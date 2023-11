"Hội Linh Hoạt" truyền lửa sáng tạo cho giới trẻ trên khắp mọi miền

Thế hệ trẻ mang đến những góc nhìn sáng tạo và độc đáo, cùng tinh thần linh hoạt đã góp phần xây dựng những giá trị tích cực cho xã hội và cộng đồng, thay đổi những định kiến cũ. Một cách gần gũi và tự nhiên, tinh thần này vốn ẩn mình nhỏ lẻ trong từng cá nhân nhưng nay đã được Galaxy Z series truyền cảm hứng và lan tỏa khắp cả nước, tạo nên một làn sóng hoạt động mới lạ và hấp dẫn dành cho giới trẻ.

Bằng những hoạt động thú vị và ý nghĩa, Hội Linh Hoạt đang dần ghi dấu ấn trong cộng đồng trẻ (Ảnh: Samsung).

Sài Gòn Xanh: Những điều khác biệt xuất phát từ hành động bình thường

Được thành lập vào đầu năm 2023, lấy cảm hứng từ nhóm tình nguyện có tên "Padawara" ở Indonesia, 5 bạn trẻ đã đứng ra lập nên nhóm Sài Gòn Xanh và bắt đầu hoạt động với mục tiêu mang đến một Sài Gòn xanh, sạch, đẹp.

Bắt đầu với việc lặn lội dọn sạch các dòng kênh đen ở Sài Gòn, nhóm bạn trẻ gặp không ít khó khăn, từ khảo sát tìm kênh rạch hôi thối, đến việc vớt từng bao rác cho thoáng con kênh… Những hành động của họ còn nhận nhiều ý kiến trái chiều cho rằng "điên rồ", vậy mà nhờ những video triệu views (lượt xem) dọn rác lan tỏa trên mạng xã hội, từ 5 thành viên, rồi 7 thành viên, và giờ rất nhiều người cùng tham gia.

Đồng điệu trong tinh thần "nghĩ ngược, làm được", Sài Gòn Xanh quyết định gia nhập Hội Linh Hoạt cùng Galaxy Z Flip5 để lan rộng thông điệp ý nghĩa cho môi trường (Ảnh: Samsung).

Tuy nhiên, không ít lần nhóm bạn trẻ gặp khó khăn trong việc ghi lại những khoảnh khắc dọn rác. Bởi họ không thể mang theo dụng cụ quay phim phức tạp, hay những chiếc điện thoại phẳng khó đáp ứng được việc ghi hình, nhất là dễ rơi khi đeo găng tay cầm.

Với Galaxy Z Flip5, nhóm bạn trẻ khai thác được nhiều góc quay ấn tượng nhờ khả năng gập mở đa góc độ và không cần chân máy hỗ trợ. Chưa kể, thiết kế nhỏ gọn có thể mang theo bất cứ đâu, giúp những thước phim chân thực ấy đến gần với người xem hơn, giúp thức tỉnh tinh thần bảo vệ môi trường sống của người trẻ.

The Lyricist: Thiết lập tuyên ngôn riêng trong từng bước nhảy

Dòng chảy Hội Linh Hoạt còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng streetdance (nhảy đường phố) Việt Nam và mang những bước nhảy lan tỏa rộng hơn đến nhiều người. Gần đây, Hội Linh Hoạt đã đồng hành cùng The Lyricist tạo ra thử thách thú vị mang tên "Flip Dance Challenge" (Thử thách nhảy cùng Galaxy Z Flip5), tạo nên làn sóng với các điệu nhảy độc đáo.

Cuộc thi thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia cùng nhiều bước nhảy sáng tạo và linh hoạt (Ảnh: Samsung).

Không còn gặp khó khăn trong việc ghi lại các bước nhảy của mình, chỉ với tính năng Flex cam và Hands-Free của Galaxy Z Flip5, các dancer (vũ công) không ngần ngại thể hiện những động tác uyển chuyển và dứt khoát ấn tượng, dễ dàng truyền tải hình ảnh của mình một cách khác biệt đến người xem, phủ sóng mạng xã hội bởi những video sáng tạo và tràn đầy sức sống.

Galaxy Flip Studio (BOO và LIBÉ): Khẳng định chất riêng theo cách của giới trẻ

Không dừng chân ở miền Nam, Hội Linh Hoạt quyết định tiến ra Bắc với chuỗi hoạt động độc đáo cho giới trẻ Hà thành, dành cho các bạn trẻ đam mê thời trang.

BOO và LIBÉ là hai thương hiệu thời trang mà Hội Linh Hoạt chọn để đồng hành trong hành trình này (Ảnh: Samsung).

Tinh thần của 2 thương hiệu cũng đồng điệu với thông điệp mà Hội Linh Hoạt đang nỗ lực lan tỏa. Cùng chung tinh thần "nghĩ ngược, làm được" và mục tiêu tôn vinh bản sắc độc nhất, tính cá nhân hóa của giới trẻ tại Việt Nam, Hội Linh Hoạt đã kết hợp cùng BOO và LIBÉ mang đến không gian Galaxy Flip Studio độc lạ.

Các bạn trẻ có thể thỏa thích thể hiện sức trẻ tại Galaxy Flip Studio với nhiều hoạt động thú vị như in ảnh, in áo… (Ảnh: Samsung).

Tại đây, các bạn trẻ không chỉ được tự do sáng tạo với những trang phục, mà còn tận hưởng không gian chụp ảnh check-in độc đáo. Đặc biệt tại Galaxy Flip Studio kết hợp cùng BOO ở AEON Mall Long Biên, người trẻ sẽ có cơ hội tận hưởng trải nghiệm in áo theo yêu cầu. Cụ thể, họ được tự do chọn lựa từ những sticker (nhãn) độc quyền theo chủ đề của Hội Linh Hoạt và tạo một chiếc áo độc đáo.

Hội Linh Hoạt cũng đang chuẩn bị những buổi workshop (hội thảo) độc đáo và thú vị tại Galaxy Flip Studio và BOO trong ngày 18/11 và sắp tới. Đây là cơ hội đặc biệt để bạn trẻ được tham gia vào những hoạt động sáng tạo thể hiện nét riêng và nhận các phần quà.

Từ những hoạt động mà Hội Linh Hoạt đã cùng Galaxy Z Series tạo ra cho người trẻ tham gia, Galaxy Z Flip5 cho thấy đây chính là người bạn đồng hành để các bạn trẻ có thể khẳng định cá tính của riêng mình và giúp họ lan tỏa hình ảnh tích cực của các cộng đồng họ đang theo đuổi.

