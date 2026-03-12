Cơ hội sở hữu xe New Carnival Hybrid Premium trong tháng 3 với giá từ 1,519 tỷ đồng

Với công nghệ động cơ Hybrid cao cấp, New Carnival Hybrid Premium cho khả năng vận hành mạnh mẽ với công suất lên đến 242 mã lực, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái với không gian yên tĩnh và sang trọng nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, khẳng định đẳng cấp và tầm nhìn dài hạn của chủ sở hữu.

Với công nghệ Hybrid cao cấp của Kia, mẫu xe đạt được mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 5,1 lít/100km ở điều kiện đường hỗn hợp.

New Carnival Hybrid Premium là lựa chọn hợp lý cho gia đình đa thế hệ, doanh nghiệp đưa đón đối tác và kinh doanh dịch vụ vận chuyển cao cấp (Ảnh: Thaco Auto).

Bên cạnh đó, công nghệ kiểm soát chuyển động cao cấp E-VMC hỗ trợ mang lại sự êm ái tối đa cho hành khách phía sau và tăng cường độ ổn định của thân xe trong các tình huống cần đánh lái gấp để tránh chướng ngại vật, đồng thời hạn chế cảm giác mệt mỏi do say xe cho hành khách. Với những chuyến đi công tác dài, đón tiếp đối tác quan trọng hay phục vụ di chuyển cho lãnh đạo, đây chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt giúp nâng tầm trải nghiệm.

Phiên bản Premium Hybrid vẫn sở hữu những điểm vượt trội nhất của mẫu xe New Carnival như thiết kế sang trọng và đẳng cấp theo xu hướng mới với cụm đèn LED Star-map đặc trưng, mâm xe 19inch thể thao, kiểu dáng hình học 3D đậm chất SUV.

Không gian nội thất rộng rãi chuẩn thương gia với màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp Apple Carplay/Android Auto không dây, điều hòa 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại, hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3 giúp luồng không khí có thể phân phối đa chiều đến từng vị trí bên trong xe.

Không gian nội thất New Carnival Hybrid được thiết kế theo chuẩn thương gia với tiện nghi cao cấp (Ảnh: Thaco Auto).

Nội thất 7 chỗ linh hoạt được thiết kế thông minh với ghế da cao cấp, ôm sát cơ thể, tích hợp nhiều tính năng hiện đại mang đến trải nghiệm thư thái tối đa trên mỗi hành trình. Cửa trượt điện thông minh và sang trọng trên Kia New Carnival Hybrid giúp việc lên xuống xe trở nên thuận tiện và lịch lãm hơn, ấn tượng đặc biệt quan trọng trong những buổi đón tiếp đối tác.

Khách hàng sở hữu bản Hybrid Premium vẫn có tùy chọn cá nhân hóa với hàng ghế 2 VIP và màu nội thất mới (Ảnh: Thaco Auto).

Điểm đặc biệt trên phiên bản Hybrid Premium là khách hàng vẫn có tùy chọn hàng ghế 2 VIP chuẩn thương gia, tích hợp loạt tiện ích cao cấp như: tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4.5” điều khiển đa năng, cùng giá đỡ điện thoại từ tính tiện lợi, mang đến trải nghiệm sang trọng, tiện nghi, phù hợp với doanh nghiệp trong việc phục vụ di chuyển của lãnh đạo và làm việc với đối tác.

Bên cạnh đó, khách hàng vẫn có thể cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp với các màu nội thất mới sang trọng và độc quyền như đỏ hoàng gia - Imperial Red, trắng kim cương - Diamond White, kem sang trọng - Ivory Beige, vàng Sahara - Sahara Gold, nâu sa thạch - Sandstone Tan, cam hổ phách - Amber Orange, mang đến một chuẩn mực hoàn toàn mới trong thiết kế nội thất ô tô.

Mỗi sắc màu đại diện cho phong thái và cá tính riêng của chủ nhân, từ sự mạnh mẽ, quyền lực cho đến vẻ tinh tế hay thời thượng, là không gian thể hiện phong cách sống và vị thế của chủ sở hữu.

New Carnival Hybrid Premium được trang bị hệ thống an toàn ADAS 2.0 thế hệ mới (Ảnh: Thaco Auto).

Kết hợp với đó là hệ thống an toàn chủ động thông minh ADAS bao gồm nhiều tính năng cao cấp giúp người dùng an tâm trong những cung đường, từ chuyến đi nội đô đến hành trình dài ngày.

Với mức giá sau ưu đãi 1,519 tỷ đồng và sở hữu gần như toàn bộ trang bị hiện đại như phiên bản cao cấp nhất Signature, phiên bản New Carnival Hybrid Premium đang có mức giá bán dễ tiếp cận, giúp doanh nghiệp có thể sở hữu một chiếc xe đẳng cấp phục vụ nhu cầu di chuyển đưa đón lãnh đạo hay đối tác chỉ với mức đầu tư phù hợp nhưng trải nghiệm vượt trội.

Với việc lựa chọn các phương tiện di chuyển với công nghệ xanh Hybrid bền vững, thân thiện với môi trường đang trở thành xu hướng thì New Carnival Hybrid Premium là lựa chọn phù hợp cho gia đình, doanh nghiệp để cân đối giữa tài chính và nhu cầu sử dụng, phục vụ công việc, mang lại hiệu quả kinh tế cao.