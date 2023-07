Bí kíp phát hiện đồ giả giống như thật của cô gái kiểm chứng hàng hiệu

CNA cho biết, thị trường đồ cũ toàn cầu dự kiến đạt 350 tỷ USD vào năm 2027.

Theo báo cáo của nền tảng đồ cũ trực tuyến Thredup, Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) và Millennials (những người sinh năm 1981-1996) chiếm gần 2/3 số trong số này.

Khi nói đến hàng xa xỉ đã qua sử dụng, công ty nghiên cứu ResearchAndMarkets dự đoán thị trường đạt 51 tỷ USD vào năm 2028.

Sự cần thiết của người kiểm chứng hàng thật

Điều nhiều người quan tâm khi mua hàng xa xỉ cũ là độ chính hãng của những món đồ đó.

Kai Ning - một trong những người kiểm chứng của Vestiaire Collective (doanh nghiệp bán lại các mặt hàng đã qua sử dụng) - không chỉ có kiến thức hay chuyên môn về sản phẩm mà phải có niềm đam mê.

Để nhận biết một chiếc túi, Kai Ning phải ngửi mùi hương và quan sát từng chi tiết nhỏ (Ảnh: CNA).

"Chúng tôi sử dụng tất cả giác quan, từ thị giác đến thính giác, khứu giác và xúc giác để thực hiện công việc. Vận dụng các giác quan giúp chúng tôi ghi nhớ hình dáng, âm thanh, mùi hương và cảm giác của một mặt hàng chính hãng", Kai Ning chia sẻ.

Kai Ning tốt nghiệp Đại học nghệ thuật London - Central Saint Martins. Cô ví việc xác thực các sản phẩm như cuộc điều tra.

Kai Ning giải thích việc xác thực một số mặt hàng, chẳng hạn đá quý, có thể gặp khó khăn do các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau.

Tuy nhiên với kinh nghiệm trong ngành cùng việc sử dụng các công cụ tinh vi, cô có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả.

Kiểm tra một đôi giày thể thao Nike X Dior (Ảnh: Vestiaire Collective).

Nhờ kiến thức chuyên môn về thiết kế trang sức, đá quý và tư vấn đồng hồ, Kai Ning khởi nghiệp với vai trò quản lý tài khoản tại bộ phận ký gửi, đến thăm nhà khách hàng và giúp họ dọn dẹp tủ quần áo.

Tháng 8/2022, Kai Ning chuyển đến Trung tâm xác thực Vestiaire Collective mới ở Seoul, Hàn Quốc.

Hiện tại, cô tập trung vào nghiên cứu đá quý và ngọc, phát triển các tài liệu đào tạo chuyên sâu hơn để đào tạo nhóm thực tập sinh tiếp theo.

Chia sẻ với CNA, Kai Ning cho biết, mặt hàng độc đáo nhất cô từng xác thực là "áo khoác gấu bông của Jean-Charles de Castelbajac từ những năm 1980, có giá khoảng 10.000 đô la Singapore (hơn 175 triệu đồng). Mẫu áo khoác này có khoảng 17 chú gấu bông được may trên đó".

Mẫu áo khoác gấu bông của Jean-Charles de Castelbajac (Ảnh: RISD Museum).

Hàng thật và giả - những dấu hiệu nhận biết

Khi được hỏi liệu có thể phát hiện ra hàng giả từ xa hay không, Kai Ning khẳng định cô làm được. Đó là điều mọi nhân viên kiểm chứng của Vestiaire Collective phải thực hiện một cách dễ dàng.

Thực tế, vào năm 2022, nhóm kiểm chứng của Vestiaire Collective đã từ chối 8% các mặt hàng được gửi qua ảnh vì không tuân thủ nội quy.

Chứng thực tức là xác minh tiêu chuẩn nhãn hiệu. Do vậy phải hiểu tiêu chuẩn nhãn hiệu tùy theo dòng, chủng loại, thời kỳ.

Ví dụ, dòng thời trang cao cấp so với dòng thể thao, túi so với quần áo may sẵn hoặc cổ điển so với đương đại. Hiểu chất lượng của vật liệu và lớp hoàn thiện là điều cơ bản.

Trọng lượng của một món đồ trang sức là dấu hiệu nhận biết đồ giả (Ảnh: Vestiaire Collective).

Với lý do này, việc một mặt hàng được kiểm tra thực tế bởi người kiểm chứng vẫn rất quan trọng.

Kai Ning nói thêm: "Đối với những mặt hàng giả mạo cao cấp nhất, dấu hiệu nhận biết thường ẩn trong các chi tiết".

Ví dụ, đối với túi xách, mùi hương của nó rất quan trọng. Trong khi đối với đồng hồ và đồ trang sức, trọng lượng của một món đồ thường là dấu hiệu nhận biết đầu tiên.

Việc hàng giả, hàng nhái chất lượng ngày càng được cải tiến và phổ biến trên thị trường, liệu công việc của Kai Ning có trở nên khó khăn hơn?

"Điều đó không nhất thiết khiến việc trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này trở nên khó khăn hơn, nhưng nó khiến công việc của chúng tôi, với tư cách là người kiểm chứng, trở nên quan trọng hơn.

Nhiều năm đào tạo và kinh nghiệm làm việc cho phép chúng tôi nhận ra chất lượng của sản phẩm. Khi kỹ năng của những kẻ làm hàng giả cải thiện theo thời gian, chúng tôi cũng cải thiện bằng cách học hỏi từ họ", cô chia sẻ.

Việc nhận biết hàng giả trong thời đại hiện nay là rất cần thiết (Ảnh: Luxury Launches).

Kỹ năng cần có của người kiểm chứng hàng hiệu

Ngoài kiến thức thời trang và niềm đam mê là chìa khóa, Vestiaire Collective có quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt, bao gồm bài kiểm tra thực tế để xác nhận kiến thức cũng như trình độ chuyên môn và kỹ năng.

Kiến thức thời trang về lịch sử thương hiệu và nghề thủ công cùng những đặc điểm cá nhân như định hướng chi tiết, phân tích và tổ chức tốt sẽ giúp bạn trở thành ứng cử viên sáng giá.

Sau khi tham gia, bạn sẽ tiếp tục cải thiện các bộ kỹ năng hiện có và học hỏi thêm những kỹ năng mới.

Nhiều trường đại học nghệ thuật dạy sinh viên cách kiểm chứng hàng thật, hàng giả (Ảnh: Sixth Tone).

"Trước khi chúng tôi đi sâu vào chuyên môn, các nhân viên cần tuân theo khóa đào tạo nghiêm ngặt về thương hiệu và danh mục sản phẩm. Khi mỗi người thành thạo hơn, bạn có thể linh hoạt khám phá lĩnh vực chuyên môn và sở thích chính của mình", Kai Ning cho biết.

Các nhân viên sẽ liên tục phải trải qua các cuộc đào tạo nghiêm ngặt để luôn cập nhật kiến thức và chuyên môn.

Với tư cách là người kiểm chứng, điều quan trọng của nhân viên là cập nhật các thương hiệu, xu hướng, sự hợp tác và bộ sưu tập mới được phát hành.