Vượt tiến độ ở dự án sân bay Nội Bài, VINADIC khẳng định chất lượng, tốc độ

Về đích sớm một tháng

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất, hạ cánh và đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài được khởi công vào giữa năm 2020 với tổng mức đầu tư là 2.031 tỷ đồng.

Lễ khởi công dự án ngày 29/6/2020.

Các hạng mục của dự án bao gồm: cải tạo, nâng cấp đường băng 11L/29R (đường băng 1A) và đường băng 11R/29L (đường băng 1B); xây mới 3 đường lăn thoát nhanh; cải tạo, nâng cấp 9 đường lăn hiện hữu; xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Sau hơn 6 tháng thi công, tháng 1/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã khánh thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 của dự án được khởi công từ tháng 10/2021 và đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào ngày 27/1/2022.

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC) thuộc Tập đoàn AMACCAO là một trong 3 nhà thầu chính thi công tại dự án (ở cả 2 giai đoạn) với giá trị đảm nhận gần 600 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoài Giang - Phó tổng giám đốc phụ trách dự án của nhà thầu VINADIC cho biết, dự án đã đưa vào khai thác, đảm bảo chất lượng, an toàn và vượt tiến độ hơn 1 tháng so với kế hoạch.

"Đây là dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, các trình tự, thủ tục và công tác quản lý dự án đều chú trọng chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện vừa thi công vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khai thác sân bay", ông Giang chia sẻ về quá trình thực hiện dự án.

Hiểu được tính cấp thiết của dự án, nhà thầu huy động hàng loạt máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu… Thi công diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án. Riêng đối với công tác vật tư, công ty kiểm tra, đánh giá lại trữ lượng, khả năng cung ứng của các nguồn vật liệu đã sử dụng cho thi công giai đoạn 1 để từ đó có kế hoạch cụ thể, chi tiết cho giai đoạn 2. Đồng thời tìm kiếm thêm nguồn vật liệu mới bổ sung thêm năng lực cung ứng cho dự án.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tư vấn giám sát, ACV Nội Bài cùng các cơ quan, ban ngành địa phương đã giúp VINADIC đảm bảo việc thi công liên tục trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp.

Ông Đặng Hùng Thái - Giám đốc thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (thuộc Ban Quản lý dự án Thăng Long - cơ quan đại diện cho Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án) nhấn mạnh: "Đây là dự án trọng điểm và thực hiện theo lệnh khẩn cấp nên tất cả trình tự, thủ tục được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả nhất. Do nhà thầu VINADIC vốn đã có kinh nghiệm thi công ở một số dự án sân bay trước đó với đầy đủ năng lực kỹ thuật về con người, máy móc cũng như tài chính nên đến nay dự án đảm bảo vượt tiến độ hợp đồng".

Ông Thái cho biết, sau một thời gian khai thác, qua đánh giá của phi công, hãng hàng không đều phản chất lượng khai thác ổn định an toàn, tổ lái phản ánh đường băng khai thác êm thuận, sơn kẻ vạch, đèn tín hiệu rõ ràng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất, hạ cánh và đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đưa vào khai thác sử dụng ngày 27/1, sớm một tháng so với kế hoạch (Ảnh: DT).

Công nghệ hiện đại, chất lượng được đặt lên hàng đầu

Việc thi công đường cất hạ cánh đòi hỏi những tiêu chuẩn đặc biệt, cao hơn nhiều so với đường bộ. Do vậy, tiêu chuẩn về con người, công nghệ khi thực hiện dự án được nhà thầu đặc biệt lưu tâm.

Ông Nguyễn Hoài Giang - Phó tổng giám đốc phụ trách dự án của nhà thầu VINADIC cho biết, chiều dày bê tông cốt thép trung bình 38cm, độ sụt bê tông bằng 0 và phải tuyệt đối phẳng, bê tông phải chịu được cường độ áp lực bánh xe xuống nền lớn. Chính vì vậy, trong quá trình thi công nhà thầu không cho phép đổ bê tông vào thời điểm nhiệt độ cao.

