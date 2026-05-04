Người phụ nữ từng sợ nói trước đám đông kể chuyện trở thành CEO

Đoạn clip chị Senna Lâm (tên thật là Lâm Thị Thanh Bông), CEO (giám đốc điều hành) một doanh nghiệp logistics tại TPHCM, bật khóc khi “trò chuyện với chính mình 20 năm trước” mới đây đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong clip, hai phiên bản đối lập hiện ra rõ rệt. Chị Bông “20 năm trước” từng là cô gái sợ nói tiếng Anh, ngại giao tiếp, ám ảnh với những cuộc gọi bị từ chối. Người còn lại là nữ CEO đang điều hành doanh nghiệp với hàng chục nhân sự, từng bước xây dựng hệ thống chi nhánh từ gần như con số 0.

Đoạn clip này được chị Bông thực hiện theo trào lưu "trò chuyện với bản thân 20 năm trước" đang phổ biến trên mạng xã hội. Hành trình thay đổi “ngoạn mục” của chị khiến không ít người ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng.

"Tôi không ngờ đoạn clip lại thu hút sự quan tâm của nhiều người đến vậy, đặc biệt là các bạn trẻ. Trong lúc chia sẻ, tôi không ít lần phải tạm ngưng vì nghẹn ngào, xúc động. Đọc bình luận, thấy nhiều bạn trẻ bày tỏ sự đồng cảm về khởi đầu gian nan giống mình, tôi càng xúc động hơn", chị Bông trải lòng.

Người phụ nữ từng sợ nói trước đám đông, không dám giao tiếp bằng tiếng Anh, gây xúc động về hành trình trở thành CEO (Clip: NVCC).

Từ người sợ nói trước đám đông đến CEO lèo lái doanh nghiệp

Những ngày đầu rời quê lên TPHCM lập nghiệp, chị Bông kể mình từng làm nhiều công việc với mức lương chỉ khoảng 1-1,2 triệu đồng mỗi tháng.

Cuộc sống đủ duy trì, nhưng không mở ra nhiều cơ hội. Có những ngày mưa, chị vừa đi vừa khóc vì nhớ nhà, vì áp lực gia đình khi cha bệnh, kinh tế khó khăn, còn bản thân vẫn loay hoay chưa tìm được hướng đi.

Bước ngoặt cuộc đời đến khi chị gia nhập một công ty logistics nước ngoài đúng vào thời điểm doanh nghiệp này hoạt động không hiệu quả, đơn hàng ít, vận hành cầm chừng. Chị được giao phó công việc trợ lý cho trưởng đại diện người Đức, ít áp lực, đều đặn qua ngày, nhưng cũng không mở ra cơ hội phát triển.

Chị Bông hiện là CEO của một doanh nghiệp logistics tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sự “ổn định” ấy kéo dài nhiều năm, cho đến khi chị bước sang tuổi 30, được công ty tin tưởng giao phó vị trí trưởng đại diện tại Việt Nam qua những lần thể hiện năng lực giao tiếp tiếng Anh trong các cuộc làm việc với đối tác nước ngoài.

“Ngồi một mình trong văn phòng, tôi nhận ra bản thân đang lãng phí thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 5-10 năm nữa cũng không có gì thay đổi”, chị chia sẻ.

Chị hiểu rằng nếu cứ tiếp tục làm việc nhàn hạ, chỉ phụ thuộc vào những lô hàng chỉ định từ công ty mẹ thì bản thân và kể cả công ty sẽ không thể phát triển. Khi đó, chị hoàn toàn có thể rời đi, tìm một công việc khác để ổn định cuộc sống. Nhưng chị quyết định ở lại và tìm cách phát triển doanh nghiệp.

"Tôi bắt đầu học cách tiếp cận khách hàng. Những cuộc gọi đầu tiên gần như chỉ nhận lại sự từ chối. Có lúc vừa mở lời đã bị cúp máy, có lúc gọi mãi không ai nghe", chị Bông kể.

Chị còn tìm đến tận nhà máy của khách hàng. Có lần, chị bị từ chối, “đuổi về” ngay từ cổng. Với một người từng ngại giao tiếp, sợ nói trước đám đông như chị, đó là những trải nghiệm không dễ chịu.

Những chuyến đi nước ngoài, được gặp gỡ cấp trên, đối tác khiến chị Bông nhận ra bản thân phải bước ra khỏi vùng an toàn (Ảnh: NVCC).

