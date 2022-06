14 sao "khủng" góp mặt tại music tour của ĐH FPT

Trong tháng 6 và tháng 7 này, music tour đồng hành cùng cuộc thi Học bổng tài năng ĐH FPT sẽ diễn ra tại 3 campus của ĐH FPT gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và Quy Nhơn. Đây là sự kiện để học sinh THPT thể hiện tài năng, giành các suất học bổng của Trường, cũng như là nơi để giới trẻ toàn quốc giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz, hòa mình vào một không gian âm nhạc sôi động, quy mô và chuyên nghiệp.

Khó tin nhưng có thật, cộng đồng học sinh - sinh viên Việt Nam hào hứng trước thông tin chuỗi sự kiện Học bổng tài năng ĐH FPT sẽ có sự tham dự của 11 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt.

Sự kiện mở màn vào ngày 11/6 tại ĐH FPT campus Đà Nẵng, tiếp sau sẽ có mặt ở ĐH FPT campus Hà Nội ngày 26/6 và 1/7, và khép lại tại ĐH FPT campus Quy Nhơn vào ngày 23/7. Đặc biệt, ngôi trường này còn "chịu chơi" tới mức mỗi show diễn sẽ có một dàn line-up riêng, đem đến một không gian âm nhạc quy mô và chất lượng cho giới trẻ 3 miền.

Bộ ba ca sĩ Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Thanh Duy nắm giữ vai trò giám khảo vòng Chung kết cuộc thi Học bổng tài năng ĐH FPT 2022 diễn ra vào tối ngày 23/7 tại ĐH FPT AI Quy Nhơn.

Sau khi công bố "trọn bộ" 14 ngôi sao cực hot sẽ góp mặt trong music tour năm nay, giới trẻ đã "sang chấn tâm lý" khi biết tin "ông hoàng tạo trend" Binz cùng học trò RPT Gonzo sẽ tham gia cả 3 show diễn. Những bản hit gây sốt làng rap Việt trong thời gian qua như "Gene", "They said", "Bigcityboy", "OK", "Nguyên team đi vào hết", "So far"… được kỳ vọng sẽ cất lên trên sân khấu của Học bổng tài năng ĐH FPT 2022 cùng các đêm nhạc đồng hành.

Đêm nhạc hội FUDA Music Show ngày 11/6 hứa hẹn chiêu đãi teen Đà thành một bữa tiệc âm nhạc sôi động, thời thượng.

Tiếp đó, những cái tên đình đám gồm: Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Thanh Duy, MIN, Bùi Công Nam, Đinh Mạnh Ninh, Linh Cáo, Ngô Lan Hương, nhóm nhảy MQ Dance Team, cặp đôi DJ Mie - Hồng Thanh, DJ Trang Moon cũng hứa hẹn sẽ mang tới những đêm nhạc bùng nổ, những sắc màu riêng biệt "chiêu đãi" các bạn học sinh, sinh viên.

Các thí sinh tại Hà Nội sẽ có cơ hội biểu diễn tài năng, giao lưu cùng các nghệ sĩ tài năng Ngô Lan Hương, Đinh Mạnh Ninh, Linh Cáo tại vòng Sơ loại Học bổng Tài năng ĐH FPT ngày 26/6.

Những năm trước, sân khấu của Học bổng tài năng ĐH FPT đã từng chào đón các nghệ sĩ như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Quang Đăng, Thái Sơn Beatbox… Trải qua 5 năm tổ chức, Học bổng tài năng ĐH FPT đã trở thành sân chơi được chờ đón của cộng đồng học sinh THPT tìm kiếm cơ hội tiến bước vào ĐH FPT nói riêng và các bạn học sinh, sinh viên toàn quốc nói chung.