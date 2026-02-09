Xung đột thế hệ nơi công sở khiến doanh nghiệp Mỹ mất 56 tỷ USD mỗi năm

Một nghiên cứu mới cho thấy xung đột giữa Gen Z (những người sinh ra trong khoảng năm 1997-2012) và Baby Boomers (những người sinh ra trong khoảng năm 1946-1964) đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức tại Mỹ, với ước tính 56 tỷ USD năng suất lao động bị mất mỗi năm, đặc biệt trong lĩnh vực bán hàng.

Dữ liệu nghiên cứu do Clari và Salesloft (công ty công nghệ chuyên cung cấp phần mềm hỗ trợ hoạt động bán hàng) phối hợp với công ty nghiên cứu độc lập Workplace Intelligence thực hiện đã chỉ ra một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến mâu thuẫn thế hệ hiện nay là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc.

Xung đột thế hệ nơi công sở là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại cho doanh nghiệp (Ảnh minh họa: Freepik).

Trong khi các thế hệ trẻ nhanh chóng tiếp nhận AI như một công cụ hỗ trợ hiệu quả, thì nhiều lao động thuộc Baby Boomers lại tỏ ra dè dặt, thậm chí phản đối, từ đó tạo ra khoảng cách ngày càng rõ nét trong cách làm việc và tư duy nghề nghiệp.

Theo khảo sát, 60% những người thuộc Baby Boomers cho rằng tư duy lấy AI làm trung tâm của Gen Z đang làm tổn hại các mối quan hệ với khách hàng.

Ở chiều ngược lại, 64% nhân viên bán hàng Gen Z cho rằng sự “kháng cự” AI của Baby Boomers đang kìm hãm sự đổi mới, còn 63% nhận định điều này khiến họ mất các cơ hội kinh doanh.

Mức độ căng thẳng đã tăng đến mức 39% Gen Z nói rằng họ thà làm việc dưới sự quản lý của một hệ thống AI còn hơn là báo cáo cho một quản lý thuộc Baby Boomer.

Trong khi đó, 25% Baby Boomers cho biết họ cảm thấy dễ chịu hơn khi làm việc với AI so với đồng nghiệp Gen Z.

AI không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra mâu thuẫn. Gen Z và Baby Boomers còn khác biệt sâu sắc về phong cách giao tiếp và cách tiếp cận cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Khảo sát cho thấy 39% người lao động trong các nhóm làm việc đa thế hệ cho rằng sự khác biệt trong giao tiếp giữa các thế hệ thường dẫn đến hiểu lầm và gián đoạn trong phối hợp công việc.

Không chỉ ảnh hưởng nội bộ, vấn đề này còn tác động trực tiếp đến khách hàng. Hơn 80% nhân viên bán hàng cho biết họ từng chứng kiến các thương vụ thất bại vì đồng nghiệp không điều chỉnh cách giao tiếp phù hợp với kỳ vọng của khách hàng.

Về cân bằng công việc - cuộc sống, khoảng cách thế hệ càng bộc lộ rõ. Hơn 70% Gen Z cho rằng Baby Boomers coi trọng số giờ làm việc hơn hiệu quả đầu ra, trong khi 56% nhận định văn hóa làm việc độc hại tại nơi công sở có thể bắt nguồn từ cách tiếp cận của thế hệ lớn tuổi.

Ngược lại, 64% Baby Boomers cho rằng Gen Z ưu tiên đời sống cá nhân quá mức, làm suy giảm hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tác giả bài viết - một người thuộc Baby Boomers thừa nhận rằng thế hệ ông “sống để làm việc”, trong khi Gen Z “làm việc để sống” - tức làm việc vừa đủ để trang trải cuộc sống và dành thời gian cho gia đình, bạn bè, sở thích cá nhân.

Những khác biệt này không chỉ dừng lại ở quan điểm, mà đã bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng giữ chân nhân sự.

Nghiên cứu cho thấy 28% nhân viên bán hàng Gen Z đang tìm kiếm một công việc mới hoàn toàn không có Baby Boomers. Ở chiều ngược lại, gần 19% Baby Boomers cho biết họ có kế hoạch nghỉ hưu sớm, với mục đích tránh làm việc trong môi trường có nhiều căng thẳng với đồng nghiệp trẻ.

Dữ liệu nghiên cứu cũng mang đến 2 điểm đáng chú ý. Thứ nhất, những lao động trẻ đã tích hợp AI vào công việc hằng ngày đang đạt kết quả vượt trội, khi 88% nhân viên bán hàng Gen Z cho biết họ thường xuyên đạt chỉ tiêu. Trong khi đó, con số này ở Baby Boomers là 78%, cho thấy làm việc nhiều giờ không đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, kết quả thứ hai cũng đáng lưu tâm khi 78% Baby Boomers vẫn đạt chỉ tiêu dù không áp dụng tư duy “AI-first” (ưu tiên AI hàng đầu). Điều này cho thấy kinh nghiệm, kỹ năng mềm và khả năng xây dựng quan hệ khách hàng của thế hệ này vẫn có giá trị mà công nghệ không thể thay thế.