Nhưng lần này, chị quyết gạt bỏ cái tôi cá nhân. Có những khách hàng chị kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm. Chị học cách kết nối, tự rèn luyện giao tiếp và từng bước vượt qua nỗi sợ của chính mình.

Năm 2020, giữa biến động thị trường, cơ hội bắt đầu xuất hiện. Từ những đơn hàng nhỏ, chị mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng quy mô từ vài container lên hàng chục, rồi đến những hợp đồng lớn tính bằng nghìn tấn.

Chị Bông được mời làm diễn giả truyền cảm hứng cho sinh viên (Ảnh: NVCC).

Không chỉ mang về doanh thu, nỗ lực của chị còn kéo cả doanh nghiệp đi lên, từ trạng thái cầm chừng đến vận hành ổn định. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại TPHCM từ chỉ có 1 người nay đã phát triển thành hệ thống 3 chi nhánh với hàng chục nhân sự.

Chỉ trong giây phút quyết tâm vượt khỏi vùng an toàn, chị Bông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, thay đổi “số mệnh” của cả tổ chức.

Nỗ lực ra khỏi “lũy tre làng” để theo đuổi việc học tập

Chị Lâm Thị Thanh Bông sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở quê. Từ khi còn rất nhỏ, chị đã sống trong cảm giác chông chênh khi cha thường xuyên phát bệnh, còn mẹ phải xoay xở cửa hàng bia để gồng gánh cả gia đình.

Tuổi thơ của chị không thiếu thốn về vật chất, nhưng thiếu sự bình yên. Từ năm 12 tuổi, chị phải phụ gia đình điều hành cửa hàng, quen với những ngày tháng một mình bưng bê, giao hàng, thậm chí đi đòi nợ thay người lớn.

Những buổi chiều bị gọi dậy giữa giấc ngủ, những lần len lỏi vào quán xá… trở thành ký ức mà chị gọi là ám ảnh. Không phải vì vất vả, mà vì chị buộc phải lớn lên quá sớm.

Nữ CEO xúc động khi kể về hành trình của mình (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong hoàn cảnh đó, việc học không phải là lựa chọn được ủng hộ. Với gia đình, học hành dường như không phải là con đường có thể thay đổi cuộc sống. Đã có lúc chị đứng trước ngã rẽ, ở lại quê với cuộc sống quen thuộc, hay rời đi để bắt đầu một hành trình chưa biết điểm đến.

“Tôi đã chọn rời đi, vì tôi tin rằng việc học tập sẽ giúp cuộc sống của tôi bước sang trang mới”, chị Bông nói.

Vì không được gia đình ủng hộ học đại học, chị Bông một mình lên TPHCM, tự lập từ sớm. Chị nhớ rõ như in những lần bản thân rơi nước mắt vì nhớ nhà và cảm giác cô độc nơi thành phố lớn. Trải qua những ngày chật vật ấy, chị càng nhận ra mình phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh con đường chị chọn là đúng đắn.

Nhiều năm sau, khi chị vừa có được công việc ổn định, biến cố gia đình lại ập đến. Cha liên tục nhập viện, sức khỏe suy giảm, việc buôn bán ở quê cũng sa sút, khiến mẹ phải “cắt lỗ” bằng cách đóng cửa hàng.

Không chần chừ, chị quyết định đón cả gia đình lên thành phố. Nhờ sự nỗ lực suốt 10 năm sau khi ra trường, chị có được thu nhập ổn định, đủ sức trở thành trụ cột gia đình. Năm 2012, chị mua được căn nhà đầu tiên từ số tiền tích lũy trong nhiều năm.

“Lúc đó mới thấy nếu không đi học, chắc chắn tôi không làm được điều này. Điều khiến tôi tự hào nhất là mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, rời khỏi “lũy tre làng” để theo đuổi việc học, mở rộng tri thức và các mối quan hệ.

Quan trọng hơn, hành trình ấy giúp tôi có đủ năng lực để đứng vững khi biến cố xảy ra, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình phía sau”, chị nói.

Thấu hiểu sự khó khăn của người trẻ mới vào nghề, chị Bông luôn cố gắng tạo điều kiện cho nhân sự trẻ có cơ hội thể hiện năng lực (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nhìn lại hành trình hơn 20 năm, điều chị đúc kết không nằm ở những con số hay thành tích, mà chính là thông điệp: “Trong mỗi người đều có một sức mạnh, nhưng chúng ta thường tự đánh giá thấp chính mình”.

Theo chị, điều quan trọng không phải là điểm xuất phát, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn và kiên trì đủ lâu để nhìn thấy sự thay đổi.