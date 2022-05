Còn 10 ngày để sở hữu xe VinFast "hàng hiếm" với chi phí hấp dẫn

Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi mua xe Lux tháng 5

Nhằm tri ân sự tin yêu và ủng hộ của khách hàng Việt, VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có dành cho khách hàng mua xe Lux SA2.0 trong tháng 5/2022, với mức ưu đãi về giá lên tới 160 triệu đồng. Đồng thời, khách hàng mua xe trong tháng 5 này còn tiết kiệm được thêm từ gần 95 đến hơn 111 triệu đồng nhờ chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Cụ thể, mức ưu đãi 160 triệu đồng được dành cho Lux SA2.0 phiên bản Tiêu chuẩn, trong khi hai phiên bản Nâng cao và Cao cấp được hưởng mức ưu đãi 140 triệu đồng. Khách hàng trả góp được miễn lãi 2 năm đầu và bảo lãnh lãi suất từ năm thứ 3 đến năm thứ 8 không quá 10,5%/năm. Nếu khách hàng không vay trả góp mà thanh toán ngay 100% giá trị xe thì sẽ được chiết khấu thêm 10%. Nhờ đó, giá xe sau khi trừ toàn bộ ưu đãi chỉ còn từ hơn 1,16 tỷ đồng.

Tương tự, mẫu Lux A2.0 cũng đang được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương từ hơn 135 đến gần 165 triệu đồng. Giá xe trong trường hợp mua trả thẳng chỉ còn từ hơn 881 triệu đồng.

Bên cạnh đó, VinFast cũng cho phép khách hàng sử dụng tối đa hai voucher Vinhomes để mua xe, với mệnh giá mỗi voucher là 150 triệu hoặc 200 triệu đồng. Khách hàng có thể mua lại voucher Vinhomes từ những người không có nhu cầu sử dụng để tiếp kiệm thêm tới cả trăm triệu đồng. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu những mẫu xe VinFast đẳng cấp với chi phí cực hấp dẫn.

Không chỉ nhận được những ưu đãi lớn khi mua xe, khách hàng sở hữu Lux SA2.0 và Lux A2.0 còn được hưởng chính sách hậu mãi tốt bậc nhất thị trường, với chế độ bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 200.000 km, cùng một loạt đặc quyền như cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành, dịch vụ sửa chữa lưu động Mobile Service, miễn phí gửi xe tại Vincom, Vinhomes 6 tiếng/lần…

VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0 - xe cao cấp, hàng "limited"

Sau khi VinFast công bố kế hoạch dừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022, các dòng xe Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil chính thức trở thành xe "limited" và mang trên mình sứ mệnh lịch sử đặc biệt. Đây là những sản phẩm xe xăng duy nhất của thương hiệu xe Việt, đặt nền móng cho sự phát triển của các dòng xe điện trong tương lai.

Ngay từ thời điểm ra mắt lần đầu tại Paris Motor Show 2018, bộ đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã được trao giải "Ngôi sao mới" do tổ chức uy tín Auto Best bình chọn. Bước sang năm 2021, Lux A2.0 được vinh danh là "Xe của năm 2021 phân khúc sedan cỡ D, E" trong lễ trao giải Car Awards 2021 của báo điện tử VnExpress, sau khi vượt qua những vòng đánh giá khắt khe của ban giám khảo. Tại chương trình bình chọn "Xe của năm" do hai cộng đồng Otofun và Otosaigon tổ chức liên tiếp trong 2 năm 2021-2022, Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều nhận danh hiệu "Xe được yêu thích nhất" tại các phân khúc Sedan hạng sang cỡ trung và SUV hạng sang cỡ trung.

Những giải thưởng lớn từ các tổ chức uy tín là minh chứng cho những giá trị ưu việt của Lux A2.0 và Lux SA2.0: Chất lượng cao, được phát triển trên nền tảng xe Đức, thiết kế bởi studio nổi tiếng của Ý và sở hữu những công nghệ đến từ châu Âu. So với các xe cùng tầm giá, Lux A2.0 và Lux SA2.0 thể hiện sự vượt trội trong khả năng vận hành nhờ trang bị động cơ tăng áp 2.0L công nghệ Đức kết hợp với hộp số ZF 8 cấp. Đặc biệt, bộ đôi này đều đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất 5 sao từ ASEAN NCAP.

Nhờ sự tin tưởng của khách hàng Việt, Lux A2.0 và Lux SA2.0 thực sự bùng nổ trong giai đoạn 2020 - 2021 với doanh số bán hàng lần lượt là 6.013 xe và 5.456 xe trong năm 2020, 6.330 xe và 5.180 xe trong năm 2021, đứng ở vị trí số một trong các phân khúc sedan cỡ E và SUV cỡ E tương ứng. Trong giai đoạn chuyển đổi giữa xe xăng và xe điện, hai mẫu xe này vẫn thu hút khách hàng trong nước với gần 2.000 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2022.