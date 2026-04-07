Robot giúp việc gia đình vừa vào việc đã nhận kín lịch ngay ngày đầu

Mô hình dịch vụ được triển khai theo hình thức kết hợp giữa con người và robot. Trong mỗi ca làm việc kéo dài khoảng 3 giờ, nhân viên dọn dẹp chịu trách nhiệm trao đổi nhu cầu với khách hàng, xử lý các công việc đòi hỏi kỹ năng như vệ sinh sâu, diệt khuẩn, làm sạch nệm… Trong khi đó, robot đảm nhiệm các nhiệm vụ tiêu chuẩn như lau bàn, sắp xếp đồ đạc, quét dọn sàn nhà, gấp quần áo, thậm chí dọn vệ sinh cho thú cưng.

Robot dọn phân cho thú cưng (Ảnh: Sina).

Sự kết hợp này giúp vừa giữ được yếu tố chuyên môn và tính cá nhân hóa của dịch vụ con người, vừa nâng cao hiệu suất và giảm chi phí. Theo đơn vị triển khai, mô hình này phù hợp với nhu cầu sống tiện nghi, nhanh gọn ngày càng tăng của người dân đô thị.

Dịch vụ trên là kết quả hợp tác chiến lược giữa công ty công nghệ robot Zibian và tập đoàn 58. Nền tảng 58 Daojia sẽ điều phối ngẫu nhiên đội hình gồm nhân viên và robot để cùng thực hiện công việc, qua đó thử nghiệm mô hình dịch vụ gia đình mới dựa trên công nghệ.

Hiện dịch vụ mới được triển khai tại Thâm Quyến, song đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng sang nhiều thành phố khác trong vài tháng tới. Không dừng ở lĩnh vực giúp việc gia đình, hai bên cũng đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng robot vào nhiều kịch bản dịch vụ đời sống khác.

Sự xuất hiện của robot trong gia đình được xem là bước chuyển từ những hình dung trong phim khoa học viễn tưởng sang thực tế. Từ robot nấu ăn, robot chăm sóc sức khỏe đến robot dọn dẹp, các thiết bị thông minh đang dần trở thành “trợ lý” quen thuộc, góp phần thay đổi cách con người sinh hoạt và tiêu dùng.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi cả công nghệ và chính sách. Báo cáo công tác Chính phủ năm nay lần đầu đưa “trí tuệ hiện thân” (embodied AI) vào danh sách các ngành công nghiệp tương lai cần phát triển. Đồng thời, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cũng ban hành hệ thống tiêu chuẩn cho robot hình người và AI hiện thân phiên bản 2026, tạo nền tảng cho việc phát triển ngành theo hướng quy mô và chuẩn hóa.

Ở cấp chính sách xã hội, các định hướng mới cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy đổi mới công nghệ trong lĩnh vực dân sinh. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo, làm chủ các công nghệ cốt lõi, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị và sản phẩm công nghệ cao.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp như hoàn thiện cơ chế phối hợp, thu hút các trường đại học và doanh nghiệp tham gia nghiên cứu; xây dựng chính sách tài chính, thuế và công nghiệp phù hợp; khuyến khích nguồn vốn xã hội; và thúc đẩy truyền thông nhằm lan tỏa các thành tựu công nghệ. Những bước đi này nhằm đưa các kết quả nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, chuyển hóa thành sản phẩm phục vụ đời sống.

Trong tương lai, công nghệ AI được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp robot “hiểu” con người hơn và dễ sử dụng hơn. Các doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế và phản hồi người dùng, mở rộng khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn thay vì chỉ hỗ trợ cơ bản.

Sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và dịch vụ cũng được coi là xu hướng chủ đạo, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa. Việc phát triển công nghệ phục vụ người cao tuổi không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc mà còn thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan như sản xuất thiết bị, vật liệu mới và công nghệ thông tin.

Cùng với đó, phạm vi ứng dụng của AI dự kiến sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giải trí hay tiêu dùng mới. Các thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh, robot đồng hành hay robot gia đình đa năng sẽ ngày càng phổ biến. Những mô hình như cho thuê thiết bị hoặc trợ giá từ chính phủ cũng được kỳ vọng giúp giảm chi phí, đưa công nghệ đến gần hơn với nhiều hộ gia đình.