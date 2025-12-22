Nhiều hỗ trợ thiết thực từ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lợi ích thiết thực

Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hỗ trợ tài chính khi xảy ra sự cố, không chỉ được trợ cấp, chi phí y tế mà còn là “lá chắn pháp lý, an tâm tinh thần” cho người lao động và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp trang bị bảo hộ lao động cho người lao động (Ảnh: Thu Hương).

Chính sách này đảm bảo cho người lao động được chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ thu nhập khi mất khả năng lao động, từ đó bảo vệ cuộc sống, sức khỏe và góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong thời gian qua, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở Hà Tĩnh mang lại lợi ích lớn cho người lao động khi không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo cuộc sống ổn định và giảm gánh nặng tài chính.

Theo ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, một trong những khó khăn, hạn chế hiện nay là vẫn còn tình trạng người sử dụng lao động cố tình né tránh, chậm trễ trong việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với người lao động, chỉ lập hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau. Khi người lao động khiếu nại thì mới đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn thủ tục để giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thông qua việc siết chặt quản lý tại doanh nghiệp, khởi tố vụ án vi phạm an toàn vệ sinh lao động, tổ chức tập huấn pháp luật, và đẩy mạnh phổ biến đến người lao động.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức tập huấn an toàn lao động (Ảnh: Thu Hương).

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương siết chặt quản lý về đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp.

Ông Trịnh Văn Ngọc chia sẻ thêm, mặc dù chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đi vào cuộc sống nhưng trên thực tế vẫn còn khoảng trống thực hiện chính sách này đối với những lao động tự do. Vì vậy cần “phủ sóng” chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến tất cả người lao động, chủ sử dụng lao động.

Theo quy định hiện hành của Luật an toàn vệ sinh lao động, đối với những người lao động mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

“Bên cạnh đó, hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã có nhiều thay đổi theo hướng cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, không cần thiết để tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc tham gia thụ hưởng các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Siết chặt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn trong lao động và sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

VNPT Hà Tĩnh đảm bảo an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người sử dụng lao động không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, như: Không huấn luyện an toàn, không trang bị phương tiện bảo hộ đầy đủ, buông lỏng kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất, thi công.

Về phía người lao động, nhận thức về quyền, nghĩa vụ của bản thân trong công tác an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế, khi thực hiện các công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn lao động, chưa tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân gây thiệt hại cho chính mình.

Tình trạng trên tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra tai nạn lao động, thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người lao động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, đòi hỏi phải khắc phục, chấn chỉnh và tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất trên địa bàn xã, đảm bảo các quy định của pháp luật được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ đầy đủ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo, giảm thiểu tai nạn lao động.

Nhiều đơn vị chú trọng đảm bảo an toàn lao động cho người lao động (Ảnh: Thu Hương).

Trước tình trạng trên, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tăng cường trách nhiệm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng; đồng thời đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động và những người có liên quan.

Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.... cũng được quan tâm.

Tăng cường kiểm tra nội bộ, tự đánh giá nguy cơ rủi ro, kịp thời khắc phục sự cố, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc; có biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp; chăm sóc sức khỏe cho người lao động... cũng đã được lưu tâm cho các đơn vị.

Ngô Hương