Cuộc thi sáng tác nghệ thuật lấy cảm hứng từ dòng xe Exciter: Master Art of Street

Dân trí "Exciter: Master Art of Street" là góc dành riêng cho các nghệ sĩ đam mê nghệ thuật đường phố, sân chơi sáng tạo để họ thỏa sức vùng vẫy với những ý tưởng táo bạo và độc đáo.

Lấy cảm hứng từ dòng xe Exciter phiên bản giới hạn "Master Art of Street" vừa ra mắt, Yamaha Motor Việt Nam tổ chức cuộc thi này nhằm truyền cảm hứng sống hết mình đến thế hệ trẻ và lan tỏa giá trị văn hóa của nghệ thuật đường phố đến với nhiều người hơn nữa.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, Yamaha Motor Việt Nam đã "trình làng" phiên bản giới hạn Yamaha Exciter "Master Art of Street - Kỳ quan nghệ thuật đường phố". Ngay từ khi vừa ra mắt, "chiến mã" này đã làm sôi động trở lại thị trường xe hai bánh vốn đang ảm đạm vì đại dịch, không chỉ vì concept táo bạo, gam màu cá tính, họa tiết nổi bật, mà còn vì thông điệp đầy ý nghĩa mà nhà sản xuất đã lồng ghép vào từng sản phẩm.

Yamaha Exciter "Master Art of Street" được lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố của giới trẻ hiện đại: tự do, phóng khoáng nhưng đầy đam mê. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đường phố, về nghe hay nhìn, đều mang ý nghĩa rất riêng, như hình ảnh của thế hệ ngày nay, đầy độc đáo và không hề trùng lặp. Phát triển từ chất liệu đó, 4 phiên bản màu xe mang tên gọi của 4 tuyên ngôn thanh xuân đối với các tay lái trẻ: Born to Ride, Ride as the King, Rule the Roads, Above me only Sky.

Cách mà họ - các Exciter fan, đã tạo nên những dấu ấn riêng biệt, cũng giống như cách các nghệ nhân trẻ tài năng, đã thầm lặng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật đường phố đầy ấn tượng. Thế giới ấy đa dạng và thú vị là vậy, nhưng hiếm khi nào họ có nhiều sân chơi để thể hiện cái tôi độc đáo và sức sáng tạo của chính mình.

Thấu hiểu điều đó, Yamaha Motor Việt Nam mong muốn mang đến một cuộc thi cho các nghệ sĩ đam mê nghệ thuật đường phố, để họ có cơ hội thể hiện tài năng, sức sáng tạo không giới hạn của bản thân và góp phần đưa nét văn hóa nghệ thuật đặc biệt này đến đông đảo công chúng hơn nữa.

Đối tượng tham gia của cuộc thi là các nghệ sĩ nghệ thuật đường phố (artist) chuyên và không chuyên vẽ tranh sơn tường, đường phố, hay các chất liệu tương tự; không giới hạn tuổi tác, trình độ, là người Việt Nam, đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi: ngày 20/9 đến hết 20/11/2021. Thời gian chấm giải và công bố kết quả: từ 1-15/12/2021.

Các nghệ sĩ tham gia sáng tác những tác phẩm nghệ thuật (tranh vẽ sơn tường, đường phố, hoặc vẽ trên các chất liệu khác như giấy, canvas, vải, giày, áo thun…) theo chủ đề Exciter - Master Art of Street: diễn tả niềm đam mê nghệ thuật đường phố, văn hóa đương đại kết hợp cùng niềm đam mê trải nghiệm, chinh phục của các tay lái trẻ với cái tôi đầy ngẫu hứng và độc nhất của họ.

Cụ thể, nghệ sĩ hãy sử dụng nguyên liệu là 4 tuyên ngôn: Born to Ride, Ride as the King, Rule the Roads, Above me only Sky với các hình ảnh, màu sắc và tinh thần chủ đạo chi tiết, để tạo nên tác phẩm mang dấu ấn của riêng mình mà vẫn thể hiện được chủ đề cuộc thi và nội dung của tuyên ngôn.

Về các chất liệu cho bài thi hợp lệ: Chất liệu Digital artwork: thí sinh chỉ cần sáng tác tác phẩm dưới dạng hình thiết kế, chưa cần thực hiện sơn, vẽ. Chất liệu Painting artwork: thí sinh trực tiếp vẽ, sơn tác phẩm lên các chất liệu như giấy, vải canvas, trang trí áo thun/ba lô/túi/giày… vẽ trực tiếp lên các bức tường, không gian ở nơi công cộng mà thí sinh được cho phép sử dụng (Ví dụ: bức tường ở các tòa nhà, quán cafe, cửa hàng…); hay bức tường, không gian riêng tư (phòng riêng, nhà riêng… của thí sinh).

Về các bước tham gia: Đầu tiên tải về các dữ liệu hình ảnh, thiết kế liên quan đến chủ đề, tuyên ngôn do BTC cung cấp tại đường link: http://ymhvn.com/artist-contest-materials. Sau đó thí sinh sáng tác/vẽ các tác phẩm nghệ thuật đường phố theo chủ đề Exciter Master Art of Street đã nêu ở trên, phát triển từ hình ảnh chủ đạo và tinh thần của một hay 4 tuyên ngôn, có sử dụng hình ảnh của xe Exciter 155 VVA (xe thật hoặc hình vẽ mô phỏng - không bắt buộc); theo hai hạng mục thi ở trên.

Tiếp theo thí sinh sẽ nộp bài dự thi. Với hạng mục Digital Artwork: thí sinh nộp ít nhất một file hình ảnh chất lượng cao, theo định dạng Jpg/Jpeg/Png (tối đa 10 hình, dung lượng tối đa 5MB/hình). Với hạng mục Painting Artwork: Nộp hình ảnh chất lượng cao ghi lại tác phẩm đã hoàn thành. Thí sinh có thể nộp kèm hình ảnh/video ghi lại quá trình sáng tác (định dạng video: mp4, tối đa 2 video) . Nộp bài dự thi tại: https://ymhvn.com/apply-artist-contest. Và cuối cùng trải nghiệm tác phẩm: BTC sẽ xét duyệt bài dự thi và đăng tải các bài dự thi hợp lệ lên website https://excitermasterartofstreet.yamaha-motor.com.vn/artist-contest & Fanpage Yamaha Motor Việt Nam: https://www.facebook.com/congtyyamahavn.

Về giải thưởng cuộc thi:

- Hai giải nhất, mỗi giải là một Apple iPad Air 2020 256GB Wifi và một bút Apple Pencil.

- Ba giải nhì, mỗi giải là một Bàn vẽ Wacom Intuos Pro Paper Edition M.

- Bốn giải ba, mỗi giải là một camera hành trình Gopro Hero 7.

- Năm giải khuyến khích, mỗi giải là một bộ màu nước vẽ Aqua Marker.

- Giải nhất có cơ hội hiện thực hóa tác phẩm ở tại sự kiện của Yamaha hoặc nơi công cộng (với sự hỗ trợ chi phí và đội ngũ từ Yamaha).

Thông qua cuộc thi này, Yamaha thể hiện mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường khai phá những ước mơ và khẳng định chất riêng đầy cá tính, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa mang đậm chất nghệ thuật đương đại.

Hãy gửi những bài thi ấn tượng đến Yamaha các bạn nhé!

Thông tin chi tiết cuộc thi xem tại website Yamaha Motor Việt Nam

Trường Thịnh