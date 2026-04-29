Công nghệ đang định hình trải nghiệm sống mỗi ngày

Công nghệ đóng vai trò rất lớn trong đời sống hiện đại

Ngày nay, công nghệ đang được tích hợp ngày càng sâu vào các hoạt động thường ngày, từ những việc đơn giản như liên lạc, thanh toán cho đến các nhu cầu phức tạp hơn như quản lý công việc.

Sự hiện diện của công nghệ không còn mang tính lựa chọn mà đã trở thành một phần mặc định trong cách con người vận hành cuộc sống.

Người dùng hiện đại vì thế cũng thay đổi cách tiếp cận: họ không còn quan tâm “có công nghệ hay không”, mà quan tâm công nghệ đó giải quyết được gì, có giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, vận hành đơn giản và ổn định hay không.

Công nghệ đang là một phần tất yếu trong mọi hoạt động của đời sống hiện đại (Ảnh: Yamaha Việt Nam).

Song song đó, các công nghệ dần tạo thành một hệ sinh thái kết nối, kéo theo kỳ vọng mọi thiết bị cá nhân - từ đồ gia dụng đến phương tiện - đều có thể đồng bộ, theo dõi và kiểm soát theo thời gian thực.

Xu hướng này đang định hình lại cách công nghệ được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Hoạt động di chuyển đô thị không là ngoại lệ khi ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm phương tiện không chỉ dừng ở việc đi lại, mà phải thông minh, dễ dàng kiểm soát, tiết kiệm và thích ứng tốt với môi trường vận hành thực tế.

Giải pháp công nghệ trong phương tiện di chuyển đô thị thế hệ mới

Trong bối cảnh đó, Yamaha GEAR 125 Hybrid - mẫu xe tay ga phổ thông, được phát triển theo hướng tích hợp đồng bộ các công nghệ vận hành, kết nối và an toàn, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển thực tế trong môi trường đô thị.

Cách tiếp cận này cho thấy phương tiện không còn chỉ là công cụ đi lại, mà đang được nâng cấp thành một phần của hệ sinh thái công nghệ cá nhân, nơi mỗi tính năng đều hướng đến tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Yamaha GEAR 125 Hybrid là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc xe tay ga phổ thông được trang bị công nghệ Blue Core Hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,7L/100km (Ảnh: Yamaha Việt Nam).

Một trong những điểm nổi bật của mẫu xe này nằm ở động cơ Blue Core Hybrid 125cc với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,7 lít/100 km, biến Yamaha GEAR 125 Hybrid trở thành một trong những xe tay ga tiết kiệm bậc nhất trên thị trường.

Đây cũng là minh chứng cho việc công nghệ không chỉ dừng ở việc cải tiến hiệu suất mà còn giải quyết trực tiếp bài toán kinh tế.

Công nghệ Blue Core Hybrid 125cc (đạt tiêu chuẩn Euro 3) là một tính năng đặc trưng được yêu thích trên các dòng xe tay ga cao cấp của thương hiệu Yamaha (Ảnh: Yamaha Việt Nam).

Kết hợp với đó, công nghệ Power Assist được tích hợp nhằm hỗ trợ tăng lực kéo trong giai đoạn tăng tốc, leo dốc hoặc khi tải nặng.

Trong thực tế giao thông đô thị, nơi phương tiện liên tục phải thích ứng với các tình huống như kẹt xe hay di chuyển trên địa hình thay đổi, tính năng này giúp cải thiện độ ổn định và mang lại cảm giác vận hành linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống Smart Motor Generator (SMG) đảm nhiệm chức năng khởi động một chạm, đồng thời giảm rung và tăng độ êm trong quá trình vận hành. Ở phiên bản Cao cấp (DX), hệ thống Stop & Start được trang bị nhằm tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ, từ đó góp phần giảm hao phí nhiên liệu trong môi trường đô thị.

Với đặc thù giao thông dừng - chạy liên tục, giải pháp này giúp tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong những khoảng thời gian ngắn nhưng lặp lại nhiều lần.

Yamaha GEAR 125 Hybrid được thiết kế để luôn sẵn sàng đáp ứng mọi hành trình trong nhịp sống năng động của đô thị (Ảnh: Yamaha Việt Nam).

Về mặt an toàn, hệ thống phanh UBS trên phiên bản Cao cấp (DX) giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh, qua đó cải thiện độ ổn định khi xử lý tình huống phanh gấp.

Trong điều kiện giao thông đô thị phức tạp, khả năng kiểm soát tốt hơn đồng nghĩa với việc giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, lốp bản rộng giúp tăng độ bám đường, trong khi hệ thống đèn LED hỗ trợ cải thiện khả năng quan sát, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng hoặc đông đúc.

Ngoài vận hành, xe còn được trang bị công nghệ thông minh Y-On phiên bản Cao cấp (DX) cho phép xe liên kết với điện thoại thông minh để người dùng có thể nhận thông báo và theo dõi xe một cách thuận tiện, phù hợp với xu hướng quản lý thiết bị cá nhân thông qua kết nối số.

Các tiện ích như khóa thông minh Smartkey giúp khởi động và sử dụng xe tiện lợi hơn, trong khi cổng sạc USB đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động khi di chuyển.

Tham khảo thêm thông tin về Yamaha GEAR 125 Hybrid tại: https://yamaha-motor.com.vn/xe/gear-125-hybrid-phien-ban-cao-cap-df92/

