 5008 - mẫu SUV Châu Âu sở hữu không gian nội thất rộng rãi, mang đến cho hành khách sự thư giãn và thoải mái.

"Sư tử Pháp" còn sở hữu nhiều trang bị đắt giá như điều hòa tự động, phanh tay điện tử, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh. Từng chi tiết trong xe góp phần tối ưu sự tiện nghi và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, điều này cũng cho thấy sự kỹ lưỡng, sáng tạo và tâm huyết của thương hiệu Pháp dành cho New Peugeot 5008.

Bền bỉ, mạnh mẽ, êm ái lướt qua qua mọi địa hình

New Peugeot 5008 chinh phục khách hàng khi mang đến những trải nghiệm lái bền bỉ, mượt mà và mạnh mẽ trên mọi cung đường. Được phát triển từ khung gầm EMP2, "sư tử Pháp" có khả năng vận hành êm ái nhờ hệ thống treo trước McPherson và hệ thống treo sau bán độc lập được chế tạo bằng vật liệu hợp kim hàng đầu hấp thụ rung động tốt, cùng với dầm xoắn phủ keo giúp giảm ồn và tăng khả năng đàn hồi.

"Sư tử Pháp" có khả năng vận hành êm ái nhờ hệ thống treo trước McPherson và hệ thống treo sau bán độc lập.

Bên cạnh đó, xe còn sử hữu khối động cơ 1.6L THP tăng áp mang đến hiệu suất cao, có khả năng đạt momen xoắn cực đại là 245Nm ngay ở vòng tua thấp (từ 1.400 vòng/phút). Hộp số EAT6 với công nghệ Quickshift hỗ trợ chuyển số nhanh, mượt mà ở thời điểm phù hợp, giúp cho New Peugeot 5008 trở thành mẫu xe mạnh mẽ ổn định.

Tính năng an toàn nổi bật

New Peugeot 5008 sở hữu loạt tính năng an toàn, thông minh. Với hệ thống Advanced Grip Control, hệ thống nhận diện biển báo tốc độ, cùng hệ thống camera sau hỗ trợ hiển thị góc lùi xe 180 độ, người lái có thể điều chỉnh, kiểm soát tình trạng xe di chuyển phù hợp với thời tiết và địa hình. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo tập trung hỗ trợ nhắc nhở người lái nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài nhằm duy trì sức khỏe và đảm bảo an toàn.

Sản phẩm sở hữu thiết kế thanh lịch, thời thượng, kết hợp cùng trang bị tân tiến và khả năng vận hành êm ái. Với nhiều ưu điểm vượt trội, New Peugeot 5008 dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trong mỗi lần xuống phố, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hứa hẹn trở thành mẫu SUV đẳng cấp cho doanh nhân.