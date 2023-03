Nguyên Chủ tịch nước: Lớp trẻ không được ngủ quên trên chiến thắng!

Ngày 24/3, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt truyền thống Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam bộ lần thứ 15 - năm 2023, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Lớp trẻ không được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng

Chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết mỗi lần gặp mặt với những người từng làm công tác Đoàn ở khu Tây Nam Bộ, ông rất vui vì được trò chuyện, tâm sự, nhớ lại một thời hào hùng, sôi nổi, gian lao nhưng rất đỗi tự hào của tuổi trẻ.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu tại buổi họp mặt.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhớ lại, khu Tây Nam bộ là một chiến trường ác liệt. Đồng đội, anh em chúng ta có những người đã ngã xuống, có người bị thương tật, tất cả vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

"Sau bao nhiêu năm đất nước thống nhất, hòa bình và phát triển. Sự phát triển này có chiều dài, chiều sâu của bao nhiêu xương máu, mồ hôi, nước mắt của đồng bào, đồng chí và cán bộ Đoàn.

Cho nên, tuy buồn, đau vì những hy sinh mất mát nhưng chúng ta luôn ngẩng cao đầu, tự hào vì một thế hệ tuổi trẻ thanh niên Hồ Chí Minh sống hết mình vì quê hương đất nước", nguyên Chủ tịch nước bày tỏ.

Ông Nguyễn Minh Triết nói, bây giờ nhắc lại, kể lại, viết lại thì không bao giờ hết những câu chuyện, hình ảnh đáng khâm phục của tuổi trẻ một thời cống hiến ở khu Tây Nam bộ. Thế hệ Đoàn hôm nay cần tiếp tục khai thác những cống hiến, tấm gương của người đi trước để làm bài học giáo dục, nhắc nhở cho thế hệ mai sau.

"Thế hệ đi trước đã chiến đấu, ngã xuống để giành độc lập tự do cho đất nước thì thế hệ hôm nay có nhiệm vụ tiếp nối truyền thống của cha, anh. Đó là giữ vững độc lập tự do của Tổ quốc, xây dựng đất nước nhiều lần to đẹp hơn nữa như Bác Hồ hằng mong ước.

Điều này nhắc nhở lớp trẻ không được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng, trên những thành tích đã đạt được, mà phải luôn học tập, rèn luyện, đề cao cảnh giác để bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng của bao thế hệ đã xây dựng lên", nguyên Chủ tịch nước nhắc nhở.

Ông Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh, thế hệ Đoàn ở khu Tây Nam bộ đến nay hầu hết đã lớn tuổi, có nhiều người trên 80 tuổi. Tuy lớn tuổi, sức khỏe có giảm sút nhưng tinh thần dứt khoát không giảm sút, phải nung ý chí cho chính mình và cho đàn em, đàn cháu sau này.

Kỷ niệm khó quên của cán bộ làm văn phòng Đoàn

Ông Võ Ngọc Diệp, nguyên Phó văn phòng Đoàn khu Tây Nam bộ.

Chia sẻ kỷ niệm tại buổi họp mặt, ông Võ Ngọc Diệp, nguyên Phó Văn phòng Đoàn khu Tây Nam bộ từ năm 1971-1975, cho rằng một trong những công tác quan trọng của cơ quan Đoàn là giáo dục chính trị tư tưởng.

"Lúc bấy giờ khó khăn lắm vì chiến tranh ác liệt. Lúc đó, chỉ ăn cơm công tác thôi chứ không có lương. Ngoài ra, anh em sống chung tập thể nên vấn đề chính trị tư tưởng rất quan trọng", ông Diệp nhớ lại.

Theo ông Diệp, công tác giáo dục chính trị làm thường xuyên, không phải như bây giờ có khi mỗi tháng họp Chi bộ một lần mà là làm hằng ngày. Mỗi ngày kiểm điểm, đồng chí nào ưu điểm thì phát huy, đồng chí nào thiếu sót thì nhắc nhở và đề ra nhiệm vụ cho hôm sau.

"Ngoài triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên thì công tác thường xuyên là kiểm điểm từng lời nói. Không phải muốn nói gì cũng được, mà nói phải có văn hóa, tình cảm, đặc biệt trong cơ quan Đoàn không nói đùa, nói giỡn, nói dối, chửi thề", ông Diệp chia sẻ.

Nguyên Phó Văn phòng Đoàn khu Tây Nam bộ cũng kể, văn phòng Đoàn có người làm văn thư, in ấn, tài liệu, bảo vệ nhưng rất cực vì trong rừng U Minh muỗi, vắt, bù mắt vô số kể, cắn không chịu nổi.

"Thế nhưng, tất cả anh em văn phòng dù không có lương vẫn làm tốt nhiệm vụ. Do đó, tôi mong hiện nay làm sao lãnh đạo Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ", ông Diệp gửi gắm.