Dạy nghề cho người lang thang xin ăn

Người lang thang được lực lượng chức năng tập trung, chuẩn bị đưa về cơ sở trợ giúp xã hội (Ảnh: CTV).

Theo UBND TPHCM, hiện thành phố vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội. Do đó, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý các đối tượng này.

Trách nhiệm lớn nhất là ở chính quyền cấp xã. Địa phương được giao nhiệm vụ quản lý chặt chẽ, không để tình trạng người lang thang xin ăn phát sinh trên địa bàn. Nếu phát hiện phải tổ chức quản lý, lập hồ sơ đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Đồng thời, UBND cấp xã có nhiệm vụ vận động cơ sở kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, các điểm du lịch, cơ sở tôn giáo cam kết không để đối tượng lang thang xin ăn hoặc giả dạng bán hàng rong, đánh giày, bán vé số để lang thang xin ăn, đeo bám, chèo kéo khách du lịch.

Đặc biệt, UBND Thành phố chỉ đạo công an các địa phương tăng cường kiểm soát các địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chăn dắt, xúi giục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn nhằm trục lợi.

Để công tác hỗ trợ được bền vững, UBND TPHCM còn chỉ đạo UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện việc đào tạo nghề cho những người lang thang xin ăn khi họ được đưa đến các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ triển khai các chính sách hỗ trợ như kết nối các cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo nghề cho người lang thang xin ăn; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhóm lao động này để họ có việc làm ổn định.

Cơ quan chức năng kiểm tra một người hành nghề xin ăn và phát hiện rất nhiều tiền trong túi xách (Ảnh: CTV).

Thực tế trong mấy năm gần đây, TPHCM liên tục tổ chức các đợt kiểm soát, thu dung người lang thang xin ăn để đưa về các cơ sở trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, vì lợi ích lớn nên nhiều người vẫn tiếp tục công việc này, thậm chí là xuất hiện tình trạng người lang thang xin ăn chuyên nghiệp.

Có thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiền mặt trên người họ, nhiều người còn có nhà ở tại TPHCM nhưng vẫn tụ tập đến các địa điểm, sự kiện đông người để xin tiền.