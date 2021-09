Nhà thiết kế 9x tự "cosplay" váy cưới 30 năm trước của mẹ

Dân trí Ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, Thục Nhi tự tái hiện chiếc váy cưới màu hồng của mẹ từ những bức ảnh cũ. 9x hoàn thành và chụp bộ ảnh cosplay "cô dâu mẹ" tại vườn nhà trong những ngày giãn cách.

Lý Thục Nhi sinh năm 1994, đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Lý Thục Nhi sinh năm 1994, là một nhà thiết kế, thợ may đồ cưới tại Đà Lạt. Cô từng theo học khoa ngôn ngữ Nhật tại ĐH Đà Lạt và rẽ ngang làm thợ may theo nghiệp cũ của mẹ. Dần dần, niềm đam mê với thiết kế thời trang ngày càng lớn, 9x quyết tâm theo đuổi sự nghiệp làm chủ một tiệm váy cưới của riêng mình tại thành phố ngàn hoa.

Mùa dịch Covid-19, khu vực Đà Lạt không quá căng thẳng bởi ít người mắc bệnh, tuy nhiên các hoạt động dịch vụ, du lịch đều bị chững lại vì gần như không có khách du lịch thập phương tới tham quan. Thục Nhi lên kế hoạch phác thảo, hiện thực hóa ý tưởng tái hiện chiếc váy cưới mẹ đã diện trong ngày hạnh phúc của gần 30 năm trước.

"Mình hay bị bố mẹ cho ăn "cẩu lương". Bố mẹ đã cưới được gần 30 năm, hồi đó 2 người trau chuốt cho đám cưới lắm, từ việc chọn trang phục, chụp ảnh... Ở nhà, mình hay xem lại ảnh cưới cũ của bố mẹ nên nhập tâm hạnh phúc của họ. Khi đi học nâng cao về may, thiết kế áo cưới, mình luôn tâm huyết rằng sau này phải tái hiện váy cưới của mẹ để làm quà. Đối với mình, đó là "chiếc váy cưới đẹp nhất trên đời".

Mùa dịch, cực kì khó tìm nguyên liệu nhưng cũng may mình không dùng quá nhiều chi tiết đính kết cầu kì, phức tạp. Mình đã mua vải hồng từ trước nhưng "xếp xó", nay giãn cách, rảnh rỗi nên lấy ra để làm. Mình tập trung may nên chỉ mất khoảng 3-4 ngày là hoàn thành.

Câu chuyện và cuộc hôn nhân của bố mẹ mình rất đẹp, nên mình cũng mong truyền tải hình ảnh đẹp đó đến với người khác thông qua bộ váy "cosplay" váy cưới của mẹ" - Thục Nhi chia sẻ.

Cảm động và ngưỡng mộ chuyện tình của bố mẹ, Thục Nhi nung nấu ý tưởng tái hiện chiếc váy cưới mà mẹ cô đã diện trong ngày hạnh phúc gần 30 năm trước.

9x cho biết chuyện tình của bố mẹ rất đáng ngưỡng mộ. Cả hai là thanh mai trúc mã học chung mẫu giáo với nhau, lớn lên yêu rồi cưới. Thương mẹ và bà ngoại chỉ có một mình vì ông ngoại mất sớm, bố sẵn sàng ở rể, yêu thương chăm sóc mẹ, luôn đặt gia đình là trên hết. Thục Nhi luôn tự hào về bố mẹ, và cảm thấy may mắn khi bố mẹ luôn ủng hộ con cái đi theo những đam mê riêng của mình, miễn con hạnh phúc và bình yên.

Khi hoàn thành chiếc váy cưới màu hồng, bố mẹ của Nhi đã rất xúc động, nhận ra ngay "chiếc áo hạnh phúc" của mình, trong dáng vẻ hiện đại, trẻ trung hơn. "Mẹ mình đã rưng rưng bật khóc. Mình nghĩ, đó là thành công to lớn, chiếc váy có thể sẽ không đẹp lắm trong mắt người khác nhưng với bố mẹ và gia đình thì đó là niềm vui rất lớn. Có điều, mẹ không chịu mặc lại chiếc váy này vì... ngại, nên mình đành tự hóa thân thành "cô dâu mẹ", chụp giữa vườn nhà" - Thục Nhi kể lại.

Thục Nhi tự mình hóa thân thành cô dâu, chụp bộ ảnh cưới rạng rỡ giữa vườn hoa của gia đình mình.

Những hình ảnh "cô dâu mình em" của Thục Nhi do chính bạn trai cô bấm máy. 9x chủ động lựa chọn các vị trí, góc chụp, cách tạo dáng giống như mẹ mình trong đám cưới năm xưa.

Bộ ảnh "cô dâu mình em" của 9x do chính bạn trai của cô ghi lại, khi Thục Nhi mặc chiếc váy cưới do mình tự may, đứng giữa vườn nhà, ở những góc năm xưa mẹ cô cũng đứng đó tạo dáng và nở nụ cười hạnh phúc trong đám cưới.

Cô bày tỏ: "Ngày đó mẹ rạng rỡ, xinh đẹp ngọt ngào cùng bố đón nhận hạnh phúc. Cũng nhờ chiếc váy ấy mới có mình và các em. Mảnh vườn đầy hoa này là nơi ghi dấu bình yên của cả gia đình mình. Mùa dịch, hoa không bán được nên tiếc lắm. Nhưng có lẽ với những người con Đà Lạt gốc như mình, không cần xô bồ, không cần giàu có, chỉ cần không khí bình yên như vậy là đủ".

Hiện tại, 9x đang từng bước xây dựng thương hiệu thiết kế và may đo áo cưới của riêng mình tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Phong cách thiết kế của 9x cố gắng truyền tải câu chuyện, tình cảm của mỗi cô gái vào chiếc váy cưới, làm nên sự khác biệt cho bộ váy hạnh phúc của mỗi người.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Đà Lạt, Lâm Đồng không quá căng thẳng nhưng cũng ảnh hưởng lớn tới công việc, nhịp sống của mọi người nơi này. Thục Nhi chỉ mong muốn cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi việc ổn định hơn, cô có thể từng bước xây dựng cửa hàng may và thiết kế áo cưới của riêng mình, làm cầu nối giúp các cô gái có bước đầu bước vào hôn nhân một cách trọn vẹn.

"Đối với mình, áo cưới là chiếc áo của hạnh phúc, mỗi chiếc áo cưới đều có "linh hồn", mang một câu chuyện riêng, là "phương tiện" đưa những cô gái bước vào một trang mới của cuộc đời, để đến với người mà họ yêu thương.

Là một nhà thiết kế, mình tôn trọng cảm xúc của các cô dâu mới. Mình ước sao mỗi cô gái đều chọn một chiếc váy đẹp nhất trên đời, để kết hôn với người xứng đáng nhất, cùng sống bình yên bên nhau đến trọn đời. Còn cá nhân mình chỉ mong làm tốt việc mình thích, sống bình yên bên cạnh người mình yêu như bố mẹ mà thôi" - 9x chia sẻ.

Hồng Minh

(Ảnh: NVCC)