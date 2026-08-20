AMACCAO khởi công điện rác Nghệ An công nghệ cao với quy mô lớn nhất miền Trung

Nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung

Ngày 19/8, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Galax - đơn vị thuộc hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO - đã khởi công dự án Nhà máy điện rác Nghệ An.

Dự án có diện tích gần 7,2ha, trong đó khoảng 2,1ha dành cho cây xanh; tổng mức đầu tư 4.056 tỷ đồng; công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 30MW.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong số các dự án điện rác đang được triển khai thực tế, đây hiện là dự án có quy mô lớn nhất miền Trung.

Nghi thức bấm nút khởi công, mở ra một chương mới cho hạ tầng xanh xứ Nghệ (Ảnh: AMACCAO).

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên là một trong những công trình quan trọng trong hệ thống xử lý chất thải của tỉnh Nghệ An. Trước yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn, việc đầu tư công nghệ xử lý hiện đại, đồng thời thu hồi năng lượng từ rác, được đặt ra như một bước chuyển cần thiết, hướng tới nâng cao hiệu quả xử lý chất thải và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Nhà máy điện rác Nghệ An được đầu tư nhằm giải quyết đồng thời hai bài toán tại địa phương, gồm xử lý chất thải và tạo ra năng lượng từ chính nguồn chất thải đó. Cụ thể, rác sinh hoạt sẽ được sử dụng làm đầu vào cho quá trình đốt phát điện, qua đó vừa giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp, vừa thu hồi năng lượng để phát điện.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Nhà máy điện rác công nghệ cao Nghệ An (Ảnh: AMACCAO).

“Lễ khởi công không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một dự án hơn 4.000 tỷ đồng. Với địa phương, đây là bước tiến quan trọng trong phương thức xử lý chất thải. Với người dân, đó là ngày giải pháp căn cơ, bền vững cho công tác xử lý chất thải và bảo vệ môi trường chính thức được hiện thực hóa trên mảnh đất này, mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới cho Nghi Yên và khu vực lân cận”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng công trình, AMACCAO và Công ty Cổ phần Galax cũng dành sự quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng địa phương. Tại lễ khởi công, doanh nghiệp đã trao tặng 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà văn hóa xóm La Nham, xã Hải Lộc.

AMACCAO gửi trao sẻ chia, cùng bà con xóm La Nham vun đắp những giá trị cộng đồng (Ảnh: AMACCAO).

Ông Phùng Thành Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đánh giá cao sự quan tâm và quyết tâm đầu tư của Tập đoàn AMACCAO và Công ty Cổ phần Galax, đồng thời kỳ vọng với năng lực, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, nhà đầu tư sẽ tổ chức thực hiện dự án bài bản, bảo đảm chất lượng, tương xứng với vị trí và ý nghĩa của công trình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi gắm kỳ vọng vào công trình điện rác quy mô lớn tại xứ Nghệ (Ảnh: AMACCAO).

“Chúng tôi cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ và hiệu quả”, ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh.

Từ năng lực đã được kiểm chứng đến cam kết vượt tiến độ

Nhà máy điện rác Nghệ An ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin của Đức. Toàn bộ chỉ tiêu khí thải, bụi được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu 2010/75/EU; nước thải đạt Cột A, QCVN 40:2025/BTNMT và được tái sử dụng trong nhà máy, không phát thải ra ngoài môi trường.

Đây không phải công nghệ AMACCAO lần đầu đưa vào triển khai. Công nghệ Martin đang được sử dụng tại Nhà máy điện rác Seraphin ở Hà Nội với công trình có công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 37 MW.

Theo số liệu được đơn vị vận hành công bố, sau một năm vận hành (1/5/2025 - 1/5/2026), nhà máy này đã xử lý khoảng 700.000 tấn rác sinh hoạt và phát lên lưới điện quốc gia hơn 250.000MWh điện.

Bên cạnh đó, đứng trước yêu cầu cấp thiết của bài toán xử lý rác tại Nghệ An, AMACCAO đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành cả hai giai đoạn ngay trong quý IV/2027. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ về đích sớm khoảng một năm; riêng giai đoạn 2 sớm khoảng ba năm.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn (Ảnh: AMACCAO).

Đằng sau việc rút ngắn mốc thời gian ấy là áp lực rất lớn về nguồn vốn, thiết bị, chuyên gia, nhân lực, tổ chức thi công và sự phối hợp đồng bộ giữa hàng loạt hạng mục kỹ thuật.

Đặc biệt, dự án còn đồng thời liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành như môi trường, năng lượng, xây dựng, đầu tư… đòi hỏi nhiều thủ tục cũng như quá trình phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với các cơ quan Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan.

“Tuy nhiên, với năng lực nội tại, kinh nghiệm thực tiễn đã được kiểm chứng của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành, ủng hộ của hệ thống chính trị và người dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi tin tưởng rằng dự án sẽ sớm về đích”, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO - chia sẻ.

Góp phần định hình trục “hạ tầng xanh” Bắc - Trung - Nam

Ngày 5/6 - ngày Môi trường Thế giới, AMACCAO đồng thời động thổ Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công tại Hà Nội và Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre tại Vĩnh Long, với công suất lần lượt 1.000 tấn và 650 tấn rác/ngày đêm.

Hơn hai tháng sau, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà máy điện rác tại Nghệ An với công suất 1.500 tấn cũng được khởi công.

Ba dự án điện rác quy mô lớn lần lượt được khởi động trên cả ba miền, cho thấy điện rác đang trở thành hướng đi chiến lược, cam kết dài hạn của Tập đoàn AMACCAO. Trong đó, Nhà máy điện rác Nghệ An đóng vai trò dấu ấn quan trọng của doanh nghiệp tại miền Trung, nối liền trục “hạ tầng xanh” từ Bắc vào Nam.

Nếu Seraphin cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam có thể tiên phong đầu tư, xây dựng và vận hành hiệu quả một nhà máy điện rác quy mô lớn, thì chuỗi dự án tiếp theo đánh dấu bước tiến xa hơn: những kinh nghiệm đã được tích lũy, kiểm chứng đang được nhân rộng để đồng hành cùng các địa phương giải quyết những bài toán môi trường ngày càng cấp thiết.

Phối cảnh Nhà máy Điện rác Nghệ An (Ảnh: AMACCAO).

“Lễ khởi công ngày 19/8 mới là điểm khởi đầu. Giá trị lớn nhất của dự án sẽ được khẳng định khi những xe rác đầu tiên được xử lý bằng công nghệ hiện đại; những dòng điện đầu tiên được hòa lưới và môi trường sống quanh Nghi Yên từng bước đổi thay bằng những kết quả có thể nhìn thấy, cảm nhận.

Khi ấy, Nhà máy điện rác Nghệ An không chỉ là công trình hơn 4.000 tỷ đồng, mà còn là minh chứng, là niềm tin vào một doanh nghiệp Việt: dám chọn việc khó, thầm lặng làm đến cùng, biến những cam kết thành công trình, biến rác thải thành nguồn năng lượng hữu ích và bền bỉ kiến tạo những giá trị lâu dài cho cộng đồng, địa phương và đất nước”, đại diện tập đoàn cho biết.