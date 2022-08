Kia Sorento lép vế trước sự "bành trướng" doanh số của Santa Fe

Có doanh số tăng 57% so với tháng 6, Hyundai Santa Fe lấy lại ngôi đầu phân khúc nhờ việc ổn định lại nguồn cung. Đối thủ Kia Sorento bán ra 225 xe, tăng nhẹ so với tháng trước. Mazda CX-8 cũng có doanh số tăng cải thiện khi có 212 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 7.

Sức bán của các mẫu CUV 7 chỗ cỡ D tại Việt Nam (đơn vị: xe).

Ở nhóm xe cỡ D 7 chỗ khung gầm liền (unibody), Santa Fe liên tục chiếm ưu thế nhờ kiểu dáng hài hòa phù hợp cho cả nam, nữ. Thương hiệu Hyundai cũng khá "được lòng" khách Việt, nhất là với động cơ diesel. Các đối thủ, dù có trang bị, công nghệ hay giá bán tương đương nhưng cũng khá khó cạnh tranh.

Với nhóm xe gầm cao 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame), Toyota Fortuner tiếp tục chiếm ưu thế và bỏ xa các đối thủ. Theo đại lý, một phần nguyên nhân là do nhóm khách chạy dịch vụ và công ty hoạt động trở lại mạnh.

Everest tạo hiệu ứng tốt khi ra mắt bản mới. Tuy nhiên, mẫu xe của Ford về đại lý trong tình trạng giá bị chênh lên tới cả trăm triệu đồng và khan hàng, khiến doanh số thấp.

Ở nhóm dưới, cả Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu Mu-X đều bán dưới mức bình quân tháng do khó khăn về nguồn cung. Nhóm xe gầm cao 7 chỗ phân khúc D hiện không có quá nhiều khác biệt giữa khung gầm rời và liền, xét về tầm tiền.

Sức bán của các mẫu SUV 7 chỗ cỡ D tại Việt Nam (đơn vị: xe).

Phân khúc gầm cao cỡ D từ lâu đã có sự phân hóa, với một nhóm những mẫu khung gầm liền như Santa Fe hay Sorento. Nhóm còn lại là khung gầm rời với Fortuner, Everest hay Pajero Sport. Ranh giới giữa hai nhóm được xóa nhòa khi có mức giá bán tiệm cận, trang bị tương đương, đồng thời các mẫu CUV cỡ D cũng đều được trang bị dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Tuy có khác biệt về cách vận hành nhưng với điều kiện sử dụng của đại đa số người Việt thì xe khung gầm rời và liền không tạo ra được quá nhiều khác biệt. Bởi vậy, nhiều khách hàng có thể nhầm lẫn và thường đưa ra sự lựa chọn xe ở hai phân khúc trộn vào nhau.

Ở nhóm xe sedan, Lux A2.0 được VinFast định vị ở phân khúc E, tức cao hơn một bậc so với các mẫu hạng D như Toyota Camry, hay Honda Accord. Tuy nhiên hiện nay, mức giá của ba sản phẩm này tương đồng, nên thường được đưa vào nhóm cân nhắc của khách hàng.

Hyundai Santa Fe có doanh số áp đảo trước Kia Sorento (Ảnh: Mag Auto).

Trong tháng 7, VinFast Lux A2.0 có giá tốt nên bán ra 1.085, lọt top xe bán chạy. Trong khi đó, Camry do thiếu hàng nên doanh số chỉ đạt 249 xe, giảm khoảng 50% so với tháng 6. Ở nhóm dưới, Mazda6 bán ra 87 xe, tăng nhẹ so với tháng trước. Doanh số Honda Accord đạt 17 xe, là xe bán chậm nhất khúc này.

Nhóm xe cỡ D thường sẽ có tập khách hàng riêng, doanh số liên tục duy trì ở mức ổn định và ít có sự đột biến. Hầu hết xe ở phân khúc này được sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc các doanh nghiệp đi lại, ít khách mua xe cỡ D cho vận tải dịch vụ và thương mại.