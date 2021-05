Cô sinh viên 5 tốt xứ Thanh bị nhầm tưởng là hot girl

Lê Hương Quỳnh sinh năm 2000 là sinh viên năm 3 trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Không những sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cô còn có bảng thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.

Lướt qua trang cá nhân Facebook của Hương Quỳnh, có thể thấy ấn tượng đầu tiên về bạn gái này là ngoại hình cuốn hút với gương mặt khả ái và nụ cười duyên dáng.

Không chỉ xinh xắn, Hương Quỳnh cũng có gout ăn mặc nữ tính, đáng yêu. Cô nàng có những bức hình nhìn là thấy ưng vì cách lên đồ, pose dáng cực kỳ sành điệu. Chính vì vậy, ảnh và clip Facebook của cô lúc nào cũng thu hút hàng trăm lượt like, comment tương tác.

Khi quyết định học tập tại môi trường mới, cô nữ sinh năm ba đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra được lựa chọn này. Quỳnh chia sẻ: "Mình thích Đà Nẵng từ năm học cấp 3 rồi vì nơi đây có tiềm năng phát triển về kinh tế, lại đúng chuyên ngành mình mong muốn. Nên mình quyết định theo học tại Đại học kinh tế- Đại học Đà Nẵng."

Học tập tại ngôi trường khá xa so với nơi ở nên nhiều lúc Quỳnh cũng có một vài khó khăn. Quỳnh sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa cách Đà Nẵng hơn 600 km nhưng vì niềm đam mê với ngành kinh tế nên cô đã chọn nơi đây là nơi bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Khó khăn lớn nhất đối với Quỳnh là khoảng cách địa lý và tiếng địa phương.

Cô sinh viên trẻ lần đầu phải xa nhà, chân ướt chân ráo đến một môi trường mới. Quỳnh chia sẻ: "Nhiều lúc mình cũng cảm thấy nhớ nhà nhưng vẫn cố gắng vượt qua hoặc tranh thủ thi thoảng khi nào rảnh về thăm gia đình.

Mình thấy đi học xa cũng có cái lợi là bản thân có thể xây dựng kỹ năng tự lập, để khi ở bất cứ một môi trường nào mình cũng có thể thích nghi và ổn định".

Hiện tại, Quỳnh còn là mẫu ảnh góp mặt trong nhiều bộ ảnh có tiếng và làm chuyên viên khách hàng của một ngân hàng. Ngoài ra, cô cũng từng có 3 năm làm gia sư dạy thêm môn Văn và Tiếng Anh ôn thi THPT vì một phần luôn mong muốn được đem lại những gì tốt nhất cho các bạn trẻ.

Mặc dù đi làm khá nhiều nhưng Quỳnh vẫn cân bằng được thời gian giữa học tập và làm việc. Không những vậy Quỳnh còn tham gia đầy đủ các hoạt động trong trường.

Hiện cô đang là thành viên ban nhân sự SEE CLUB và từng trở thành Queen of the year 2020 của CLB, đạt Top 2 cuộc thi The face nữ sinh DUE.

Ngoài ra cô còn được nhận học bổng trong và ngoài trường, đạt sinh viên 5 tốt, nằm trong "Top 100 thí sinh vào vòng speaking test - cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên 2020" do Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Vừa đi làm vừa giữ thành tích học tốt và tham gia tích cực các hoạt động trong trường nên nhiều khi Quỳnh cũng có một vài áp lực. Sau khi cô được vào lớp chọn sẽ phải học và thi những môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Quỳnh bộc bạch: "Áp lực lớn nhất đối với mình là học cùng các bạn giỏi nên mình lại càng phải cố gắng hơn để không bị tụt lại".

Với dự định tương lai, Quỳnh thổ lộ: "Mình sẽ luôn gắn bó với chuyên ngành của mình đó là ngành Tài chính Ngân hàng vì đây là ngành mình đã thích từ lâu.

Sau khi đã có một khoản vốn mà mình tích góp được mình sẽ mở một thương hiệu thời trang và làm đẹp riêng của bản thân mà mình luôn ấp ủ".

Theo Nguyễn Thị Huyền Nhi

Sinh viên Việt Nam