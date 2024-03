Đỗ Thị Hương Giang (SN 1999, Hà Nội) là người mẫu tự do, cựu sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại, Đại học Ngoại thương. Cô được biết đến nhiều hơn khi giành ngôi vị á quân 2 của chương trình "The New Mentor" (Ảnh: FBNV).