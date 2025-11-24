Greenfeed vào “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 8 năm liên tiếp

Kết quả bình chọn được thực hiện bởi Anphabe qua khảo sát “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”. Đây là khảo sát uy tín về thương hiệu nhà tuyển dụng tại Việt Nam, dựa trên việc đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành khác nhau và ý kiến đánh giá khách quan của hàng chục nghìn người lao động toàn quốc.

Đại diện Greenfeed nhận giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 (Ảnh: BTC).

Đại diện Greenfeed cho biết doanh nghiệp theo đuổi triết lý nhân sự “Nuôi dưỡng tài năng - Khởi sinh điều lành”. Con người được đặt ở vị trí trung tâm của hành trình phát triển bền vững, trong môi trường ưu tiên sự gắn kết, tính nhân văn và trao quyền để mỗi cá nhân có cơ hội khai mở tối đa năng lực của chính mình.

Greenfeed hiện vận hành hệ thống hàng chục nhà máy thức ăn chăn nuôi và trang trại khắp Việt Nam và khu vực với hơn 5.100 nhân sự. Trong bối cảnh quy mô ngày càng lớn, doanh nghiệp lựa chọn phát triển lực lượng lao động theo hướng đa quốc gia, đa thế hệ.

Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài của Greenfeed tập trung vào ba trụ cột Care (Chăm sóc chu toàn) - Grow (Nuôi dưỡng nhân tài) - Share (Lan tỏa điều lành), hướng đến kiến tạo một môi trường đề cao sự đa dạng, công bằng và đổi mới.

Với cam kết Chăm sóc chu toàn (Care), Greenfeed xây dựng các chính sách đãi ngộ dựa theo những đánh giá xác thực thành tích công việc, trên tinh thần chia sẻ những thành quả lành trong tăng trưởng kinh doanh cùng đội ngũ.

Doanh nghiệp cam kết đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng, chi trả khác biệt cho những nhân tài tiềm năng, triển khai loạt chương trình tổng đãi ngộ tập trung chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Đồng thời tạo lập môi trường làm việc nhân văn và gắn kết cho phép nhân viên cống hiến hết mình.

Từ năm 2023, chương trình Greencare được phát triển dựa trên nền tảng kế thừa và mở rộng các hoạt động hướng đến chăm sóc chu toàn dành cho đội ngũ. Các phúc lợi chăm sóc sức khỏe thể chất (khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine...) và tinh thần (ngày truyền thống Greenfeed Day, câu lạc bộ thể thao Outrace, teambuilding...) được đẩy mạnh đầu tư trên quy mô toàn tập đoàn.

Song song, Greenfeed triển khai các gói bảo hiểm tai nạn, sức khỏe và sinh mạng dành cho người thân với quyền lợi cạnh tranh và cơ chế bồi thường nhanh chóng, thuận tiện để nhân viên an tâm gắn bó lâu dài.

Hoạt động chạy bộ trong Ngày truyền thống Greenfeed được đông đảo nhân viên hưởng ứng (Ảnh: Greenfeed).

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” hỗ trợ học phí cho con em cán bộ nhân viên có thành tích học tập tốt được duy trì từ năm 2015 với tổng ngân sách gần 48 tỷ đồng. Trong khuôn khổ Greencare, doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn trong sản xuất - vận hành cùng nhiều hoạt động tăng cường trải nghiệm nhân viên xuyên suốt hành trình làm việc.

Trong tuyển dụng và đào tạo, Greenfeed đảm bảo tính minh bạch, tôn trọng đầy đủ quyền và lợi ích của người lao động, không phân biệt đối xử theo vùng miền, giới tính hay tôn giáo. Doanh nghiệp chủ động lắng nghe tiếng nói nội bộ thông qua khảo sát Greenfeed’s Voice, tạo không gian để mỗi nhân viên chia sẻ cảm nhận và mối quan tâm của mình.

Song song, Greenfeed xây dựng cơ chế tiếp nhận, báo cáo và xử lý các hành vi bất thường, góp phần củng cố môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhất quán.

Các chính sách phúc lợi riêng với lao động nữ liên tục được cập nhật và bổ sung giúp nhân viên yên tâm gắn bó lâu dài, hướng đến mục tiêu 30% nhân sự nữ giữ vị trí lãnh đạo cấp cao đến 2030.

Để nuôi dưỡng nhân tài (Grow), Greenfeed xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân tài Leader for Goodness (L4G) gồm 5 nhánh: GreenSeed, GreenShine, GreenLead, GreenExperts và G30+ cho từng vị trí chuyên môn. Trung bình mỗi năm, hơn 49.000 giờ đào tạo nâng cao năng lực đã được triển khai, thu hút hơn 5.000 lượt tham gia. Doanh nghiệp ứng dụng mô hình cá nhân hóa lộ trình phát triển sự nghiệp và tự định hình đường đi của mình từ chuyên môn, quản trị đến đổi mới sáng tạo, xác định mục tiêu theo từng giai đoạn và chủ động nâng cao giá trị bản thân.

Với mục tiêu ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông - lâm - thủy sản, Greenfeed hợp tác với hơn 40 trường đại học - cao đẳng, mỗi năm trao hơn 50 suất học bổng, tiếp nhận trung bình 400-600 thực tập sinh và thu hút trên 2.200 sinh viên tham gia hội thảo nghề nghiệp. Ngay cả khi nhân sự có biến động, doanh nghiệp duy trì tinh thần đồng hành thông qua điều chuyển nội bộ, giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ kết nối tuyển dụng.

Cùng đội ngũ lan tỏa điều lành (Share), trong tháng 11, chỉ sau chưa đầy một tháng phát động, tập thể Greenfeed đã chủ động đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng để đồng hành cùng người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bốn trận bão lớn tái thiết và ổn định cuộc sống.

Song song đó, hoạt động hiến máu nhân đạo “Trao giọt hy vọng - Giữ nhịp yêu thương” đã trở thành nét đẹp thường niên trong văn hóa doanh nghiệp với gần 1.500 đơn vị máu đóng góp đến quý II, góp phần hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp.

Đại diện Greenfeed cho biết trong chiến lược phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng cho giai đoạn trung hạn 5 năm tới, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trải nghiệm nhân viên toàn diện, ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng và đào tạo. Song song mở rộng sức lan tỏa về môi trường đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) cùng văn hóa doanh nghiệp Greenfeed WAY tới cộng đồng người đi làm.