Fan đề nghị nữ ca sĩ Hàn chia tay "thần đồng tennis" đập nát vợt ở Asiad 19

Ngày 25/9, tại Đại hội thể thao châu Á 2023 - Asiad 19, tay vợt tennis Kwon Soon Woo (25 tuổi, Hàn Quốc) đã thua 1-2 trước Kasidit Samrej (22 tuổi, Thái Lan).

Cho rằng đối thủ có những hành vi "tiểu xảo", Kwon Soon Woo bất ngờ đập gãy cây vợt đang cầm trên tay. Sau đó, nam vận động viên đi về phía lề sân và tiếp tục đập vợt vào chân ghế thay đồ.

Sau khi đặt vợt xuống một lúc, Kwon vẫn cảm thấy tức giận. Anh quyết định cầm lên và liên tục đánh trên mặt sân cứng.

Không chỉ vậy, tay vợt Hàn Quốc cũng từ chối bắt tay đối thủ và trọng tài ở trên sân, khiến tranh cãi bắt đầu nổ ra trên các trang mạng xã hội.

Video quay lại sự việc được lan truyền chóng mặt trên nhiều diễn đàn Trung Quốc, thu hút hơn 6 triệu lượt xem tại Weibo và vẫn tiếp tục tăng thêm. Không ít người đã chỉ trích Kwon Soon Woo vì hành động tức giận phi thể thao.

"Vận động viên nên yêu vợt của mình giống như nghệ sĩ piano yêu ngón tay, nhiếp ảnh gia yêu đôi mắt và những người lính yêu súng. Chẳng trách kiểu người này lại thua, anh ta nên bị cấm tham gia thi đấu suốt đời", một người dùng bình luận.

Tuy nhiên, Yubin (34 tuổi) - cựu thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls - cũng bị ảnh huởng bởi hành động này của Kwon Soon Woo. Bởi hiện tại, cô công khai mối quan hệ tình cảm với ngôi sao quần vợt kém 9 tuổi.

Trước sự việc tại Asiad 19, nhiều fan Kpop (người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc) yêu cầu nữ thần tượng chia tay bạn trai sau tình huống xấu hổ của anh. Hàng loạt bình luận được đăng tải dưới những tấm ảnh hạnh phúc của cặp đôi nhằm chỉ trích tay vợt Hàn Quốc, mong Yubin suy nghĩ lại về mối quan hệ này.

"Tôi không biết là hai người này đang hẹn hò với nhau, nhưng Yubin nên chạy nhanh khi còn kịp. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy dành thời gian với "người có nhân cách vĩ đại nhất" trong lịch sử quần vợt Hàn Quốc", một người dùng cho hay.

"Nếu tôi là mẹ của Yubin, tôi chắc chắn sẽ cấm hai người này cưới nhau", một dân mạng khác nói.

"Người đàn ông không thể kiểm soát cơn giận của mình có xu hướng là người chồng vũ phu. Yubin ơi, hãy có quyết định sáng suốt nhé", một người hâm mộ gửi lời nhắn.

Trước sự tranh cãi gay gắt, vào ngày 26/9, tay vợt 25 tuổi chính thức lên tiếng xin lỗi công khai về "hành vi không nghiêm túc, đáng lẽ không nên làm với tư cách là thành viên đội tuyển quốc gia".

"Tôi thành thật xin lỗi những người đã ủng hộ đội tuyển quốc gia của họ và những người có mặt trên sân. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi Samrej - người có thể đã bị xúc phạm vì hành vi thiếu tôn trọng của tôi", nam vận động viên viết thư tay, đăng tải thông qua Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc.

Kwon Soon Woo cho biết, anh hứa sẽ điềm tĩnh, tự chủ hơn trên sân và trở thành cầu thủ có trách nhiệm của đội tuyển quốc gia.

Đồng thời, Hiệp hội Quần vợt Thái Lan cho hay, Kwon và các huấn luyện viên Hàn Quốc đã đến thăm đội của họ để gửi lời xin lỗi.

Yubin (tên thật Kim Yu Bin) SN 1988 tại Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls với nhiều bản hit như Tell me, So hot, Nobody. Năm 2020, cô thành lập công ty quản lý của riêng mình mang tên rrr Entertainment.

Kwon Soon Woo (SN 1997) chính thức thi đấu quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2013. Anh là tay vợt người Hàn duy nhất vô địch hai giải đấu đơn ATP, giúp anh được mệnh danh là "thần đồng tennis Hàn Quốc".

Tháng 7 năm nay, Yubin công khai ảnh hẹn hò Kwon Soon Woo trước sự bất ngờ của nhiều người hâm mộ.