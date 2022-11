Honda Việt Nam tặng hàng trăm nghìn quà Tết giá trị tri ân khách hàng

Chương trình "Triệu lời cảm ơn - Quà khủng Tết lớn" được triển khai đồng thời với 2 nội dung khuyến mại. Đó là quay thưởng may mắn cho tất cả khách hàng mua xe Honda với 99 giải đặc biệt - mỗi giải là một xe SH350i đẳng cấp, 999 giải nhất - mỗi giải là một xe Vision sành điệu. Ngoài ra còn có hoạt động tặng quà tri ân với hàng trăm nghìn phần quà hấp dẫn khác dành riêng cho khách hàng mua xe Winner X, Vision, Wave Alpha và Blade dịp Tết 2023.

Chương trình quay thưởng may mắn áp dụng với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức khi mua xe Honda do HVN sản xuất và phân phối tại các cửa hàng bán xe Honda trên toàn quốc. Trong đó bao gồm cửa hàng bán xe và dịch vụ do honda ủy nhiệm (HEAD) và cửa hàng bán xe máy tổng hợp từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 21/1/2023 (căn cứ theo ngày trên hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho khách hàng).

Với mỗi sản phẩm đã mua tại HEAD hoặc các cửa hàng bán xe máy tổng hợp, khách hàng có một lần đăng ký và tham gia quay thưởng tại HEAD gần nhất với cơ cấu giải thưởng như sau: 99 giải đặc biệt, mỗi giải là một xe máy Honda SH350i (phiên bản cao cấp); 999 giải nhất, mỗi giải là một xe máy Honda Vision (phiên bản tiêu chuẩn).

2 mẫu xe dành tặng khách hàng giải đặc biệt và giải nhất (Ảnh: Honda).

Chương trình tặng quà áp dụng với tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức không trúng thưởng trong chương trình quay thưởng may mắn. Chương trình này cũng dành cho khách mua xe Honda Winner X, Honda Vision, Honda Wave Alpha và Honda Blade do HVN sản xuất và phân phối tại các cửa hàng bán xe Honda trên toàn quốc, bao gồm cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và cửa hàng bán xe máy tổng hợp từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 21/1/2023 (căn cứ theo ngày trên hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho khách hàng) và thời gian ghi trên giấy đăng ký xe là từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 15/3/2023.

Theo đó, đối với khách hàng mua Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A04s/xe.

Khách hàng mua Honda Winner X sẽ nhận Samsung Galaxy A04s/xe (Ảnh: Honda).

Đối với khách hàng mua Honda Vision, Honda Wave Alpha, Honda Blade sẽ được nhận một voucher thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng/xe, áp dụng tại các nhà mạng: Viettel, MobiFone, Vinaphone, G-Mobile, Vietnamobile.

Ngoài ra, 4.000 khách hàng mua xe Honda Winner X đầu tiên tại HEAD hoặc cửa hàng bán xe máy tổng hợp, sẽ nhận thêm một áo tập thể thao đội hình ước mơ Honda/xe. Quà tặng khuyến mại không được quy đổi sang các dịch vụ khác có giá trị tương đương hoặc quy đổi thành tiền mặt.

Ngoài ra, để hỗ trợ khách hàng có điều kiện mua hàng tốt nhất, trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, các cửa hàng bán xe Honda trên toàn quốc, bao gồm cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và cửa hàng bán xe máy tổng hợp sẽ đồng thời triển khai chương trình "Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp lãi suất thấp dành cho các dòng xe Honda Việt Nam sản xuất thông qua các công ty tài chính". Theo đó, với mức hỗ trợ mua trả góp lãi suất thấp từ 0,79%/tháng và chỉ trả trước từ 250.000 đồng, khách hàng đã có thể dễ dàng sở hữu chiếc xe Honda yêu thích cho riêng mình.

Honda triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp lãi suất (Ảnh: Honda).

Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại, liên hệ 1800 8001 để được hướng dẫn, giải đáp, hoặc gửi thư về email: cr@honda.com.vn. Thời gian: Từ 7h30 đến 18h tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày lễ.

Khách hàng có thể truy cập website https://www.honda.com.vn/, Fanpage chính thức của HVN: www.facebook.com/HondaVietnam, hoặc ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android) để biết thêm chi tiết về chương trình và thông tin sản phẩm.

Danh sách mẫu xe áp dụng chương trình khuyến mãi

- Mẫu xe Vision do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 23/12/2020 trở đi.

- Mẫu xe Winner X do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 4/1/2022 trở đi.

- Mẫu xe Air Blade 125 do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 9/12/2020 trở đi.

- Mẫu xe Air Blade 150 do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 9/12/2020 trở đi.

- Mẫu xe Air Blade 160 do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 31/5/2022 trở đi.

- Mẫu xe Blade do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 6/12/2020 trở đi.

- Mẫu xe Future do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 29/5/2020 trở đi.

- Mẫu xe Lead do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 10/7/2019 trở đi.

- Mẫu xe SH 125i do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 24/11/2019 trở đi.

- Mẫu xe SH 150i do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 24/11/2019 trở đi.

- Mẫu xe SH Mode do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 26/7/2020 trở đi.

- Mẫu xe SH 350i do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 22/9/2021 trở đi.

- Mẫu xe Wave Alpha do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 10/10/2020 trở đi.

- Mẫu xe Wave RSX do HVN sản xuất và có ngày bắt đầu bán hàng từ ngày 16/11/2020 trở đi.