Theo chia sẻ từ vị này, công nghệ bê tông sân bay có những khác biệt và VINADIC rất "tự tin" trong việc đảm bảo các yếu tố về công nghệ. Máy móc đưa vào dự án, nhất là máy rải bê tông xi măng, máy cắt nhám... đều là các loại máy móc hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hàng không, đảm bảo không gây bụi trên đường băng. Cụ thể, VINADIC sử dụng các loại máy móc thiết bị hiện đại như máy trải bê tông SP-500, GOMACO, SF-2700, HEM...

"Máy cắt khe tạo nhám CG3R với công nghệ tạo nhám hiện đại nhất thế giới hiện nay và lần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ cắt tạo nhám khô này... để thi công tại dự án", ông Giang tiết lộ.

Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng, ngoài công nghệ, con người là yếu tố rất quan trọng. Ông Lê Văn Quý - Phó Chỉ huy Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài của VINADIC cho biết: "Anh em chia ca làm việc liên tục, bám sát công trường 24/24h để bảo đảm tiến độ. Trên công trường, do đặc thù phải bảo đảm an toàn bay nên không được phép dựng lán trại, mà làm ngoài trời 100%.

"Có những tháng, phải làm ngoài trời trong những ngày hè nắng nóng, nhiệt độ từ bê tông hắt lên có lúc lên đến hơn 45-50 độ C, rất vất vả, song anh em đều quyết tâm cao độ để đưa dự án về đích vượt tiến độ", ông Quý tâm sự.

Do dự án triển khai trong điều kiện vừa thi công, vừa bảo đảm an toàn khai thác bay nên các quy định về an toàn lao động luôn được nhà thầu đặc biệt đề cao. Theo đó, người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ. Thẻ ra vào công trường được lực lượng an ninh sân bay kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Công tác vệ sinh môi trường khu vực thi công luôn được nhà thầu VINADIC duy trì (Ảnh: DT).

Liên tục nhắc nhở anh em tiến độ dự án "rất gấp", nhất là giai đoạn 2, ông Giang có mặt ở dự án gần như toàn bộ thời gian. Tính trung bình khối lượng bê tông xi măng thi công giai đoạn 2 là hơn 800-1.000m3/ngày. Để đạt được khối lượng này thì công tác chuẩn bị về vật tư, vật liệu, nhân lực và xe máy thiết bị là quan trọng.

Theo đó, ông Giang chỉ đạo tập trung nhân lực gồm 50 cán bộ, kỹ sư và hơn 600 công nhân cùng với huy động tối đa hệ thống phương tiện, máy móc hiện đại với gần 200 đầu máy các loại. "Anh em làm hết sức, mong nhất dự án có thể kịp tiến độ. Lúc đó không nghĩ tới việc có thể vượt tiến độ vì khối lượng quá nhiều, yêu cầu lại rất cao", ông Giang chia sẻ.

Chưa kể, dự án lại thi công trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để thích ứng với điều kiện mới theo tinh thần của Nghị quyết số 28 của Chính phủ, trong quá trình thi công, VINADIC đã kịp thời phối hợp với y tế địa phương và các cơ sở được phép tiêm chủng tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho người lao động.

Ngoài ra, quá trình thực hiện dự án, nhà thầu tuân thủ nghiêm quy trình quản lý chất lượng, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu, vật liệu đầu vào, có bộ phận chuyên trách về công tác này và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát, ban quản lý dự án.

Việc đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và vượt tiến độ dự án tiếp tục góp phần khẳng định năng lực và thương hiệu của nhà thầu VINADIC trong lĩnh vực công trình hàng không. Dự án sau khi hoàn thành đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu đi lại, đẩy mạnh giao thương trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn trong khai thác hoạt động bay cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.